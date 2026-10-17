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TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi Asta Valentaitė apstulbino seksualiu įvaizdžiu: prikaustė dėmesį

2026-10-17 15:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 15:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Asta Valentaitė-Manchester neseniai lankėsi labdaringame renginyje Londone, kuriame nustebino pritrenkiančiu įvaizdžiu.

Asta Valentaitė su vyru (nuotr. Instagram)
GALERIJA (13)

Asta Valentaitė-Manchester neseniai lankėsi labdaringame renginyje Londone, kuriame nustebino pritrenkiančiu įvaizdžiu.

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Moteris dalyvavo „amfAR Gala London“ – Londone vykstantis iškilmingas labdaros vakaras, skirtas rinkti lėšas ŽIV ir AIDS tyrimams bei kovai su šia liga.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio atostogos

Sunku atitraukti akis

Socialiniuose tinkluose galima matyti, kad Asta iškilmingam vakarui pasirinko subtiliu seksualumu ir elegancija dvelkiantį įvaizdį.

Moteris pozavo su ilga, krūtinę išryškinančia suknele su blizgučiais.

Akį ne mažiau traukė ir įmantrus galvos apdangalas su plunksna ir blizgiomis detalėmis, o įvaizdį vainikavo išraiškingas jos makiažas.

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Renginyje ji lankėsi kartu su vyru Gleno Manchesteriu. Jiedu gyvena Londone.

Primename, kad už britų verslininko Asta Valentaitė ištekėjo 2022 metais. Pora civilinę santuoką įregistravo Londone, o įspūdingas tris dienas trukusias vestuves surengė Ispanijos Maljorkos saloje.

Po santuokos žinoma moteris tapo Asta Valentaite-Manchester.

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