Mokslininkai tikisi, kad tai padės parinkti kuo efektyvesnį gydymą vėžiu ir kitomis ligomis sergantiems pacientams. Kai kurie organoidai, pasak tyrėjų, gali išaugti net iki teniso kamuoliuko dydžio.
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Viskas prasideda nuo mažo audinio mėginio. Iš gabalėlio skrandžio naviko mokslininkai užaugins organoidą – miniatiūrinį to paties naviko modelį. Skrandžio vėžio naviko audinys atkeliauja tiesiai iš Santaros klinikų operacinės. Išėmus naviką, mokslininkams svarbi kiekviena valanda.
„Iš operuoto preparato organoidą ar išskirti gyvas ląsteles mes faktiškai turime 4 valandas“, – pasakojo inovacijų plėtros vadovas Andrius Kaselis.
Organoidai padeda tirti onkologines ligas
Tada įrankiais audinį atsargiai supjausto vos 2 mm gabalėliais. Pjaustydami stengiasi kuo mažiau pažeisti ląsteles, iš kurių vėliau augins organoidą.
„Mėgintuvėlyje yra buferis, padeda išlaikyti visus gyvybingų ląstelių aplinkos parametrus, bet yra ir fermentai“, – dalijosi A. Kaselis.
Šis aparatas mėginį sumaišo ir išardo. Tada mokslininkai suskaičiuoja ląsteles ir patikrina, kiek jų liko gyvybingų – o jų turi būti apie 5 mln. mililitre.
„Gauname faktiškai drumzliną skystį“, – pasakojo A. Kaselis.
Vilniaus universiteto Medicinos mokslo centre įkurta pirmoji Lietuvoje specializuota organoidų laboratorija. Organoidai padeda suprasti, kaip vystosi ligos ir kaip jas veikia skirtingi vaistai.
„Daugelis jų – mažesni už smėlio smiltelę. Tai mikrosistemos, kurios atkartoja tam tikras organų sistemas. Širdis plaka – lygiai taip širdies raumenukas, užaugintas organoidas, taip pat plaka, žarnynas susitraukinėja – lygiai taip pat organoidas susitraukinėja. Tai pamatyti, tuos dalykus, iš tiesų įspūdį keliantis dalykas“, – sakė pažangaus ligų modeliavimo centro vykdomasis direktorius Donatas Staniulis.
Laboratorijoje ląstelės auginamos lėkštelėse, į želatiną panašioje terpėje. Jos laikomos inkubatoriuje, kuriame – 37 laipsnių temperatūra, artima žmogaus kūno temperatūrai. Nudažius ląsteles, mokslininkai mato, kaip jos išsidėsčiusios.
„Jei yra galimybė gydyti onkologinį pacientą vienais ar kitais vaistais, tą galima išbandyti ne su pacientu, o su organoidais, ir įvertinti, ar pacientas tinkamai atsakys, ar tinkamai bus paveiktas vaistais“, – pasakojo A. Kaselis.
Ar kada nors pavyks užauginti transplantuojamą organą?
Specialistai sužino duomenis apie paciento amžių, lytį, ligos istoriją, gretutines ligas ir galimus imuninės sistemos sutrikimus, nors paciento tapatybė neatskleidžiama. Iš naviko organoidas gali išaugti per 3 ar 4 savaites. Juos galima užauginti ir iš kraujo mėginio, tačiau tai gali užtrukti kelis mėnesius.
„Turime padaryti ląsteles paaugliais ir tie paaugliai vystosi į organoidus, kurių mums reikia – širdies, smegenų“, – sakė A. Kaselis.
Mėginiai tyrimams atkeliauja ir iš biobankų. Juose saugomi žmonių paaukoti organai, kraujo ir kiti biologiniai mėginiai.
„Viskas, ką daro medicinos moksle dirbantys žmonės, turi galutinį tikslą – kad turėtume sprendimus sudėtingų ligų vystymuisi, gydymui, bet ir prevencijai, išvengimui“, – sakė populiacijos ir retųjų ligų biobanko direktorė Giedrė Kvedaravičienė.
O ar kada nors laboratorijoje pavyks užauginti visą organą, kurį būtų galima persodinti žmogui, atsakė A. Kaselis.
„Galutinis žingsnis, siekiamybė, be abejo, pagaminti transplantuojamą organą. Nuo šito esam labai toli globaliai, bet pirmi žingsniai yra padaryti, ir organoidus galima išauginti iki teniso kamuoliuko dydžio“, – atskleidė jis.
Iki persodinamo organo, anot mokslininkų, dar gali praeiti dešimtmečiai. Be šios laboratorijos, planuojama įkurti dar keturias organoidų laboratorijas. Tyrimus jau plečia Vilniaus–Utrechto ligų modeliavimo centras, jame dirba tyrėjai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos. Centrui steigti skirta 8 mln. eurų.
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