Ukrainiečiai priversti pardavinėti savo daiktus: „Parduodu, kad nusipirkčiau duonos, vandens“

Charkive Putino orda naktį apšaudė tris miesto rajonus.

Okupantų raketos pataikė į gyvenamuosius namus, parduotuves, turgų ir sužeidė tris žmones. Vieno žmogaus būklė – labai sunki.

Putino orda toliau bando palaužti ir Zaporižią – naktį ant miesto krenta rusų raketos.

Nikopolyje rusai ciniškai ant miesto numetė fosforo bombas, kurios nušvietė visą naktinį dangų. Be to, okupantai paleido per 40 raketų – jos apgadino bent 10 namų.

REKLAMA

Mūšiai tęsiasi ir Donecko apylinkėse. O šiandieninė rusų ataka, kai okupantų raketos nukrito ant Donecko geležinkelio stoties – puikus įrodymas, kodėl Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė gyventojams evakuotis, tačiau tai – ne taip paprasta. Kai kuriems nuolat okupantų apšaudomo Kramatorsko gyventojams jau tenka iš paskutiniųjų galvoti, iš kur gauti pinigų – jų kartais neužtenka net maistui, tad jie baiminasi, kad išvykus išvis bus riesta. Tad šie sendaikčių turguje pardavinėja žaislus, sovietinius medalius, automobilių detales.

REKLAMA

REKLAMA

„Parduodu, kad nusipirkčiau duonos, vandens“, – sako Oleksandr.

„Daug žmonių neišvažiuoja, nes turi labai mažai pinigų. Neišvažiuoja dėl skurdo“, – kalba Olha.

Tačiau kiti Donecko srities gyventojų nebeturi net kur gyventi, tad net ir norėdami nebegali pasilikti. Tokių gyventojų, kurie traukiniu ruošiasi palikti Donecko apylinkes, šimtai.

„Mūsų kaimas buvo suniokotas, mes neturime kur gyventi. Nėra dujų, vandens, elektros. Rūsyje praleidome mėnesį. Tada kariai mus atvežė čia“, – pasakoja Olga.

Vis tik ir patys ukrainiečiai skelbia apie pergales – šalies gynėjas giriasi, kad bepiločiu orlaiviu paleido sprogmenį į rusų patrulinį, „Vasilijaus Bykovo“ tipo laivą. Laivas greičiausiai plaukiojo prie Sevastopolio krantų. Vis tik oficialios informacijos apie sunaikintus Juodosios jūrios laivyno laivus – kol kas nėra.

O Kyjive ukrainiečiai atidavė pagarbą žuvusiems per Olenivkos tragediją, kai Putino kariai susprogdino kalėjimo patalpas ir pražudė bent pusšimtį „Azovo“ karių.

REKLAMA

REKLAMA

Vieni gyventojai inscenizuoja kančias, kurias patyrė šalies gynėjai, žuvę rusų nelaisvėje, kiti – stovėdami su plakatais ir ašaromis akyse iš paskutiniųjų viliasi, kad artimieji – gyvi.

„Mano brolis… Mes atėjome palaikyti visą „Azovo“ batalioną. Yra žuvusiųjų sąrašai, kuriuos paskelbė Rusija, bet mes jai netikime. Mes žinome, kad jie gyvi. Jis žuvusiųjų sąraše. Aš netikiu. Mano vaikas gyvas“, – kalba mama ir dukra Nataliya ir Anastasiya.

Ir nors Olenivka – dar vienas rusų žiaurumo simbolis, o pasaulis vis dar atsimena jų įvykdytus karo nusikaltimus, organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje sako, neva Ukrainos pajėgos, kovodamos su rusų okupantais, pažeidžia tarptautinę teisę ir sukelia pavojų civiliams, mat savo gynybą neva įsirengia gyvenamuosiuose rajonuose. Ukrainos prezidentas Zelenskis pareiškė, kad „Amnesty International“ pareiškimas yra tiesioginis pritarimas rusų propagandos naratyvui.

„Šiandien matėme visiškai kitokią „Amnesty International“ ataskaitą, kurioje, deja, bandoma suteikti amnestiją teroristinei valstybei ir perkelti atsakomybę nuo agresoriaus aukai. Nėra ir negali būti sąlygų net hipotetiškai pateisinti Rusijos puolimą prieš Ukrainą“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelenskyj.

Beje, šiandien iš Ukrainos uostų išplaukė ir du laivai, gabenantys kukurūzus. Dar vienas turėtų vėliau išplaukti šiandien.