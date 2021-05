Vieno vaiko politika atsisuko prieš Kinijos valdžią: bijo, kad ateityje trūks darbo jėgos

Sprendimas leisti auginti tris vaikus nustebino daugelį kinų. Šalies valdžia dešimtmečius griežtomis priemonėmis reguliavo gimstamumą. Siekiant išvengti itin staigaus gyventojų augimo, vieno vaiko politika buvo įvesta dar 1979 metais, tad daugelis jaunų kinų kitokios šeimos modelio net neįsivaizduoja.

Praėjus 35-eriems metams suvaržymai dabar atsisuko prieš pačią valdžią. Metai iš metų drastiškai krintant gimstamumui, iškilo grėsmė, kad ateityje Kinijoje gali pritrūkti darbo jėgos. Dar prieš penkerius metus taisyti padėtį komunistų partija nusprendė tėvams leidus turėti du vaikus, tačiau tai norimų rezultatų nedavė.

„Rezultatas buvo gana nuviliantis, nes daugelyje miestų jaunos poros po santuokos planuoja turėti vieną vaiką arba neturėti vaikų apskritai“, – sako Bapist Universiteto profesorius Jean-Pierre Cabestan.

Kinijoje aštrias diskusijas sukėlęs sprendimas priimtas po naujausio visuotinio surašymo, kurio duomenys parodė, kad pernai Kinijoje gimė 12 milijonų naujagimių. Net 18 procentų mažiau nei prieš metus. Gyventojų skaičiaus augimas mažiausias nuo pat praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio, tačiau net ir paskatinti toli gražu ne visi jauni kinai turi noro skatinti gimstamumą.

„Jeigu galimybės leistų, vaikų turėtume daugiau, tačiau dabar jauni žmonės spaudžiami pirkti namus. Reikia atsižvelgti į vaiko išsilavinimo kainą. Manau, padidinti gimstamumą nebus lengva“, – sako vieno vaiko mama Gan Yuyang.

Jai pritaria ir kita vieno vaiko mama Zhang Xinyu: „Būtų gerai, kad vaikas turėtų brolių ir seserų, tačiau kalbant atvirai, nenoriu turėti antro vaiko, ką ir kalbėti apie trečią.“

Pagal gimstamumo rodiklius Kinija dabar galima prilyginti vienoms sparčiausiai pasaulyje senstančioms šalims – Japonijai ir Italijai. Vidutinis Kinijos gyventojo amžius šiuo metu 39-eri. Kai kurie ekspertai sako, kad darbo jėgos trūkumas ateityje gali turėti įtakos viso pasaulio ekonomikai.

Kinija – didžiausia pasaulyje prekių gamintoją, o net ir visai pašalinus ribojimus, kiek vaikų gali turėti tėvai, be socialinės paramos programų, pasiekti gimstamumo sprogimą šalyje gali būti per vėlu. Šiuo metu Kinijoje gyvena daugiau nei milijardas keturi šimtai milijonų žmonių. Jeigu gimstamumo tendencijos išliks, Indija pagal gyventojų skaičių Kiniją pasivyti gali jau per ateinančius keletą metų.