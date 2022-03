Vilniuje benamiai sukėlė didžiulį gaisrą apleistame name: visą rajoną užtvindė dūmai

Justiniškių gatvės gale, prie troleibusų ir autobusų žiedo liepsnoja namas. Mūrinio namo stogas skendi liepsnose. Visai šalia naujų namų tebestovintis senas namas apleistas, žmonės sako, kad čia irgi ketinama statyti naujus namus, tik kol kas statybos dar nepradėtos, apleistas senas namas dar net nėra nugriautas.

Žinia apie didelį gaisrą akimirksniu ėmė plisti socialiniuose tinkluose. Pašilaičių gyventojai sako, kad visą rajoną užtvindė gaisro dūmai. Kilus gaisrui kažkas matė, kaip iš namo išbėgo benamiai. Žmonės sako, kad name tarp benamių įvyko kažkoks konfliktas, esą per jį benamiai ir padegė namą. Ugniagesiai sako, kad čia kviečiami buvo ir anksčiau, tik gaisrai buvo nedideli. Aplinkybių aiškintis į gaisravietę atsiųsta ir policija. Šiame name keli žmonės glaudėsi visą žiemą, esą triukšmas iš apleisto pastato sklisdavo gan dažnai.

Atvažiavus ugniagesiams medinis stogas jau faktiškai buvo nudegęs. Skardinis stogas sukrito. Liko tik tik mūrinė dalis, išdegė ir patalpos antrame aukšte.

Ugniagesiai apieškojo namą, žmonių viduje nebuvo.