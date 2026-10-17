Viešumoje pasirodžiusi Asta Valentaitė apstulbino seksualiu įvaizdžiu: prikaustė dėmesį

Moteris dalyvavo „amfAR Gala London“ – Londone vykstantis iškilmingas labdaros vakaras, skirtas rinkti lėšas ŽIV ir AIDS tyrimams bei kovai su šia liga.
Sunku atitraukti akis
Socialiniuose tinkluose galima matyti, kad Asta iškilmingam vakarui pasirinko subtiliu seksualumu ir elegancija dvelkiantį įvaizdį.
Moteris pozavo su ilga, krūtinę išryškinančia suknele su blizgučiais.
Akį ne mažiau traukė ir įmantrus galvos apdangalas su plunksna ir blizgiomis detalėmis, o įvaizdį vainikavo išraiškingas jos makiažas.
Renginyje ji lankėsi kartu su vyru Gleno Manchesteriu. Jiedu gyvena Londone.
Primename, kad už britų verslininko Asta Valentaitė ištekėjo 2022 metais. Pora civilinę santuoką įregistravo Londone, o įspūdingas tris dienas trukusias vestuves surengė Ispanijos Maljorkos saloje.
Po santuokos žinoma moteris tapo Asta Valentaite-Manchester.
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