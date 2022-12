Alos Pugačiovos gerbėjams – išskirtinė galimybė: rengiamos ekskursijos po jos parduotą pilį

Bilieto nuotrauką paskelbė „Telegram“ kanalas „Celebrity Diaries“. Pažymima, kad ekskursijos metu visi norintys galės apžiūrėti Pugačiovos buduarus, jos vyro Maksimo Galkino kambarius, persirengimo kambarius ir spintas, rašo UNIAN.

Nepaisant didelės bilieto kainos, filmuoti ten nebus leidžiama. Pugačiovos tualetus galima pamatyti už 154 eurus.

Verta paminėti, kad primadona neketina pasilikti pinigų sau. Biliete nurodyta, kad surinktos lėšos bus skirtos Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos labdaros fondui.

Anksčiau skelbėme, kad rugsėjo 29 d. garsi A. Pugačiova paliko Rusiją ir persikėlė gyventi į Izraelį, kur jau gavo pasą.

Po to žiniasklaida pranešė, kad primadona ketina atsikratyti savo „pilies“ Gryazo kaime. Buvo pranešta, kad dvaras tariamai buvo parduotas už 15 mln. eurų.

Be to, Rusijos valdžios institucijos įtraukė Maksimą Galkiną į „užsienio agentų“ sąrašą, dėl to valdžiai atkirto ir Pugačiova.

Primename, kad moteris taip pat uždaro paskutinę savo įmonę Rusijoje – ABP, kuri veikia radijo transliacijų, garso įrašymo ir muzikos kūrinių leidybos srityje.

Pagal SPARK sistemą prašymas likviduoti įmonę buvo pateiktas lapkričio 23 d., pranešė portalas unian.net.

Yra žinoma, kad A. Pugačiovos dainos nustojo skambėti per radiją. Bendrovė taip pat pažymi, kad įžymybė neturi naujų dainų, „kurios atitiktų dabartinius publikos poreikius“.

Moteris nusprendė pagaliau atsisveikinti su Rusija, nes net prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, ji paliko šalį agresorę ir su vyru Maksimu Galkinu, pripažintu „užsienio agentu“. Ji pati sureagavo jausmingai prašydama tokiu atveju įtraukti ir ją pačią. Tuo pačiu ji kritikavo Rusijos valdžios veiksmus, dėl kurių „žūsta mūsų vaikinai, o valstybė paversta atstumtąja“.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie A. Pugačiovą ir rusų kritiką jai. Propagandistai pila purvą ant moters ir prabilo apie jos sveikatos problemas.

Apie tariamai Alos Pugačiovos ligą rašo rusų leidinys RosZMI.

Propagandistai cituoja buvusio jos stilisto George'o Rovalso žodžius, esą žvaigždė turi problemų su plaukais. Jis teigė, kad Alos Pugačiovos plaukai pradėjo „slinkti“ maždaug prieš 10 metų ir problemos niekaip nepavyksta pašalinti.

„Moterų po 50 metų plaukų slinkimas pirmiausia yra susijęs su hormoniniais pokyčiais organizme, lėtinėmis skydliaukės ligomis, vaistų vartojimu“, – cituoja A. Pugačiovos stilisto žodžius propagandistai.