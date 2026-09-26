Paaiškėjo, kodėl moterys liečia savo krūtis sekso metu: tam yra 1 priežastis

Speneliuose ir juos supančioje areolėje yra daug nervų galūnių, kurios perduoda signalus į smegenis. Dėl šios priežasties prisilietimai, glostymas ar kitokia stimuliacija gali sukelti stiprius jutiminius pojūčius, rašoma webmd.com.
Kaip į tai reaguoja smegenys?
Mokslininkai nustatė, kad stimuliuojant spenelius aktyvuojamos tos pačios smegenų sritys, kurios reaguoja į kitų jautrių kūno zonų lietimą. Tai padeda paaiškinti, kodėl kai kurioms moterims speneliai yra svarbi bendro fizinio jautrumo dalis.
Dėl šio neurologinio ryšio dalis moterų intymumo metu instinktyviai liečia savo spenelius arba mėgsta, kai dėmesys skiriamas šiai kūno vietai. Specialistai pabrėžia, kad tai yra normali organizmo reakcija, susijusi su individualiu nervų sistemos jautrumu.
Vis dėlto ne visos moterys spenelių stimuliaciją vertina vienodai. Apklausos rodo, kad daugeliui moterų tai sustiprina malonius pojūčius, tačiau kai kurios nejaučia beveik jokio poveikio.
Kai kuriems žmonėms speneliai yra ypač jautrūs, o kitiems ši kūno vieta nėra reikšminga. Jautrumą gali lemti genetika, hormonų pokyčiai, amžius, nėštumas, žindymas ar net menstruacijų ciklo fazė.
Kodėl moterys kartais tai daro nesąmoningai?
Psichologų teigimu, žmonės dažnai nesąmoningai liečia tas kūno vietas, kurios jiems atrodo jautrios ar suteikia komforto jausmą. Todėl kai kurios moterys gali liesti spenelius net nesusimąstydamos apie tai.
Tai nebūtinai reiškia sąmoningą siekį sustiprinti pojūčius. Kartais tai tiesiog natūrali kūno reakcija į artumą, atsipalaidavimą ir padidėjusį jautrumą.
Svarbu pabrėžti, kad spenelių stimuliacija nėra susijusi vien tik su seksualumu. Medicinoje žinoma, kad ji gali turėti reikšmės ir kitose situacijose.
Pavyzdžiui, žindymo metu spenelių stimuliacija skatina hormono oksitocino išsiskyrimą, kuris padeda tekėti pienui. Tas pats hormonas dalyvauja ir gimdymo procese, nes prisideda prie gimdos susitraukimų.
Ne visiems tai patinka
Nors daugelis žmonių spenelių lietimą vertina teigiamai, taip būna ne visada. Tyrimai rodo, kad nedidelei daliai žmonių tokie prisilietimai nesukelia jokių malonių pojūčių arba netgi gali būti nemalonūs.
Yra aprašytas ir vadinamasis „liūdnų spenelių sindromas“ (angl. sad nipple syndrome), kai spenelių stimuliacija trumpam sukelia nepaaiškinamą liūdesio, nerimo ar diskomforto jausmą. Nors šis reiškinys laikomas retu, jis dar kartą parodo, kad žmonių reakcijos į prisilietimus gali būti labai skirtingos.
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