Naujienų portalui tv3.lt A. Kandelis atskleidė, kodėl ryžosi išvaizdos pokyčiams ir kas jam padėjo atsikratyti nereikalingų kilogramų.
Nusprendė imtis veiksmų
Prieš dvejus metus A. Kandelis nusprendė, kad atėjo metas keisti gyvenimo būdą. Didelį vaidmenį priimant šį sprendimą suvaidino ir mylimoji Donalda.
„Manau, kad paskatino mano mylimoji. Ji man viską sureguliavo, sutvarkė mitybą ir automatiškai prisidėjo daugiau sporto. Taip palaipsniui svoris pradėjo kristi“, – pradėdamas pokalbį atskleidė šokių studijos „Kandela“ vadovas.
Baigus sportinę karjerą, A. Kandelio kasdienybė pasikeitė iš esmės – treniruotes, kurioms anksčiau skirdavo net po 8 valandas per dieną, pakeitė gerokai mažesnis fizinis aktyvumas. Vis dėlto mitybos įpročiai liko tokie patys, todėl ilgainiui vyras priaugo nemažai svorio:
„Mano svoris sportinės karjeros laikotarpiu buvo dar mažesnis – gal tada siekė 70-72 kg. Tada galėjau valgyti ką noriu ir kiek noriu, nes medžiagų apykaita buvo greitesnė. Daug sportavau, turėjau daug treniruočių – po 8 val. per dieną. Tad visas kalorijas išdegindavau, bet kai baigiau karjerą, automatiškai dingo ir visas fizinis krūvis. Taip ir priaugau gal kokių 30 kg. Nebebuvo to sportinio krūvio, o valgymo įpročiai liko tie patys. Valgiau daug, tad svoris ir pradėjo augti... Kai susipažinau su Donalda, svėriau 97 kg.“
Nors Donalda jam niekada nepriekaištavo dėl mylimojo Andriaus svorio, jos gyvenimo būdas ilgainiui paskatino A. Kandelį keisti ir savuosius įpročius.
„Aš iš jos negavau jokios pastabos. Buvau stambus, vyriškas, turėjau raumenų, bet buvo ir riebalų. Donalda labai taisyklingai maitinasi, tad ir man teko prie jos prisiderinti“, – šyptelėjo jis.
Šiuo metu vyras reguliariai lankosi sporto salėje, plaukioja baseine ir daugiau dėmesio skiria savo mitybai: „Aš nedirbu su svarmenimis, o sportuoju naudodamas savo kūno svorį – darau atsispaudimus, tempimo pratimus ir t. t. Nevardysiu visų pratimų, bet iš esmės tai darbas su savo kūno svoriu.
Kalbant apie mitybą, ryte, kai atsikeliu, nevalgau. Išgeriu stiklinę vandens su citrina ir tuo viskas pasibaigia. Mano mityba buvo labai keista, nes mano darbas trunka iki vėlyvo vakaro... Ryte niekada nevalgydavau, bet per pietus labai stipriai prisivalgydavau. Atvažiavęs namo po darbų lygiai taip pat galėdavau suvalgyti du karbonadus... Dabar taip nėra. Ryte išgeriu stiklinę vandens su citrina, iki pietų nevalgau. Tuomet per pietus valgau nedaug, bet sočiai. Stengiuosi atsisakyti visokių bulvių, kiaulienos, vengiu riebaus maisto ir t. t. Pradėjau valgyti žuvį, kurios anksčiau nevalgydavau. Ji tapo mano mėgstamu patiekalu, o grįžęs namo po darbų suvalgau bliudelį salotų. Nėra taip, kad kardinaliai kažko atsisakiau 100 proc., bet labai sumažinau porcijas.“
Pašnekovas pabrėžė, kad norint atsikratyti nereikalingų kilogramų, svarbu ne tik reguliariai sportuoti, bet ir pasirūpinti tinkama mityba – šie du dalykai yra neatsiejami vienas nuo kito.
„Pradžioje buvo labai sunku, reikėjo perlipti per save ir bandyti tai įveikti. Viskas priklauso nuo tavo galvos – jeigu sugebi tai padaryti, vadinasi, padarysi.
Reikia atsiminti ir tai, dėl ko tu tai darai – ar dėl savęs, ar dėl kažko kito. Aš asmeniškai tai dariau dėl savęs. Man jau tas antsvoris trukdė tiek darbui, tiek kvėpavimui, tiek ištvermei. Sveikata nesušlubavo, bet jautėsi sunkumas... Jeigu padarai 50 šuoliukų su šokdyne, jau pradedi sunkiai kvėpuoti... Dabar jaučiuosi puikiai. Svorį dabar stabilizavau ties 78 kg ir stengiuosi jį tokį išlaikyti“, – baigdamas pokalbį sakė jis.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.