Sveikatos apsaugos ministerija: vakcinų pristatymo terminai ir kiekiai yra chaotiški

STT teigimu dėl to valstybė galėjo patirti didžiulę neturtinę žalą. Įtampai dėl skiepų didėjant visoje Europoje, Prezidentūra viliasi, kad jau vasario pabaigoje Lietuva gaus apie 200 tūkstančių koronaviruso vakcinos dozių. O tuomet skiepytis nuo COVID-19 galės ir senjorai, ir pedagogai. Sveikatos apsaugos ministerija atšauna – skiepų grafikai ir vakcinų kiekiai kinta kone kiekvieną minutę.

Po skiepų be eilės skandalo Žalgirio klinikoje STT pradėjo tyrimą. Nustatyta, kad Žalgirio klinikoje nuo koronaviruso paskiepyta apie dvidešimt asmenų, kurie klinikoje nedirbo ir jokiai prioritetinei grupei nepriklausė. Dar sausio pradžioje paaiškėjo, kad nuo Covid-19 paskiepyti sutarčių su Žalgirio klinika neturintys Vilniaus universiteto Odontologijos instituto dėstytojai. O STT teigimu valstybei galėjo būti padaryta didžiulė neturtinė žala.

„Nagrinėjant išdėstytas aplinkybes nustatyta, kad apie 20 asmenų nebuvo Žalgirio klinikos darbuotojai ir jie neturėjo teisės būti įtraukti į skiepijamų asmenų sąrašą ir būti paskiepyti Covid-19 vakcina. Na, o tyrimo eigoje bus aiškinamasi jų galimas ryšys“, – sako STT Komunikacijos skyriaus vadovė Renata Keblienė.

Tąkart paaiškėjo, kad tarp paskiepytų asmenų yra ir europarlamentaro Juozo Oleko dukra bei privačioje odontologijos klinikoje dirbantis jos vyras – Tomas Linkevičius. Linkevičienė tikina, kad gavusi kvietimą su vyru nedvejojo ir pasiskiepijo.

„Žinote, tu irgi gerbi tų žmonių, kurie organizuoja darbą. Tu eini, kaip eina šauktinis, taigi tu neskambini, neklausi, ar tikrai man. Mes gavome kvietimus, laiškus, ir nuėjome“, – pasakoja gydytoja ortodontė Laura Linkevičienė.

Specialiųjų tyrimų tarnyba tikina, kad tokių Žalgirio klinikoje be eilės pasiskiepijusių asmenų yra netgi daugiau nei 20. Prezidentūra toliau tvirtina, kad ministerija turi užtikrinti sąžiningą skiepijimosi eilę.

„Pasitikime atsakingų institucijų profesionalumu. Kalbant apie eiliškumą, jau sauso mėnesio pradžioje Prezidentas akcentavo, kad reikia imtis veiksmų užtikrinant sąžiningą skiepijimosi eilę. Diegiant skaitmenines sistemas“, – teigia Prezidento patarėjas Simonas Krėpšta.

O sausio pradžioje skiepų skandalas neaplenkė ir Šilalės rajono, kur nuo koronaviruso pasiskiepijo ne tik privačios greitosios pagalbos „Ambulansas“ vadovas, bet skiepą jisai suorganizavo ir savo artimiesiems. Tiesa, STT Šilalės rajono atveju atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nors ir nustatyta, kad 4 asmenys nuo koronaviruso paskiepyti be eilės.

„Šilalės atveju nustatyta, kad didelės žalos nebuvo, tai buvo pavieniai atvejai, todėl turėtų būti sprendžiama administracinės atsakomybės tvarka“, – kalbėjo STT Komunikacijos skyriaus vadovė Renata Keblienė.

O skiepijimo eilę pažeidę fiziniai asmenys gali sulaukti baudų nuo 500 iki 1,5 tūkstančio eurų. Juridiniai asmenys nuo 1,5 tūkst. iki 6000 eurų. Maža to, be eilės Šilalėje pasiskiepiję asmenys jau pretenduoja ir į antrą skiepo dozę, mat kaip tik šiandien sueina terminas revakcinacijai.

O „Ambulanso“ vadovo advokatas jau atsiuntė ir prašymą ministerijai, kurios reikalaujama paaiškinti, kada jo klientas gaus vakciną antrąkart. Šį raštą gavo ir Šilalės rajono savivaldybė. Tiesa, pasak vicemero Tado Bartkaus, savivaldybė šių asmenų skiepyti nežada, nebent gaus oficialų raštą iš ministerijos. O skiepų nuo koronaviruso Šilalė sulauks jau rytoj.

