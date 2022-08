Vokiečiai dujas taupys net krematoriumuose – kai kurias krosnis išjungs

Savo ruožtu Ispanijos valdžia, norėdama taupyti energetikos išteklius, nustatė įmonėms ir įstaigoms bei transportui specialias taupymo taisykles. Vasarą kondicionierių nebegalima jungti žemesne nei 27 laipsnių temperatūra. O Ukrainoje okupantai apšaudė Mykolajivą – iš visos jie paleido 12 raketų.

Vakarų Vokietijoje veikiančiame krematoriume krosnys kol kas veikia visi pajėgumu. Kasmet visoje šalyje miršta maždaug milijonas žmonių, o bene 750 tūkstančiai iš jų – kremuojami. Kiekvienam kremavimui reikia dujų, o Rusijai nebetiekiant dujų ir sparčiai kylant jų kainoms tenka galvoti, kaip dujas taupyti.

„Nežinome, kada gali pritrūkti dujų“, – sako krematoriumo vadovas Karl-Heinzas Koensgenas.

O dabar tenka galvoti į priekį – kai kurias krosnis tiesiog išjungia, kitoms – leidžia veikti 24 valandas per parą, kad jos neatvėstų ir netektų iš naujo šildyti.

„Kitais metais už dujas mokėsime šešis kartus daugiau. O ar šiais metais pavyks išlaikyti tą pačią kainą, dar nežinome“, – kalba K. H. Koensgenas.

O vienoms krosnims veikiant pilnu pajėgumu, o kitas išjungiant esą galima sutaupyti iki 80-imt procentų dabar naudojamų dujų. Vokiečiams, vienai labiausiai nuo Rusijos energetiškai priklausomų Europos valstybių, dujų problema išties opi – ypač po to, kai Maskva praėjusią savaitę tiekimą „Nord Stream“ dujotiekiu prisuko iki maždaug 20-ies procentų pajėgumo.

Įpročius tenka keisti ir Ispanijai – šalies įmonės, restoranai, muziejus ir viešasis transportas turės laikytis griežtų temperatūros reikalavimų – vasarą kondicionierius negalės būti žemesnės kaip 27 laipsnių, žiemą – aukštesnės nei 19. Taip ispanai turės gyventi daugiau nei metus – iki kitų metų lapkričio. Be to, kelias dienas per savaitę nori ar nenori turės dirbti iš namų – taip Ispanija siekia taupyti degalus. O miestams teks išjungti pastatų apšvietimą, vitrinas, kai įstaigos nedirba.

O kol Europa ginasi energetiniame kare, Ukraina toliau ginasi nuo rusų okupantų tikrame. Iš viso Putino orda į Mykolajivą paleido dvylika raketų – jos krito ir ant gyvenamųjų namų, parduotuvės. Per šią ataką sužeistas vienas žmogus.

Rusai tęsia puolimą ir Bachmuto link, tačiau, deja, kaip ir visada rusų atnešamas vadinamas „išlaisvinimas“ tėra žudymai, griovimai ir destrukcija.

O karinės technikos kolona keliauja iš Mariupolio į Zaporižios regioną. Jungtinių Valstijų Karo tyrimų institutas teigia, kad okupantai šį frontą laiko vienu pažeidžiamiausiu. Tad į jį, kaip ir Chersono regioną, pergrupuoja pajėgas. Tačiau būtent Chersone ukrainiečiai dabar okupantams užkūrinėja tikrą pirtį – šalies gynėjams susprogdinus geležinkelį orkai deda į kojas.

Tiesa, derlių nuiminėti šiais metais ukrainiečiams tenka kitaip – technika pluša svylančiuose laukuose. Vis tik, šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad vakar pirmasis iš Odesos uosto išplaukęs laivas – ženklas, kad pavyks išvengti maisto krizės.

„Šešiolika laivų jau laukia savo eilės išvykti, o mes esame pasiruošę deramai prisidėti prie pasaulinės maisto rinkos stabilizavimo. Mūsų šaliai tai taip pat duoda didelę naudą – ir tai ne tik apie milijardus dolerius pajamų. Apie pusė milijono ukrainiečių užsiima javų auginimu eksportui“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Antradienį vėlai vakare arba rytoj anksti ryte šis laivas turėtų prisišvartuoti Stambulo uoste.