Urbonaitė: norima, kad rinkėjai per pirmalaikius rinkimus konservatoriams suteiktų nuodėmių išrišimą

Apie susidariusią situaciją naujienų portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologė Rima Urbonaitė ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovas, Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas.

Pone Saudargai, norėčiau prabėgti pro trumpą chronologiją. Gegužės 11 d. Andrius Tapinas paskelbė informaciją apie ministrės Jurgitos Šiugždinienės išlaidas, kitą dieną konservatorių prezidiumas pasakė, kad ministre pasitiki, po mažiau nei savaitės paskelbiama apie kitų ministrų – Simono Kairio ir Gintarės Skaistės išlaidas, dar po dienos Ingrida Šimonytė paskelbia, jog pasitiki ministrais, bet J. Šiugždinienė pasako, kad jau įteikė atsistatydinimo pareiškimą, o, praėjus dar vienai dienai, iš Gabrieliaus Landsbergio sužinome, kad konservatoriai siūlys inicijuoti pirmalaikius rinkimus. Kas taip kardinaliai pasikeitė per tą savaitę, kad nuo pasitikėjimo ministre perėjome prie scenarijaus, kai, gali būti, kad kris Vyriausybė ir keisis Seimas?

P. Saudargas: Iš esmės, mes veikėme gana nuosekliai, mūsų pozicija nesikeitė. Mes pripažįstame, kad susiklosčiusi situacija dėl atsiskaitymų už gaunamas išmokas savivaldybėse yra bloga ir matome, kad ši situacija palietė visus valdžios lygmenis, nuo savivaldybių tarybų narių iki Prezidentūros. Manau, nėra teisinga kaltinti vieną žmogų.

Kraujo nuleidimas susidariusios situacijos nepakeistų, todėl, kad su šiuo rezonansiniu skandalu yra susijusios visos partijos, beveik visos savivaldybės ir visi valdžios lygmenys. Dėl to mes ir siūlome vienintelį logišką sprendimą šioje situacijoje – perkrauti visą politinę sistemą. Šis sprendimas darytų įtaką Seimo, Vyriausybės nariams ir su tuo susijusiems nacionalinio lygio politikams. Tokiu būdu mes rodome nuoseklią poziciją.

Ponia Urbonaite, jūsų nuomone, vienintelis logiškas sprendimas yra pirmalaikių rinkimų skelbimas?

R. Urbonaitė: Aš tikrai nežinau, ką tai išsprestų. Kai įvyko pirmoji tokia situacija konservatorių partijoje su Laurynu Vainučiu mes pradėjome šypsotis, antakiai pradėjo kilti. L. Vainutis, mano žiniomis, sustabdė narystę partijoje, o kur kiti? Kitų nėra. J. Šiugždinienė nestabdo narystės partijoje, dar daugiau, iš jos net ataskaitų niekas nereikalauja, sakoma, kad ja pasitikima. Čia matau šiokį tokį nenuoseklumą.

Kitas dalykas, kyla klausimas, kokį sandorį visuomenei siūlo konservatoriai. Atrodo, kad rinkėjai per pirmalaikius rinkimus turėtų partijai suteikti nuodėmių išrišimą ir patepimą naujai kadencijai. Į tą sandorį rinkėjai yra įtraukiami prieš jų valią. Rinkėjams nėra pasiūlyti sprendimai, nuoširdaus atgailavimo, kurio buvo prašoma du mėnesius, taip pat nėra, yra tik daug puolimo. Iš pradžių buvo sudaromas įspūdis, kad problemos nėra arba ji nėra labai didelė, kol tai neatsirito iki Vyriausybės lygmens. Be to, mes perkrauname Seimą, kai problemos yra savivaldoje. Lieka neaišku, kas nutiks tiems merams, kurie jau puikuojasi tyrimuose.

