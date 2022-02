Radži pokyčiai bėgant metams: nuo naujoko scenoje iki estrados princo

Tą kartą kalbintas vyras stebėjosi tokiu užklupusiu populiarumu: „Aš nežinau, kas žmonėms patiko, galbūt mano nuoširdumas ir paprastumas. Aš prieš nieką nesistengiau vaidinti, koks buvau prieš penkiolika metų, toks esu ir dabar. Gal žmonės tai jaučia. Nieko specialiai nedariau ir niekam nemaišiau.

Po šitiek metų aš vėl save iš naujo atradau, vėl save patikrinau, labai džiaugiuosi, kad žmonės mane nori tokį matyti. Mūsų kompanija buvo labai gera, mes puikiai laikėmės kaip šeima, man labai to truks.“

Radži patikina, nors projekte atradęs įvairių muzikinių stilių, savojo „arkliuko“ – estradinės, pop muzikos – neišduoda: „Jei per daug eksperimentuosiu, ir to Radžio neliks, reikia išlaikyti tai. Mane tokį pamilo ir dėl to aš dešimt savaičių buvau lyderio pozicijoje. Aš toks pats esu ir Burbule ir laisvėje. Esu už natūralius žmones, bet ne prastus.“

REKLAMA

REKLAMA

Kuria „Tik Tok“

Radži TV3 laidoje „Pasaulis pagal moteris“ pasakojo, kad karantino laikotarpiu atlikėjui prasidėjo depresija. Sumažėjusios pajamos, negalėjimas rengti koncertų ir nuolatinis buvimas namie atsiliepė labai neigiamai.

Radži pasakojo, kad taip nutiko ne vienam muzikantui.

„Manau, ne man vienam, o visiems muzikantams buvo sudėtinga, nes 8 mėnesius sėdėjimas namuose tikrai išvargino. Važiavimas į parduotuvę ir atgal, visiškai nieko neveikimas priveda ir prie tokių dalykų, kad pradedi šokti „TikTok“, – teigė Radži.

Radži išdavė, kad daugiau apie dalyvavimą realybės šou negalvoja, tačiau norėtų atsidurti jo komisijoje.

„Mano gyvenime buvo du ir, manau, kad užteks. Nebent dabar galėčiau eiti kur į komisiją sėdėti. Dabar aš noriu kažką pakritikuoti. Bet nieko negali sakyti, gal ir dar kartą nueisiu. Gal ne į muzikinį, o kokį kitą“, – pasakojo R. Aleksandrovičius.

Pasak pašnekovo, praėję metai jam nebuvo blogi ir tikrai negali jais skųstis. „Nėra, kad būtų labai blogai, bet nėra, kad būtų labai gerai. Vidutiniškai vertinu praėjusius metus, bet skųstis negaliu. Turėjau koncertų, susitikimų ir naują dainą išleidau“, – sakė atlikėjas.

REKLAMA

REKLAMA

Prisimindamas praėjusių metų koncertus, dainininkas džiaugėsi, kad nepaisant visko, jis surinkdavo pilnas sales klausytojų. „Pačioje koncertų pradžioje buvo mažiau klausytojų. Bet dabar žmonės skiepijasi ir žiūrovų tik daugėja. Nepasakyčiau, kad situacija yra bloga. Kol kas – pilnos salės. Žmonėms reikia maisto ir pramogų, tuomet jie gyvens. Jiems reikia gyvų susitikimų su draugais. Visais laikais to reikėjo. Net sunkiausiais laikais buvo pramogos ir koncertai. Pas mus nėra karo, tačiau dabar susidarius tokia situacija“, – atskleidė Radži.

Laukia net du jubiliejai

Tiesa, Radžio šiemet laukia net 2 jubiliejai – 35 metų gimtadienis bei 15 metų kaip jis yra scenoje.

„Džiaugiuosi, kad buvo galimybė dainuoti, o viskas toliau eina sena vaga. Aš dabar esu stabilus atlikėjas ir nėra tų pakylimų ar nukritimų. Viską vertinu gera linkme, tačiau kažko ypatingo praėjusiais metais nenutiko. Na, o šiemet jie bus ypatingesni, nes laukia mano gimtadienis ir scenos jubiliejus. Kovo mėnesį švęsiu jubiliejų, nes jau 15 metų esu didžiojoje scenoje. Man 15 metų scenoje reiškia labai daug. Džiaugiuosi, kad žmonės myli mane ir saugo, kad nedingčiau iš scenos. Aš tikrai stengiuosi dėl jų“, – šyptelėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas, kas būtų jo gyvenimo ramstis, kuomet būna sunku, Radži nė kiek nedvejodamas tarė, kad mylima globėja Vida, kuriai tarė „ačiū“ už viską: „Jeigu ne globėja, tuomet tikrai būtų sunku. Džiaugiuosi, kad ji yra kartu su manimi ir aš galiu atsiremti į ją. Ji visada, kai gerai jaučiasi, tuomet būna ir mano koncertuose.“

Vyro pokyčius bėgant metams pamatykite nuotraukų galerijoje.

Radži pokyčiai bėgant metams: nuo naujoko scenoje iki estrados princo (24 nuotr.) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) +20 Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radži Aleksandrovičius (Fotobankas) Radžis Aleksandrovičius (nuotr. facebook.com) Radžis Aleksandrovičius (nuotr. facebook.com) Radžis Aleksandrovičius (nuotr. facebook.com) Radžis Aleksandrovičius (nuotr. facebook.com) Radži (nuotr. Ričardas Grigas)