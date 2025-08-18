Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Adomui Vyšniauskui šis savaitgalis buvo ypatingas: sulaukė gausybės ovacijų

2025-08-18 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 14:55

Poezija ir teatras, meno paroda, netikėti duetai ir jubiliejinės programos Anykščių Dainuvos slėnio scenoje – kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ savo gerbėjų nenuvylė jau 18 kartą.

Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ (nuotr. Mikos Savičiūtės)
82

0

„Šiais metais festivalis, atrodo, pranoko save. Ir žiūrovų gausa, ir programa. Jaučiamės labai laimingi, esame kupini pozityvumo ir energijos, net nuovargis kitoks – praturtinantis, – sako viena iš festivalio organizatorių Alina Semionova. – Didelis džiaugsmas girdėti, kad „Purpurinis“ buvo ir yra reikalingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Džiugina, kad nauji festivalio dalyviai atrado ir įsimylėjo šią vietą, kuri, mes žinome, turi ypatingą aurą. Širdis pilna dėkingumo – žiūrovams, dalyviams, savanoriams, ir, žinoma, rėmėjams. Jaučiame ypatingą atsakomybę – puoselėti ir rūpintis šiuo festivaliu, jį išlaikyti“.

Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“
(82 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“

Pirmą kartą festivalio scenoje – Adomas Vyšniauskas

Šių metų festivalio penktadienio koncertas daugeliui klausytojų tapo atradimų vakaru – ovacijų sulaukė pirmą kartą festivalio scenoje pasirodęs Adomas Vyšniauskas, su pianistu Andrejumi Polevikovu pasirodžiusi Giedrė, „Purpurinio“ debiutantu tapęs grupės „BIX” lyderis Saulius Urbonavičius-Samas, kuris taip pat pristatė savo tapybos darbų parodą „Rokas su teptukais“, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Grupė „Huge Soul“ publiką sugrąžino į lietuviško roko legendos „Hiperbolė“ laikus. Aktorius ir dainininkas Jokūbas Bareikis pristatė Vytauto Kernagio dainų programą.

Pipirų ir druskos vakarui pridėjo vakaro vedėjos, žurnalistės Editos Mildažytės pašmaikštavimai su publika.

Vidurnaktį sausakimšoje Anykščių koplyčioje tradiciškai skambėjo poezija – aktorius Vytautas Rumšas skaitė Justino Marcinkevičiaus, Vinco Mykolaičio-Putino eiles.

Sausakimša buvo ir Anykščių kultūros centro salė, kur vyko Oskaro Koršunovo režisuotas spektaklis „Vestuvės“. Kino salėje buvo rodomas kultinis, 1986 metais Algimanto Pozdniakovo sukurtas muzikinis filmas „Kažkas atsitiko“.

Filmo tęsiniu vakare tapo ir vienas iš filmo herojų – koncerte Dainuvos slėnyje kartu su Viktoru Diawara pasirodęs Algirdas Kaušpėdas.

Ant Rašytojų kalnelio šeštadienio popietę skambėjo Liutauro Degėsio poetinė-muzikinė esė „Esu tas, kuris kalba“. Muzikavo Jonas Baltokas ir duetas „JieDu“ – Vilija ir Ramūnas Šepučiai.

Paskutinis festivalio vakaras Dainuvos slėnyje baigėsi jau po vidrunakčio nuskambėjusia legendine V. Kernagio daina „Purpurinis vakaras“. Koncerte dalyvavo Andrius Kaniava su Tadu Dešuku ir Gintare Baueryte, Jurga Šeduikytė su Kęstučiu Pavalkiu, Vladas Bagdonas, pasirodęs su kompozitoriumi Audriumi Balsiu, Dominykas Vaitiekūnas ir Matas Ričkus, Ieva Narkutė su Aurimu Driukiu ir Tomu Dičiūnu, aktorių Storpirščių trio – Gediminas, Simonas ir Ainis.

Scenoje paminėtas ir „Dainos teatro“ 40 metų jubiliejus, kuriam programą parengė aktorius ir režisierius Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Raminta Naujanytė-Bjelle, Gediminas Storpirštis, Ilona Balsytė, Dominykas Vaitiekūnas bei ritmo grupė. Prisimindami maestro

Andrių Kulikauską A. Giniotis su A. Kaniava atliko dainą „Ateina Dievas“. Šis projektas dar skambės lapkričio mėnesį Vilniuje ir Kaune.

Finalinį festivalio koncertą vedė ir, pralaužę ketvirtą sieną, atlikėjus išradingai pristatinėjo pusbroliai Simonas ir Ainis Storpirščiai.

Kultūros festivalį „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose organizavo „Bardai LT“, rėmė ir palaikė Lietuvos kultūros taryba, Anykščių rajono savivaldybė, „Javinė“, „Ringuva“. Daugiau informacijos www.purpurinisvakaras.lt

Į viršų