TV3 Žinios. Griežtesnė patikra Lenkijos pasienyje; Rizikos vengiant NT mokesčio; Raseinių rajone sudegė automobilis

Artėjant naujiems nekilnojamojo turto mokesčiams, verta pasitikrinti savo turto nuosavybės registrus ir gyvenamosios vietos deklaracijas, kad naujieji mokesčiai neužgriūtų netikėtai. Norėdami išvengti ar bent susimažinti naują NT mokestį, galite deklaruoti būste gyvenamąją vietą ar jį netgi perleisti, pvz., giminaičiams. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju yra ir rizikų. Deklaruojant kitą vietą nei iš tiesų gyvenate, mokesčių inspekcija grasina tikrinti, kiek ten sunaudosite elektros ir išleisite vandens ir mokesčio vis tiek reikalauti.

Rytą apie šeštą valandą tragedija vos nepasibaigusi nelaimė nutiko Raseinių rajone ant tilto per Dubysą. Pirminiais duomenimis, vairuotojas snūstelėjo ir rėžėsi į atitvarą, dalis jo atitrūko ir kiaurai perskrodė mašiną, laimė, sunki metalinė atrama išlindo ne per saloną o kiaurai per variklio dangtį. Mašina po smūgio net užsiliepsnojo.

