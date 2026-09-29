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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

43-ejų garsus dainininkas 7 kartą taps tėvu: „Esu Dievo palaimintas“

2026-09-29 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 12:55
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Dainininkas, „Blue“ grupės narys Lee Ryanas septintą kartą taps tėvu. 43-ejų dainininkas atskleidė, kad jo žmona Verity laukiasi dar vieno kūdikio.

Kūdikis, naujagimis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Dainininkas, „Blue“ grupės narys Lee Ryanas septintą kartą taps tėvu. 43-ejų dainininkas atskleidė, kad jo žmona Verity laukiasi dar vieno kūdikio.

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Pora džiugia žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše šeima šoka, o netrukus Verity parodo būsimo kūdikio ultragarso nuotrauką. 

Dalijasi džiugia žinia

Lee ir Verity netgi pasirinko ypatingą dainą šiai progai – vaizdo įraše skamba grupės „Five“ kūrinys „Everybody Get Up“. Taip pora užsiminė, kad tai bus penktasis jųdviejų bendras vaikas. Lee dar turi du vaikus iš ankstesnių santykių.

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„Esu Dievo palaimintas dėl šeimos, kurią turiu“, – prie kito įrašo parašė Lee.

Vos prieš metus, 2025-ųjų rugsėjį, „Blue“ oficialioje „TikTok“ paskyroje buvo paskelbta apie šeštojo Lee vaiko gimimą. Tuomet Verity susilaukė mergaitės.

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Lee ir Verity slapta susituokė 2022 metais. Verity dirba Ariana Grande antrininke ir yra buvusi „X Faktoriaus“ dalyvė. 2024-ųjų spalį pora dar kartą iškėlė vestuves Sevilijoje, kuriose dalyvavo šeimos nariai, draugai ir Lee grupės „Blue“ kolegos.

Per antrąją vestuvių ceremoniją Lee į bažnyčią žengė nešinas ką tik gimusiu sūnumi – abu buvo pasipuošę vienodais smokingais. 

 

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