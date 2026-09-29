43-ejų garsus dainininkas 7 kartą taps tėvu: „Esu Dievo palaimintas“

Pora džiugia žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše šeima šoka, o netrukus Verity parodo būsimo kūdikio ultragarso nuotrauką.
Dalijasi džiugia žinia
Lee ir Verity netgi pasirinko ypatingą dainą šiai progai – vaizdo įraše skamba grupės „Five“ kūrinys „Everybody Get Up“. Taip pora užsiminė, kad tai bus penktasis jųdviejų bendras vaikas. Lee dar turi du vaikus iš ankstesnių santykių.
„Esu Dievo palaimintas dėl šeimos, kurią turiu“, – prie kito įrašo parašė Lee.
Vos prieš metus, 2025-ųjų rugsėjį, „Blue“ oficialioje „TikTok“ paskyroje buvo paskelbta apie šeštojo Lee vaiko gimimą. Tuomet Verity susilaukė mergaitės.
Lee ir Verity slapta susituokė 2022 metais. Verity dirba Ariana Grande antrininke ir yra buvusi „X Faktoriaus“ dalyvė. 2024-ųjų spalį pora dar kartą iškėlė vestuves Sevilijoje, kuriose dalyvavo šeimos nariai, draugai ir Lee grupės „Blue“ kolegos.
Per antrąją vestuvių ceremoniją Lee į bažnyčią žengė nešinas ką tik gimusiu sūnumi – abu buvo pasipuošę vienodais smokingais.
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