Ūkininkai kratosi Suvalkijos nacionalinio parko: „Jau mes ir taip tų apribojimų daug turime ant savo žemių“

Apie nacionalinį parką buvo kalbama ir prieš 15 metų. Tuomet niekas neįvyko, Vyriausybė bando dabar. Ministras ūkininkus ramina, kad ir toliau galės ūkininkauti.

Keliasdešimt traktorių Vištyčio miestelio centre, Vilkaviškio rajone, laukė svečių iš Vilniaus – Aplinkos ministro Simono Gentvilo. Suvalkijos ūkininkai taip reiškė protestą prieš Suvalkijos nacionalinio parko steigimą. Gentvilas pastaruoju metu nėra mėgstamas Suvalkijos žemdirbių.

Susitikimas ir su Šakių rajono ūkininkais vyko ir Kudirkos Naumiestyje. Aplinkos ministras ir naujoji Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovė atvažiavo malšinti ūkininkų emocijų. Jie priešinosi naujai atgimusiam Vyriausybės projektui – Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko steigimui. Mano, kad bus apribotas ūkininkavimas. Dabar yra Vištyčio regioninis parkas, esą ribojimų ir taip gana.

„Jau mes ir taip tų apribojimų daug turime ant savo žemių, tai mums pilnai užtenka. Tikrai nemažus sklypus valdome, mūsų šeimos tikrai nemažai į tą parką papuola – virš 100 hektarų. Ir mums jo tikrai nereikia“, – sako ūkininkas Vytautas Mažeika.

Nacionalinio parko Suvalkijoje idėja buvo kilusi ir prieš 15 metų. Tuomet projektas nepavyko. Žemdirbiai sako sieksiantys, kad ir dabar nepavyktų: „Nustatys ražienoje kažkokią saugotiną žoliukę ir viskas. Sakys, du metus tu čia nearsi, kol sėklos išplis. Į ką čia panašu yra?“

Žemdirbiai nepatikliai žiūri į ministro liaupses Suvalkijai: „Esate iškiliausias kraštas Lietuvos istorijoje.“

Pasak ministro, Suvalkijoje daug saugomų vertybių, o valstybė pasistengs nenuskriausti žemdirbių. Šie nepasitiki, mano, kad juos ministras apgaus: „Vietoj to, kad skaidrėse pirmoje eilėje būtų pasakyta: nacionaliniame parke negalima to, negalima to, privalumai tokie ir tokie ir po to tikrai galbūt preambulė graži, kad mes norime pasipuošti, pasipuikuoti.“

Į Suvalkijos nacionalinį parką patektų daugiau nei 14 tūkstančių privačių sklypų. Parko ribos paaiškėtų tik pradėjus planavimą. Tai žemdirbius irgi siutina. Sako, kai bus pradėti darbai, vargu, ar projektą bus įmanoma sustabdyti.

„Nelabai čia vykęs dalykas. Mes gyvename labai turtingose žemėse. Keisti kažkokių pozicijų nelabai norėtųsi. Ir sunaikinti tą, ką žmonės sukūrė per 30 metų“, – kalba ūkininkė Daiva Petraitienė.

Anot saugomų teritorijų tarnybos vadovės, ūkininkai nepagrįstai priešinasi parko steigimui. Jei valdose bus rasta retų augalų – bus skiriamos kompensacijos.

„Jeigu vyks planavimas, mes stambiųjų ūkininkų, kur nėra saugomų rūšių, tų plotų ir neįtrauktume į nacionalinio parko ribas, todėl jų veikla gal išvis nepasikeistų“, – aiškina tarnybos vadovė Agnė Jasinavičiūtė.

Anot Aplinkos ministro, nacionalinis parkas padėtų pritraukti lėšų turizmui plėtoti. Parkas užimtų apie 35 tūkstančius hektarų.

„Ūkininkai turi daug klausimų, mes į juos vieną po kito atsakome ir manau, kad su entuziazmu išeisime į patriotišką pasitvirtinimą. Nes didieji Lietuvos šviesuoliai, didieji gamtos lobiai, irgi yra verti apsaugos“, – teigia aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Ūkininkai svarsto, kad jei gamtos lobiai Suvalkijoje išliko iki šiol ir su dabartine apsauga, kam reikia dabartinių naujų ribojimų. Anot ministro, visiškai negalima veikla yra tik gamtiniuose rezervatuose. Parko steigimo reikalai užtruks. Ministerija tikina, kad jei prasidės planavimo ir ribų nustatymo darbai, kiekvienam sklypo savininkui išsiųs pranešimą, kad nuosavybė patenka į nacionalinio parko teritoriją. Jei paaiškės, kad dauguma suvalkiečių priešinasi parko steigimui – projektas gali būti ir vėl atšauktas.