„Šitie šeši asmenys nėra dirbantys Šilalės greitosios medicinos pagalboje, jie neteisėtai įgijo teisę į skiepą, mes laukiame tvirtos ministerijos pozicijos, jei jie tvirtai nepasakys, tada mes pasiliekame prie nuomonės, kad skiepyti neprivalome“, – kalbėjo Šilalės vicemeras Tadas Batkus.

Sveikatos apsaugos ministerija dvejonių nebeturi – antrą kartą be eilės pirmą dozę gavę turi būti skiepijami.

„Mes jiems turime skirti ir antrą vakcinos dozę, nes tai gali turėti įtakos jų sveikatai. Jeigu bus nustatyta, kad jie padarė pažeidimus, jiems turi būti skirtos atitinkamos nuobaudos“, – sako viceministrė Živilė Simonaitytė.

Kova dėl skiepų įgauna pagreitį ir visoje Europos Sąjungoje, mat šalys nori kuo greičiau susiskiepyti nuo koronaviruso, tačiau vakcinos gamintojai vis praneša apie trukdžius. Tiesa, jau rytoj Europos medicinos greičiausiai patvirtins britų farmacijos kompanijos ,,AstraZeneca“ sukurtą vakciną. Vasario mėnesį Europos Sąjungos šalys turėtų gauti 17 milijonų „AstraZeneca“ vakcinų. O Lietuva vasarį iš ,,AstraZeneca“ tikisi apie 105 tūkstančius vakcinų dozių.

„Išskaičiuojant Lietuvai tenkančią vakcinų dalį, tai būtų maždaug apie 105 tūkstančiai vakcinų vasario mėnesį. Vasarį taip pat augs ,,BioNtech“ ir „Pfizer“ vakcinų kiekiai, tai galima tikėtis apie 200-250 tūkstančių vakcinų vasario mėnesį“, – pasakoja S. Krėpšta.

Tokios kalbos reiškia, kad jau nuo vasario vidurio Lietuva per dieną galėtų vidutiniškai paskiepyti apie 10 tūkstančių asmenų. Tuomet vasarį skiepytis galėtų ne tik senjorai, bet ir pedagogai. Skaičiuojama, kad visoje Lietuvoje yra apie 20 tūkstančių pradinių klasių mokytojų. Pasak prezidentūros, šie skaičiai nėra dideli, todėl mokytojai galėtų būti vakcinuoti per kelias dienas.

Sveikatos apsaugos ministerija aiškina, kad vakcinų pristatymo terminai tokie chaotiški, kad daryti tikslių paskaičiavimų tiesiog neįmanoma.

„Tikrai viskas šiuo metu vyksta chaotiškai, viskas kinta, yra derinama, pagal naujausius grafikus, mes vasario mėnesio nematome. Bet viskas kinta, galbūt tokius skaičius, o gal net ir didesnius gausime“, – teigia Ž. Simonaitytė.

Dar šiandien nuotoliniu būdu prezidentas ir Premjerė susitiko su didžiųjų šalies miestų merais ir aptarė vakcinacijos galimybes. Pasak Vilniaus miesto mero, sostinė jau yra pasiruošusi masinei vakcinacijai, trūksta tik vakcinų.

„Labai nesunkiai paskyrus dar vieną kitą kabinetą ir žmogų iki bent 5 tūkstančių per dieną tai labai lengvai, per dieną dvi padidintume apimtis. Jeigu reikėtų tai ir iki keliolikos tūkstančių per dieną padidintume apimtis“, – kalbėjo Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Šiuo metu sostinėje nuo koronaviruso skiepija 4 didžiosios miesto poliklinikos. Esant reikalui būtų galvojama ir apie masinę vakcinacijos vietą – savivaldybės pastatą, mokyklas ar darželius. O štai Kaunas tikina, kad per dieną galėtų vakcinuoti apie 6 tūkstančius gyventojų, masinei skiepų vietai galvojama ir apie Ledo areną.

Nesulaukę skiepų nuo koronaviruso Lietuvoje jau iš viso mirė 2746 asmenys. Vien per šiandieną Klaipėdoje nuo Covid-19 mirė 4 medikai. Trys iš jų Klaipėdos Respublikinės ligoninės gydytojai, dar vieno mediko mirtis užfiksuota Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.