Algis Ramanauskas-Greitai sujungė jėgas su garsia Lietuvos atlikėja: nustebsite, kas ji

„Šis kūrinys man – labai ypatingas, nes tai bendras darbas su brangiu draugu, o kartu ir mano naujos solinės muzikos bei būsimo albumo pradžia“, – sako E. Jennings.
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Dainos istorija – gana asmeniška. Erica pasakoja, kad ją įkvėpė realus žmogus, su kuriuo susipažino maždaug prieš metus.
„Jis buvo toli gražu ne tas, kuo save vadino. Iš tiesų – visai ne toks, kokį jį laikiau, ir tikrai ne tas, su kuo norėčiau leisti laiką, jei būčiau žinojusi tikrąją jo charakterio prigimtį. Bet, kaip 1808 m. sakė seras Walteris Scottas: ‚O, koks painus tinklas mezgasi, kai pirmąsyk pradedame apgaudinėti‘. Dainos žodžiai iš esmės pasako viską“, – dalinasi dainininkė.
Šį naują skambesį, kurį klausytojai atras ir naujajame kūrinyje, Erica vadina „Celtic Soul“ ir sako, kad tai – geriausias būdas apibūdinti jos naująją muziką.
„Ji giliai įsišaknijusi ir įkvėpta mano keltiškos airiškos kilmės ir tapatybės. Lietuva – mano namai, bet visada jausiuosi airė. Tos svajingos, persekiojančios melodijos pulsuoja mano kraujyje, jos – mano esybės dalis. Tėtis vaikystėje vesdavosi mane į tradicinės airių muzikos sesijas, jis grojo gitara ir bandža, o vienas svarbiausių mano atsiminimų – sėdžiu prirūkytame kambaryje, glaudžiu savo „Fantą“ ir traškučius ir su nuostaba stebiu, kaip nuostabūs muzikantai džemina“, – pasakoja dainininkė.
Erica Jennings ir Algis Greitai – Lessons to learn:
Tiesa, nors dainos tekstą ir vokalo melodiją sukūrė pati Erica, harmonija, instrumentai ir prodiusavimas – Algio Ramanausko-Greitai darbas. Bendradarbiauti jis pasiūlė prieš kelis metus, tad kūrinys buvo brandintas ilgai. Foniniais vokalais prisidėjo Justė Kraujelytė ir pats Algis.
„Su Erica esame labai seni draugai, tad įkalbinėti nereikėjo – sutarėm iškart. Prieš pradėdami nerašytai susitarėm, kad darysim tik tai, kas patiems patinka, todėl nebuvo nė menkiausių ginčų. Ericos tekstas puikus – kažkas tamsaus iš jos asmeninės patirties, turtinga dainos teksto kalba“, – pasakoja Algis Ramanauskas-Greitai.
Jųdviejų draugystė prasidėjo dar prieš kūrybinį duetą – maždaug prieš du dešimtmečius jie kartu dirbo prie televizijos laidos „Orbita“, o prieš daugelį metų yra įrašę ir bendrą dainą „Song For Love“.
„Mus vienija panašus humoro jausmas, meilė „Monty Python“ ir įvairių akcentų tobulinimas. Bet jei rimtai, esame tikrai artimi draugai ir visada vienas kitam padedame, kai to reikia“, – sako E. Jennings.
Lapkričio 6 d. „Tamsta“ klube Erica Jennings pirmą kartą viešai fatliks ne tik „Lessons to Learn“, bet ir dvi kitas dar negrotas dainas – „Long into the Night“ ir „Trouble“. Visos trys jos nuguls atlikėjos būsimame albume.
Koncerte laukia ir kitų siurprizų: „Lessons to Learn“ kartu su Erica atliks Algis Greitai, o „Trouble“ premjeroje gitara gros Victor Diawara – būtent jis sugalvojo dainos ritmą, kai Erica atnešė jam pirmąją demo versiją. Skambės ir airių kalba atliekamos dainos, kūriniai iš džiazo albumo „New Standards“, hitai „It’s a Lovely Day“, „Leading Me Home“, „Black Is the Colour“.