Naujose nuotraukose, kuriomis pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“, Asta pozuoja vilkėdama ilgą, figūrą išryškinančią tamsiai žalią aksominę suknelę.
Astos Manchester įvaizdis pritrenkė
Drabužis išsiskiria gilia V formos iškirpte, trumpomis laisvomis rankovėmis ir šonuose subtiliai surauktu audiniu. Prie suknelės ji priderino subtilius papuošalus, o ilgus rudus plaukus paliko palaidus, lengvomis bangomis krintančius ant pečių.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir jos makiažas – išraiškingos akys, dūminis akių šešėlių efektas ir blizgios lūpos suteikė įvaizdžiui dar daugiau elegancijos bei paslaptingumo.
Po nuotraukomis pasipylė komplimentai:
„Kita Džeimso Bondo mergina.“
„Žiūriu ir galvoju, Dieve, kokia graži moteris!“
„Kaip visada – nuostabi žvaigždė tiek internete, tiek realiame pasaulyje!!!“
„Tiesiog nuostabi.“