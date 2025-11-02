 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Alytaus meras Nerijus Cesiulis – apie santuoką, svarbią taisyklę ir tai, koks jis namuose: ten visai kitoks

2025-11-02 07:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-02 07:30

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis neseniai paminėjo ypatingą progą – vestuvių metines su žmona Aurelija. Vyras džiaugiasi, kad nors ir jų namuose būna visko, tačiau turi svarbią taisyklę, kuri padeda išlaikyti tvirtus santykius.

0

Naujienų portalui tv3.lt Nerijus Cesiulis atvirai prakalbo apie santuoką, šeimą ir atskleidė, koks yra namuose.

Nerijus Cesiulis su šeima
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nerijus Cesiulis su šeima

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vestuvių metinės

N. Cesiulis su žmona Aurelija rugsėjo 1-ąją paminėjo 13-ąsias vestuvių metines. 

„Mano vestuvių metinės – tarsi persimainiusi šventė. Rugsėjo 1-ąją švenčiame naujus mokslo metus. Ąžuolas jau penktokas, o Liepa šiemet pradėjo lankyti pirmą klasę. Dabar vaikų šventės tapo svarbesnės už asmenines. Dukra pradėjo eiti į mokyklą – viskas nauja, daug pirmų kartų ir patirčių. Mes tokie trys viename: sūnus, dukra ir mūsų metinės“, – pasakojo jis.

Pasak pašnekovo, dar jiedu nepaminėjo ypatingos šventės, tačiau tai ketina padaryti svetur: „Įspūdingai jų šiemet nepaminėjome, bet esame suplanavę trumpas šeimos atostogas. Aplankysime vieną iš Graikijos salų – tikriausiai ten ir paminėsime savo šventę. Turime tradiciją rugsėjo pradžioje išvykti į kelionę. Vasarą pietų šalyse mums per karšta, o rudenį ilsėtis ten daug maloniau – mažiau žmonių, ne taip tvanku. Gal kam nors karštis ir patinka, bet mums – ne.“

Nėra namų be dūmų

Sakoma, kad nėra namų be dūmų, o tam pritaria ir Alytaus miesto meras: „Kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir mūsų – būna pakilimų ir nuosmukių. Būna ir gerų emocijų, ir darbų, kurie taip įtraukia, kad šeimai lieka mažiau laiko. Mūsų šie metai buvo gana įprasti – nei ypatingai sunkūs, nei labai išskirtiniai. Žinoma, vis dar šlifuojame tuos aštresnius kampus. Jei vertinčiau dešimtbalėje sistemoje – šie metai būtų devintuko verti.“

Tiesa, jų namuose taip pat būna ir „nekalbadienių“. 

„Tai visiškai normalu. Mes su žmona – labai skirtingos asmenybės, bet galbūt būtent tie skirtumai ir traukia mus vieną prie kito. Kartais nesusikalbame dėl smulkmenų – tarkim, drabužis paliktas ne vietoje. Kitą kartą – rimtesni dalykai“, – naujienų portalui tv3.lt sakė N. Ceciulis.

Pasak pašnekovo, jis nėra toks, kuris moka pykti ilgai: „Kartais supykstu, bet stengiuosi vadovautis taisykle – nepasakyti to, ko vėliau gailėsiuosi. Kai užvaldo emocijos, žmonės dažnai pasako tai, ko neturėtų. Geriau giliai įkvėpti, patylėti dieną – tada viskas grįžta į savo vietas.

Buities darbai ir svarbi taisyklė

Pasak Nerijaus, jų šeimoje darbai nėra skirstomi į „vyriškus“ ar „moteriškus“.

„Man labai patinka gaminti. Tai vienas didžiausių malonumų, bet laiko tam neturiu tiek, kiek norėčiau. Mūsų šeimoje nėra griežto pasidalijimo į „vyriškus“ ar „moteriškus“ darbus. Vasarą gyvename sodyboje – žolę pjauname abu su žmona. Aišku, sunkius statybinius darbus dažniausiai imuosi aš. Mūsų taisyklė paprasta – kas tuo metu gali padaryti, tas ir daro. Kai nėra griežtų taisyklių – gyventi įdomiau“, – tikino jis.

Pasiteiravus, kuris namuose yra griežtesnis, Nerijus tikino, kad būtent žmona: „Vienareikšmiškai – žmona yra šeimos variklis. Aš grįžtu pavargęs, dažnai net nesinori kalbėtis. O žmona viską turi savo vietoje – kokie darbai po kokių eina, kaip ką susitvarkyti. Lenkiu galvą prieš ją – ji tai daro labai gerai. Aš vaikus mėgstu palepinti... Pas tėtį dažnai daugiau galima nei pas mamą. Bet vaikai jaučia pagarbą abiems tėvams.“

Kalbėdamas apie vaikų auklėjimą, Nerijus prasitarė, kad kartą laikėsi vienos taisyklės, kuri galiausiai jų šeimai nepasiteisino: „Esame kadaise pasiskolinę idėją iš draugo – duoti saldainius vaikams tik sekmadieniais. Pavalgai pusryčius – ir gali valgyti kiek tik nori. Suvalgo 4–5 ir nebenori. Bet mums ši sistema ilgai neišsilaikė – po pusmečio pamatėme, kad vaikai vis tiek savarankiškai randa saldainius. Šiaip mūsų namuose griežtų taisyklių nėra. Vasarą viskas laisviau, o rudenį atsiranda rutina: mokykla, būreliai, namų darbai.“

Pasiteiravus, koks Alytaus miesto meras yra namuose, pašnekovas neslėpė, kad ten – visai kitoks.

„Namuose vaikštau su nutampytais kroksais, šortais ir susivėlusiais plaukais. Nesuku galvos, kaip atrodau – tai mano aplinka, čia galiu jaustis laisvai. Esu paprastas žmogus, vyras ir vaikų tėvas“, – šyptelėjo jis.

Baigdamas pokalbį apie vestuvių metines ir šeimą, jis pasidalijo sėkmingos santuokos receptu: „Nebūti nuobodžiam, tokiu pastoviu, kur viskas taip pat. Kai esi nuobodus, tuomet ir prasideda kažkokie ieškojimai ir kiti dalykai... Reikia turėti savo nuomonę, nebūti pastoviu ir nebūti nuobodžiu.“

 

