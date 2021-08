Vakarų žvalgyba perspėja – išpuoliai Afganistane gali pasikartoti bet kurią akimirką

Vokietija, Britanija, Ispanija ir kitos šalys skuba baigti evakuaciją palikdamos tūkstančius neišskraidintų žmonių, o Vašingtonas žada teroristams kerštą.

Į Lietuvą grįžo „šaunusis vienuoliktukas“ – mūsų kariai Kabule sudėtingomis sąlygomis rinkę ir į lėktuvus sodinę Afganistano vertėjus.

Pasaulį krečia ne tik vieni kraupiausių teroro išpuolių vaizdų, kokius pasaulis matė pastaraisiais metais, bet ir didžiausias teroristų smūgis Amerikos kariams Afganistane per paskutinį dešimtmetį.

Amerikiečių ir britų žvalgyba skelbia naujausias detales apie 3 sprogimus Kabulo oro uosto prieigose. Prie šiaurinių vartų leidžiantis saulei pirma nugriaudėjo galingas savižudžio liemenę vilkinčio teroristo sprogimas, o po jo sprogo dar vienas mažesnės galios sprogstamas įtaisas minioje žmonių prie kanalo. Anot Pentagono, keli teroristai dar ir šaudė automatiniais ginklais į minią ir JAV karius. Vėliau įvyko ir trečias sprogimas, kurio metu į orą išlėkė teritoriją saugojusių talibų automobilis.

Jungtinė Karalystė skelbia, kad teroristai nusitaikė ir britų karius, bet pastarieji, suuodę grėsmę, pasitraukė per 300 metrų. Per išpuolį žuvo 13 Amerikos karių, antra tiek – sužeisti. O kraujo klanuose be gyvybės ženklų gulinčių ar nuo sužeidimų vėliau mirusių afganistaniečių skaičius pasiekė kone šimtą. Kai kuriais duomenimis net 170.

„Mes jus sumedžiosime ir jūs už tai sumokėsite!“ – sako JAV prezidentas Joe Bidenas.

Atsakomybę už sprogdinimus prisiėmė tie, apie kurių planus ir perspėjo Pentagonas – Islamo valstybės atšaka ISIS Khorasan, arba ISIS-K. Džihadistai kovojantys ne tik su Vakarais, bet ir su Talibanu, kurį laiko nepakankamai radikaliu.

„Įsakiau mūsų vadams smogti ISIS-K infrastruktūrai ir vadeivoms. Atsakysime stipriai ir tiksliai. Patys pasirinksime laiką ir vietą. ISIS teroristai nelaimės“, – įsitikines J. Bidenas.

Kabulo ligoninės užverstos sužeistais suaugusiaisiais ir vaikais – jų mažiausiai pusantro šimto. Štai, ką pasakoja liudininkai: „Kai sprogo, nukritau į kanalą. Galvojau, kad tik likčiau gyvas. Mačiau visus žuvusiuosius.“

Vietiniai dėl baisios tragedijos jau lieja pyktį ant Vakarų: „Dauguma žmonių žuvo, nes užsieniečiai valandai užblokavo kelią.“

Talibano situaciją prie oro uosto valdyti amerikiečiams padedantys talibai ragina NATO karius greičiau palikti šalį.

„Kai tik situacija oro uoste išsispręs ir išvyks užsienio pajėgos – tokių išpuolių nebebus. Tai įvyko todėl, kad čia yra užsienio pajėgos“, – sako Talibano atstovas Abdul Qahar Balkhi.

Baltieji rūmai ilgiau užsibūti ir neketina. Pripažįsta – nespės iš evakuoti visų afganistaniečių, kurie nori palikti šią šalį JAV kariniais lėktuvais, bet operaciją tęs iki 31 d. Ir Vašingtonas ir Londonas perspėja – teroristai ir vėl gali smogti.

„Manome, kad jie planuoja tęsti išpuolius ir manome, kad išpuolių dar bus. Darome viską, kad to išvengtume“, – teigia generolas Frank McKenzie.

Trauktis iš Kabulo anksčiau 31 dienos skuba kitos šalys: Ispanija, Prancūzija, Australija. Vokietija ir Jungtinė Karalystė pripažįsta paliekančios šimtus ar net tūkstančius, nespėtų išskraidinti žmonių.

„Matome, kad galimybės jau senka. Dešimtys tūkstančių žmonių jau išgelbėti, bet noriu pakartoti – nepamiršime tų, kurių negalėsime išskraidinti“, – tikina Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

„Dabar priimame paskutinį tūkstantį žmonių, kurie yra oro uosto viduje. Šiandien juos išskraidinsime. O tuomet jau pradėsime mūsų tūkstančio karių evakuaciją“, – aiškina Didžiosios Britanijos gynybos ministras Ben Wallace.

Lietuvos kariams, Kabule vykdžiusiems sudėtingą afganistaniečių vertėjų ir jų šeimų evakavimo operaciją, vakar per plauką pavyko išvengti teroro išpuolio. Nuotraukose matyti, kad jie taip pat dirbo miniose, į kokias nusitaikė teroristai. Lietuviai, tarp kurių ir garsiojo „Aitvaro“ kariai, ketvirtadienį parskraidino paskutinius vertėjus ir jų šeimos narius. Iš viso jau 176 prieglobsčio prašytojus. Penktadienį jie patys nusileido Vilniuje. Operaciją stebėjęs mūsų prezidentas Gitanas Nausėda misijos Kabule dalyvius vadina „Šauniuoju vienuoliktuku“.

„Jie patys – tas 11-tukas mūsų šaunusis – galėtų, turbūt, geriausiai papasakoti, kaip jie išradingai ir šauniai padirbėjo – nebijau to žodžio tikrai – lenkiu galvą, žinau kai kurias detales. Ir manau, kad jie juos papasakos. Visa tai, ko gero, būtų verta net ir filmo“, – sako šalies vadovas.

Šiandien ryte Talibanui užėmus Kabulą, per mažiau nei dvi savaites iš Afganistano buvo evakuoti daugiau nei 100 tūkst. žmonių.