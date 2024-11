Agnė Petravičienė – apie Valinsko „vagystę“ ir draugystę su Radži: 1 poelgis išmušė iš vėžių

Lapkričio 7-ąją A. Petravičienė minėjo gimtadienį – šiemet jai sukako 48-eri. Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi moteris atskleidė, kad šventė buvo dviguba, nes jau seniai šia proga dalijasi kartu su vyru.

„Jis yra gimęs viena diena anksčiau už mane, tad jau seniai nešvenčiu vien savo gimtadienio, iš dalies jį iš manęs „pavogė“ vyras. O juk buvau įpratusi su niekuo švente nesidalinti, – šyptelėjo ji. – Gimtadienis praėjo tarp artimiausių žmonių, visų dovanos buvo puikios, visiems užskaityta.“

Pasidomėjus, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena Agnė, moteris užsiminė, kad nėra linkusi pasakoti apie savo progresą – anot jos, didžioji dalis žmonių nemėgsta, kai kitiems sekasi. Tačiau ji atskleidė, kad dabartiniame gyvenimo etape itin jaučiasi branda – ir ne tik jos pačios veiksmuose, bet ir žvilgtelėjus į veidrodį.

„Jau pradeda atsirasti raukšlės ir mane tai be galo erzina. O „botoksistė“ aš nesu. Be to, dabar toks etapas, kai pradeda atkristi nereikalingos pažintys, aš jau žinau, su kuo neičiau į karą, nebeieškau naujų draugų, nes užtenka ir kelių senų“, – tikino pašnekovė.

Anksčiau A. Petravičienę buvo galima sutikti vienoje iš Alytaus bibliotekų, o šiandien ji dirba mokykloje. Tačiau muzika niekur nedingo iš moters gyvenimo – ji ir toliau kuria dainas.

„Visą gyvenimą dirbau, scena niekada nebuvo pagrindinės ir vienintelės mano pajamos. Tačiau ir toliau kuriu visokias „dainuškas“. Žinoma, nėra tokios gausos koncertų, o ir negali būti viskas taip, kaip anksčiau. Aš ir pati nesu iš tų, kurie nori ištisai koncertuoti, bet kartais padainuoti tikrai tenka“, – dalijosi realybės šou žvaigždė.

Naujausia A. Petravičienės daina:

Sulaukė sėkmės „TikTok'e“

Be to, šiandien dainuojančią Agnę galima išvysti ir internete – moteris susigundė savo muzikinius filmukus kelti į jaunimo pamėgtą platformą „TikTok“.

„Kai prasidėjo karas Ukrainoje, šioje platformoje apie tai buvo keliama daug video, tad parsisiunčiau „TikTok‘ą“, kad galėčiau sekti įvykius. Be galo pergyvenau, net verkdavau. Taip besielvartaudama po truputį pradėjau domėtis ir kitais čia keliamais filmukais.

Padariau išvadą – visiškas chaosas, kas ką nori, tas tą ir daro. Nuo tikro meno iki baisiausio absurdo, jokių ribų, – juokėsi A. Petravičienė. – Tame chaose sugalvojau truputį pabūti iš aš. O kodėl gi ne? Yra žmonių, kurie iš to gyvena, bet man tai – tik pramoga.“

Populiarioje platformoje Agnė kelia filmukus, kuriuose sėdi prie pianino ir atlieka tokius savo hitus, kaip „Verksi tu“. Nostalgiją keliantys moters įrašai neliko nepastebėti – sulaukia tūkstančių peržiūrų.

„Net pati nustebau, kad visai nemažai dėmesio sulaukiau. Turiu tik du tūkstančius sekėjų, tad peržiūrų tikrai sočiai. Gal žiūrėtų ir daugiau, bet, matyt, ne visi randa“, – svarstė ji.

Visgi ne paslaptis, kad jaunimo pamėgtoje platformoje besireiškiantys žmonės neišvengiamai sulaukia ir ne itin malonių komentarų. Paklausta, kaip į juos reaguoja, moteris tik numoja ranka.

„Būtų keista, jei aš nebūčiau gyvenime susidūrusi su blogais komentarais. Tiesiog žinau, kad niekada nekritikuos tie, kurie dirba ir pasiekė už tave daugiau, tad tai daro tie, kuriems mažiau sekasi“, – tikino atlikėja.

