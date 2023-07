„Titan“ tragedija – kaip „Parazitas“ ar „Liūdesio trikampis“: kodėl turtuolių nelaimė sukėlė pašaipų bangą

Situaciją tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ aptaria naujienų portalo tv3.lt žurnalistai Andrius Jakimčuk ir Vilmantas Venckūnas.

Povandeninė kapsulė „Titan“ į Atlanto vandenyną leidosi birželio 18 d. Po maždaug 90 minučių nuo leidimosi pradžios kapsulė neteko ryšio su savo laivu-baze. Tuomet, manoma, ir įvyko vandenyno slėgio sukeltas kapsulės sprogimas.

Tai reikštų, kad įgula žuvo akimirksniu, povandeninei kapsulei sprogus dėl milžiniško vandenyno slėgio, nusileidus į beveik 4 km gylį.

Įguloje buvo britų nuotykių ieškotojas Hamishas Hardingas (58 m.); prancūzų veteranas „Titaniko“ tyrinėtojas Paulas Henri Nargeoloet (77 m.); Didžiosios Britanijos ir Pakistano verslininkas Shahzada Dawoodas (48 m.) ir jo 19 metų sūnus Sulemanas; ir 61 metų amerikietis Stocktonas Rushas, bendrovės „OceanGate“, kuri ir eksploatavo dingusį povandeninį laivą, įkūrėjas.

Už vietą povandeniniame laive „OceanGate Expeditions“ prašė 250 000 JAV dolerių (228 tūkst. eurų).

Kol buvo ieškomas dingęs povandeninis laivas, internete pasirodė ne vienas pokštas apie šią istoriją.

‘I have nothing to say but eat the rich’ https://t.co/TU8tOjC3qn pic.twitter.com/S97WRWc8EV