Sureagavo į prezidento pareiškimą dėl vakcinavimo tempo: „Prezidentas gal pasiklydęs paralelinėse visatose“

Tokiu sabotažu netiki net aršiausias Ingridos Šimonytės Vyriausybės varžovas Ramūnas Karbauskis. Politologai svarsto – jei tokiais pasisakymais prezidentas buria gerbėjus rinkimams kitai kadencijai, tai skamba ciniškai ir neprisideda prie visuomenės pasitikėjimo skiepais, o valdžią gali stumti net į konstitucinę krizę.

„Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmąją vasaros pusę, kuomet, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 procentų iki liepos vidurio“, – aiškina G. Nausėda.

Užsimojęs Vyriausybę skambiai pasiųsti į nokdauną Gitanas Nausėda netruko gauti smūgių krušą atgal. Pati į Dubajų vizito išvykusi Ingrida Šimonytė, tiesa, lakoniška.

„Iš pagarbos prezidento institucijai aš tiesiog susilaikysiu nuo komentarų“, – sako ji.

Tačiau kiti valdantieji susilaikyti neketina. Apkaltinti tyčia lėtinę vakcinavimo tempus politikai žodžių nerenka.

„Aš kreipiuosi jau asmeniškai į prezidentą – ar jūs suprantate, ką šnekate?“, – klausia liberalas Eugenijus Gentvilas.

„Vertinčiau kaip labai neobjektyvų ir menkinantį Prezidento institucijos prestižą“, – komentuoja konservatorius Jurgis Razma.

Skambių žodžių nešykšti ir opozicija, įprastai stojanti būtent G. Nausėdos pusėn.

„Vos neiškritau iš kėdės ir pagalvojau – negi visų mūsų mylimas ir gerbiamas prezidentas galėjo pasakyti tokį absurdą, nesąmonę ir save sureikšminančią mintį? Prezidentas gal pasiklydęs paralelinėse visatose ir mano, kad jo ir Vyriausybės pasistumdymai yra daug svarbesni negu dešimtys žmonių, mirštančių per dieną“, – aiškina darbietis Andrius Mazuronis.

„Psichologai sako – tai yra tam tikri požymiai. Aš nekomentuosiu, kadangi aš ekonomistas. Bet nereikia ieškoti sąmokslo ten, kur jo tikrai nebuvo. Užjaučiu ministrą, kur vieną kartą sako – „nu nu nu, per greitai“. Tai per lėtai, tai per greitai, tai ne taip darai. Manau, prezidentui reikėtų susitelkti kitais klausimais“, – komentuoja socialdemokratas Algirdas Sysas.

Švelniau reaguoja tik nuolat mūru už prezidentą stojantis Ramūnas Karbauskis. Visgi net ir jis netiki, kad skiepijimą Šimonytės Vyriausybė lėtino tyčia.

„Desperacija valdžios buvo priežastis, o ne koks sabotavimas, nes neįmanoma sabotuoti to, ko nėra. Nebuvo jokio plano, jokios vizijos“, – sako valstiečių pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

„Tam tikrą sąmokslą primena. Atrodo sunkiai tikėtina, kad buvo daroma specialiai, kad nepasiektų tikslo. Suvokiame, kad sunkiai įmanoma. Galbūt prezidentas turėjo omenyje, kad per mažai pastangų buvo dėta“, – tikina demokratų frakcijos seniūnas Saulius Skvernelis.

Praėjus parai nuo G. Nausėdos pareiškimo, Prezidentūra visgi atsiuntė paaiškinimą, kuo grindžia kaltinimą Vyriausybei. Esą ši nesistengė žmonių įtikinti, kad svarbu vakcinuoti būtent 70 procentų žmonių. O strategija esą nukrypo ne į motyvavimą, o į grasinimą.

Prezidentūros paaiškinimas – „Atsakingieji už pandemijos valdymą ir vakcinaciją kėlė sau neapibrėžtus „paskiepyti kiek įmanoma“ tikslus, buvo skiriama daug dėmesio aiškinant, kodėl 70 procentų tikslas nėra svarbus ar per ambicingas.“

Prezidentas jau ne kartą visuomenei siuntė prieštaringas žinutes, kad valdantieji žmones skiepija per lėtai arba kaip tik perlenkė lazdą. Politikos ekspertai aiškina, kad lazdą dabar jau perlenkė pats G. Nausėda.

„Tai programuoja netgi konstitucinę krizę“, – kalba politologas Bernaras Ivanovas.

„Čia mes turime reikalą tiesiog su kaltinimu. Valstybės vadovas kaltina kitą valstybės vadovę, premjerę, Vyriausybę, visą valdančiąją daugumą nusikaltimu. Diversija. Terorizmu“, – sako apžvalgininkas Vytautas Bruveris.

„Vaikiškumas, infantilizmas atsiranda mūsų politikoje, kurio tikrai mums nereikia. Nebrandumas, susierzinimas, perteklinės emocijos. Mane pats mąstymas gerbiamo prezidento stebina, kad apskritai gali kilti tokios mintys“, – pasakoja B. Ivanovas.

Ekspertai pabrėžia, kad Vyriausybė gerų rezultatų valdydama pandemiją nedemonstruoja, tačiau tokie G. Nausėdos pareiškimai, tikintis pelnyti rinkėjų palankumą populiarumo lenktynėse, esą, nedidina ir žmonių pasitikėjimo vakcinomis. Ir nepanašu į visuomenės vienijimą, apie ką irgi nuolat kalba šalies vadovas.

„Nusikalbėjimas nesuvaldžius liežuvio arba tyčinė, sąmoninga manipuliacija pasirinkus tokias sąvokas, siekiant kuo aštriau, kuo skaudžiau įkalti valdančiajai daugumai“, – sako V. Bruveris.

„Jeigu tai yra išskaičiavimas, tai yra ekstremaliai ciniškas išskaičiavimas. Adekvačiai mąstantis pilietis už tokius išskaičiavimus politikus turėtų bausti. Bausti nebalsuodamas už juos“, – tikina B. Ivanovas.

Ir valdantieji, ir mokslininkai aiškina, kad vasarą skiepijimo tempai sulėtėjo visoje Europoje. 70-ies procentų paskiepytų suaugusių žmonių ribą Lietuva pasiekė rugsėjo pradžioje. Nuo to laiko skaičius paaugo tik mažiau nei penkiais procentais.