Pokalbiui pasisukus apie laikus, kai dalyvavo kultiniame realybės šou „Kelias į žvaigždes 2“, Agnė užsiminė, kad ne visi su tuo susiję prisiminimai yra malonūs.

„Šiuos laikus prisimenu tik tada, kai manęs apie tai paklausia. Prabėgo daug metų, tad prisiminimai jau kažkiek yra likę užnugaryje. Jei atvirai, aš net ne visų dalyvavusių vardus prisimenu, po šou mūsų keliai išsiskyrė. Projekte visko įvyko – buvo ir gerų dalykų, ir nelabai. Tad ir mano prisiminimai yra įvairūs“, – pripažino ji.

Be to, A. Petravičienė iki šiol turi iš tų laikų neįmintą mįslę. Pasirodo, projekto metu moteris buvo apvogta.

„Projekto rėmėjai kiekvienam iškritusiam dalyviui įteikė gerą telefoną. Taigi, kai aš iškritau prieš Merūną, scenoje ir man buvo įteikta ši dovana. Bet grįžusi po paskutinės dainos jo neberadau, kažkas, deja, tai pasisavino. Grąžinkite man telefoną, begėdžiai!“ – juokaudama į projekto dalyvius kreipėsi A. Petravičienė.

Agnės Petravičienės ir Radži draugystė tęsiasi

Nors kai kurių „Kelias į žvaigždes 2“ dalyvių vardų Agnė jau nebepamena, su buvusiu scenos partneriu Radži ryšį palaiko iki šiol. Tiesa, moteris nustebo, kai šįkart gimtadienio sveikinimo iš jo nesulaukė.

„Kartais jis mane pakviečia į savo koncertą ir mes „pasiplėšome“ kaip senais laikais. Tik, gaila, pastebiu, kad Radži atmintis pradeda šlubuoti. Mes pažįstami jau 18 metų ir jis visada per gimtadienį man asmeniškai parašydavo ar paskambindavo. O šiemet tai nors griūk negyvas – jis įsivaizdavo, kad mano gimtadienis yra ne 7, o 8 dieną. Ir kas jam šovė į galvą” – juokėsi moteris.

Negana to, Agnė turi priekaištų Radži ir dėl to, kokiu būdu sulaukė pavėluoto sveikinimo: „Jis savo „Facebook“ puslapyje parašė man sveikinimą, sumontavo filmuką, tad visi sveikino mane jo paskyroje. Taigi, ne man parašė, o sau į „Facebook“. Man dar neteko sveikinimų sau skaityti kito žmogaus puslapyje.”

Prakalbo apie Arūno Valinsko „vagystę“

Nors viešumoje A. Petravičienę išvysti galima retai, atlikėja neslepia, kad norėtų sugrįžti į televiziją, nes turi čia nesutvarkytų reikalų. Neseniai Agnė sužinojo, kad „Kelias į žvaigždes“ vedėjas Arūnas Valinskas atėmė iš jos galimybę varžytis projekto finale.

„Į televizijos laidas ir dabar esu kviečiama, bet vis atsisakau, nes dažniausiai filmavimų laikas man būna labai nepatogus. Ryte aš nefotogeniška ir neelegantiška.

Tačiau neseniai viename straipsnyje perskaičiau tokią A. Valinsko citatą: „Antrame sezone pagal išklotinę pusfinalyje viskas suėjo taip, kad Agnė [Petravičienė] būtų turėjusi eiti į finalą, kur būtų dalyvavusi su Merūnu. O mums finale mirtinai reikėjo Radži.“

Turiu pripažinti, kad likau nustebusi. Gaunasi taip, kad A. Valinskas „pavogė“ iš manęs finalą. Nežinau, kaip jis man jį dabar sugrąžins, bet, jei jau prisipažino, turbūt žino, kaip tai kompensuos“, – šmaikštavo A. Petravičienė.

Pasidomėjus, kokių neįgyvendintų svajonių ir tikslų dar turi, Agnė užsiminė, kad šiandien jos troškimai susiję su tuo, kas vyksta pasaulyje.

„Aš laukiu Ukrainos pergalės. Man be galo gaila, kad vyksta ši nesuvokiama neteisybė. O vietos po saule užtenka visiems, įskaitant ir mane, dėl jos peštis nereikia“, – kalbėjo A. Petravičienė.