TV3 Žinios. Kremlius surengė daugiau nei 50 atakų; Nelieka dalies traukinių maršrutų; Mažėja gimstamumas

Naujųjų pradžioje savivaldybėms apžvelgiant praėjusius metus nors kai kurios iš jų netveria džiaugsmu dėl padidėjusio gimstamumo, kitos neriasi iš kailio bandant jį padidinti. Kas turėjo įtakos gimstamumo padidėjimui – tiksliai niekas nežino.

Ukraina tuo metu skelbia, kad per tariamas paliaubas okupantai pražudė mažiausiai du žmones. O iš viso Kremlius per stačiatikių Kalėdas surengė daugiau nei pusšimtį atakų. Per šventines dienas sužeisti mažiausiai 9 žmonės. O štai Ukraina imasi savo sankcijų – įšaldė maždaug 120-ies Kremliui artimų žvaigždžių turtą.

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.