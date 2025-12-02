12 metų kavą Škotijoje vežiojusi atlikėja iš Švenčionėlių: „Nebenoriu kelio mesti dėl takelio“

„Ši daina turėjo pasisekimą: daug klausytojų išgirdo ją ir pamėgo. Supratau, kad turiu tęsti tai, ką pradėjau, ir, grįžusi į Lietuvą, toliau kuriu. Nebenoriu mesti kelio dėl takelio“, – šypsosi Živilė.
Laikosi duoto žodžio
Kūrėja žodžio laikosi ir savo gerbėjams pristato jau septintąją autorinę dainą „Padovanosiu viską“, kurios muzikos ir žodžių autorė ji pati, o aranžuotę sukūrė muzikos prodiuseris Valdas Kabutavičius.
„Kūrybai mane įkvepia gyvenimas: net daugiau kitų, nei mano pačios, nes labai mėgstu stebėti žmones ir tuomet savo pastebėjimus, mintis ir jausmus perkeliu į dainas. Taip nutiko ir su šia daina: daugelis tikrai atpažins situacijas, į kurias bent kartą gyvenime yra patekęs. Matau labai gražius žmones, jų kuriamus santykius, tačiau neretai paaiškėja, kad gyvenime vis dėl to nėra viskas taip gražu: nors žmonės gyvena kartu, bet kartais būna visiškai svetimi. Man regis, ši tema dabar ir yra labai aktuali, jei tiek daug žmonių skiriasi“, – dainos pagrindinę mintį atskleidžia atlikėja.
Pasak Živilės, pats kūrybinis procesas praėjo sklandžiai ir suteikė daug teigiamų emocijų: „Įrašų studijoje metu mėgavausi procesu: nepaprastai patinka dirbti su Valdu Kabutavičiumi, kuris tikrai mane supranta ir išgirsta, todėl galutinis produktas būna labai labai gražus. Nors dainoje yra ir tos skausmingos tiesos, bet pati melodija – šviesi, tad tikiu, kad ir mano klausytojui, kaip ir man, ši daina tikrai patiks“, – atvirauja Živilė, kurios ateities planus gaubia paslapties šydas: „Tikrai turiu daug idėjų, daug užmanymų: bet tikiu, kad ne veltui yra sakoma, kad svajones reikia pasilaikyti sau ir jomis nepasidalinti, kad jos iš tikrųjų išsipildytų.
Ką tikrai galiu pažadėti savo dainų mylėtojams, kad laukia labai daug naujų, gražių dainų, kurios jau yra įrašų studijose, o kai kurios – dar pas mane juodraščiuose, bet kūrybinis procesas nenutrūkstamai vyksta, tad būsimuose mano koncertuose klausytojų lauks labai daug gražių, naujų dainų bei idėjų, kurių kaip atlikėja iki šiol niekam nebuvau rodžiusi“, – tikina Živilė.
Na, o kol koncertai ir dainų gimimas pakeliui, kviečiame pasiklausyti naujausios Živilės dainos „Padovanosiu viską“:
