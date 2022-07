27-erių aktorę pakirto nežinoma liga: galvos skausmas prikaustė prie lovos

Mergina pasakojo, kad ją kankina nepakeliamas galvos skausmas, kuris ją nuolat kankina.

Kaip prisipažino Kateryna, jai skauda taip, ​​kad negali nei atsimerkti, nei kalbėti. Aktorės mama yra neurologė. Per šiuos aštuonerius metus Ukrainoje išbandė visus gydymo būdus: ir tradicinę mediciną, ir netradicinę. Tačiau visa tai nepadėjo, gydytojai negali nustatyti diagnozės.

„Galutinės diagnozės nėra. Per aštuonerius metus tyrimai nieko neparodė. Pagrindinis simptomas yra nepakeliamas galvos skausmas, kuris prasideda staiga ir nepaleidžia nė sekundės. Skauda 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, būna taip blogai, kad negaliu kalbėti ar atmerkti akių“, – „Instagram“ paskyroje sakė Kateryna.

Nuo karo pradžios Katerynos liga pradėjo progresuoti. Aktorės būklė pablogėjo, ji nustojo keltis iš lovos, o vaistai, kurie anksčiau padėjo, nustojo veikti.

„Paskutinis smegenų MRT Odesoje parodė smegenų pokyčių dinamiką, yra smegenų skysčio sąstingis, kuris spaudžia smegenų dalis ir gali išprovokuoti šį beprotišką skausmą. Lašelinė šiam skysčiui pašalinti irgi nepasiteisino. Vienintelis veiksmingas gydymas (tiksliau, tas, kuris palengvino simptomus) buvo labai didelis kiekis antipsichozinių vaistų (17 tablečių per diena), kurie nusilpnino visą organizmą, tačiau per metus jie mane išgelbėjo, nepaisant daugybės nemalonių šalutinių reakcijų. Tačiau jie taip pat nustojo veikti“, – dalijosi aktorė.

Beje, dabar moteris renka lėšas, kad galėtų išvykti gydytis į Vokietiją.