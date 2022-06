Viktorija Čmilytė-Nielsen: nematau didelių signalų, kad mes neturėtume valdančiosios daugumos

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda skaitys trečiąjį metinį pranešimą, todėl neatmetama, kad šalies vadovas jo metu išreikš palaikymą opozicijos nariams.

Pokalbis su Seimo pirmininke – TV3 žinių „Dienos komentare“.

Prezidentas Gitanas Nausėda remia opozicijos teiginius, sako, kad valdantieji persistengė, kad tai buvo beatodairiški veiksmai, žiniasklaida skelbia medžiagas apie ministro prieštaringai vertinamą veiklą. Jūsų vadovaujamos partijos atstovai Seime irgi nepatenkinti tuo, kas įvyko ir gali būti, kad keli nariai net pereis į opozicijos pusę ir tuomet nebeliks valdančiosios daugumos. Atrodo, kad jūs viską aukojate tam, kad K. Navickas nebūtų interpeliuotas ir, neduok Dieve, nebūtų patrauktas, atstatydintas. Kodėl jums ir kuo K. Navickas toks brangus?

Iš tiesų jokia paslaptis, kad ministrui Navickui kai kurie mūsų frakcijos nariai, tame tarpe ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, turi nemažai pastabų, jų turėjo jau kurį laiką ir balsavimas dėl jo, dėl ministrų buvo numatytas laisvas, tačiau apie mūsų kolegų perėjimą į kitą pusę, apie tai kalbos nėra. Ir politinė ir ekonominė situacija yra tokia, kad Lietuvai dabar ypač svarbu valdančiosios daugumos tvirtumas ir nuoseklūs veiksmai.

Jeigu nebus tos daugumos, jeigu trūks balsų, tai to nebeliks.

Tokiu atveju, jūsų manymu, vertėtų galvoti apie priešlaikinius rinkimus?

Kol kas nematau signalų, didelių signalų, kurie leistų kalbėti apie tai, kad mes neturėtume valdančiosios daugumos, tai yra, kad nėra daugumos. Jeigu atsitiktų tokia situacija, žinoma, visokie scenarijai yra įmanomi.

Po valdančiųjų veiksmų interpeliuojant K. Navicką opozicija dabar posėdžiauja atskirai, tokios dvi Lietuvos Seime atsirado. Ką jūs darysite artimiausiu metu, kad šitą problemą kažkaip spręstumėte ir kad tokios situacijos nebūtų?

Kreipiausi į visas frakcijas Seimo, tiek opozicijos, tiek pozicijos, prašydama deleguoti savo atstovus į dialogo grupę, kuri jau tikiuosi rytoj galės susirinkti, turėsime tokią platformą apsikeisti nuomonėmis dėl to, kur galėtume rasti kompromisą, tokį aukso vidurį, kuris leistų opozicijai grįžti į Seimo posėdžių salę ir posėdžiauti drauge. Tai tikiuosi, kad tokiam kompromisui erdvės yra, nes mes, matyt, visi suprantame, kokia situacija yra šiandien ir kiek svarbių yra įstatymų projektų, dėl kurių mums reikia bendro darbo. To bendro darbo buvo padaryta labai daug per pirmuosius pusantrų metų, pati specialiai surinkau Seimo statistiką, kuri parodė, jog ir daug pateikimų yra praeita iš opozicijos pusės ir priimti įstatymai opozicijos inicijuoti, 34 įstatymai jau priimti nuo kadencijos pradžios. Pakankamai solidūs skaičiai, tai manau, kad nėra jokio pagrindo sakyti, kad mes nebendradarbiavome iki šiol konstruktyviai ir bendradarbiausime toliau.

Jeigu vis dėl to šią savaitę jums nepavyktų sutaikyti dviejų Lietuvų Seime, tai kurioje salėje prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį skaitys savo metinį pranešimą – ar opozicijai ar valdantiesiems?

Aš atkreipčiau dėmesį, kad Seimo posėdžiai vyksta įprastoje salėje, ten vyksta balsavimai, į tuos posėdžius orientuota Seimo darbotvarkė, tai, matyt, prezidentas pats priims sprendimą, kur sakys savo metinį pranešimą, o dėl situacijos išsprendimo aš tikrai viliuosi, kad tiek dialogo grupė padės ją išspręsti, bet žinoma, reikia ir geros valios iš opozicijos pusės.

Pareiškimai, jog ketinama negrįžti iki rudens sesijos pražios, na, jie nesignalizuoja tos geros valios, tačiau man jau teko kalbėti su atskirų frakcijų nariais ir aš tikrai girdžiu, kad nėra tokio galbūt visiškai vieningo vertinimo tos situacijos, yra pakankamai skirtingi ir prašymai į poziciją, tai manau, kad mėginsime visi susirinkę prie bendro stalo rasti tam tikrus bendrus vardiklius, kurie leistų dirbti toliau.

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.