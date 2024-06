Agnius ir Simona susipyko: „Tu buvai tokia susiraukusi“

Dešimt labai skirtingų, charizmatiškų, įdomių jaunuolių apsigyveno vienuose namuose ir bando susipažinti, o ilgainiui ir megzti tarpusavio santykius.

Gražūs, jauni, laisvi, ištroškę nuotykių, o svarbiausia – naujų skonių ir jausmų. O tikslas vienas: įrodyti, kad jų tapatybė – geriausia. Atrodytų viskas paprasta, tačiau visa realybės šou esmė paaiškės tik jo eigoje, o nugalėtojas bus išrinktas liepos 1d.

25-erių metų Agnius – ambicingas jaunuolis iš Kauno prieš metus sėdęs prie piloto vairo. Agnius, kaip ir priklauso lėktuvų pilotams, mėgsta prabangą: automobiliai, garsių prekių ženklų drabužiai, atostogos aukštos klasės viešbučiuose – jo vizitinė kortelė. Negana to, Agniaus sesuo – profesionali pokerio žaidėja.

26-erių m. didžėjė Simona – tikra vakarėlių liūtė, tačiau iš rankų niekad nepaleidžianti savo užrašinės: merginos dienotvarkė suplanuota iki smulkiausių detalių. Simona mėgsta lyderystę, todėl jai sekasi vadovauti komandai, organizuojant didžiausius renginius Kėdainių arenoje.

Tarp Agniaus ir Simonos įsiplieskė konfliktas. Santykius teko aiškintis atokiai nuo kitų realybės šou dalyvių.

„Iš rato žmonių, su kuriais tu įprastai bendrauji, aš iškritau“, – pastebėjo Simona.

„Taip atsitiko vien dėl to, kad turiu gan stiprius principus. Bet noriu tau pasakyti – aš ant tavęs dėl to nepykstu. Taip, aš pirmas iššaukiau šį konfliktą, bet gal buvo galima iš tavo pusės sureaguoti ramiau, pajuokauti, paprašyti naujo kokteilio ar panašiai. Mano manymu, tu per daug sureagavai“, – rėžė Agnius.

Simona nepasimetė: „Aš sureagavau taip dėl to, kad per šį laiką aš tave visai pažinau ir laikau visai artimu žmogumi, kuriam pasakysiu ir kuris nesureaguos kažkaip neigiamai.“

Tačiau Agnius tęsė toliau: „Kai tu sakai su šypsena veide apie tą dobermaną ir panašiai, o tada tu tokia susiraukusi buvai ir man buvo visai kitas priėmimas viduj.“

Dalyvė Simona teigė, jog kelis vakarus iš eilės vengė, kad Agnius jai darytų kokteilį, nes bijojo, kad jis jai vėl leptelės, kad nebereikia jo gerti.

„Bet čia yra mano juokas. Atsiprašau. Kartais mano juokai yra juodi“, – sakė Agnius.

„Kai tavo juokai juodi – aš turiu susitaikyti. Bet kai aš juodai atsakau – tu įsižeidi“, – atsakė Simona.

24/7 bus rodomos transliacijos net iš trijų vietų. Kiekvieną darbo dieną nuo rytojaus lauks pagrindinė serija ir karštos naujienos.

Didysis finalas– liepos 1-ąją.