Tiesioginiame eteryje vedėjas pratrūko ir kreipėsi į rusus: „Jūsų šūdiną „rusų pasaulį“ dėl to mylės?“

Tiesioginio eterio metu vedėjas Nikita Mykhalovas ėmė kalbėti rusiškai ne šiaip sau – žinodamas, kad jų programą stebi daug rusų, jis tiesiai šviesiai kreipėsi į rusų okupantus.

„Aš specialiai dabar viską išversiu į rusų kalbą, nes žinau, kad daug rusų mus žiūri. Jūs žudote vaikus, žudote moteris, vyrus, mamas... Jūs tiesiog žudote civilius gyventojus.

Jūs galvojat, kad jus dėl to mylės? Jūsų šūdiną „rusų pasaulį“ dėl to mylės? Jo nekęs visi. Aš jūsų kalba kalbu tik dėl to, kad man reikia, jog jūs mane suprastumėt, nes jūs esate tokie kvaili, kad negalit išmokti ukrainiečių kalbos. Negalit. Vat tik todėl aš kalbu šita kalba.

REKLAMA

Jūsų visi dėl to, ką jūs darote mūsų šalyje, nemylės. Jūsų tik nekęs ir tada, kada jūs tai suprasite, bus per vėlu, o jūsų jau nebebus, o mes būsim“, – tiesioginiame eteryje kalbėjo N. Mykhalovas.

Savo akimis pamatyti vedėjo kalbą galite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Primename, kad pirmadienį Rusijos kariuomenė sudavė virtinę smūgių Ukrainos geležinkelių infrastruktūrai, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Taip pat okupantai paleido raketas ir į dalį Ukrainos miestų.

Naujausią informaciją apie įvykius Ukrainoje galite sekti čia.