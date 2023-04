Utenoje – nutrūktgalviškas motociklininko skrydis per visą miestą: pateikė absurdišką priežastį

Policijos persekiojamas motociklininkas ignoravo visas eismo saugumo taisykles ir vos išvengė susidūrimo su į kairę pusę sukančiu automobiliu. Vėliau jis pasuko į miesto parką, tikėdamasis siauruose, pėstiesiems skirtuose takeliuose atsiplėšti nuo persekiotojų.

Deja, posūkyje jis nesuvaldė motociklo ir vertėsi ant šono. Pažeidėjas buvo nedelsiant paguldytas ant žemės ir sulaikytas.

„Išsigandau“, – absurdišką bėgimo nuo pareigūnų priežastį įvardijo jis.

Pareigūnai patikrino motociklininko blaivumą. Jis buvo visiškai blaivus, tad jo sprendimas sprukti nuo policijos pareigūnams atrodė dar labiau nesuprantamas.

„Nustatyta, kad asmuo yra Utenos gyventojas, vairavo blaivus, turi teisę vairuoti motociklą, bet jis buvo neregistruotas. Neatlikta jo privalomoji techninė apžiūra, neapdraustas. Be to padarė 8 nusižengimus – važiavimas per raudoną šviesoforo signalą, toliau lenkimas sankryžoje taip sukeliant pavojingą situaciją ir nepaklusimas sustabdyti transporto priemonę“, – situaciją reziumavo bėglį sulaikęs pareigūnas.

Vaikinas būtų gavęs baudą, o dabar ilgam praras teises ir gaus žymiai didelę baudą. Taip pat greičiausiai bus konfiskuotas ir visai neseniai įsigytas krosinis motociklas.

Visą situaciją žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio viršuje.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.