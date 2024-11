Adele paskelbė liūdną žinią gerbėjams: prapliupo ašaromis

Šis koncertų ciklas, vykęs dvejus metus, tapo įsimintinu įvykiu, kurio metu dainininkė sužavėjo gerbėjus iš viso pasaulio rašoma mirror.com.

Ji užbaigė savo 100-ąjį pasirodymą Koliziejuje, Cezario rūmuose ir dėkojo gerbėjams už palaikymą.

Adelė prisiminė sudėtingą rezidencijos pradžią. 2022 m. sausį ji paskutinę minutę atšaukė pasirodymus, nes nebuvo patenkinta scenos dekoracijomis.

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency:



“I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again”



