Smūgiai drebina Donecką, ukrainiečiai juokauja – vėl kažkas užsirūkė

Tuo metu Kremlius ir toliau kariniais paradais ir parodomis bando įkvėpti patriotinius rusų jausmus, o propagandinė šalies žiniasklaida skelbia, kad iš Lietuvos į Rusiją neva grįžo Ksenija Sobčiak, kuriai ten gresia kalėjimas.

Rusų okupuotame Donecko mieste – vaizdai lyg iš pragaro. Liepsnoja miesto centras ir čia esantis geležinkelių administracijos pastatas. Kremliaus statytiniai Donecke skelbia, kad milžiniškas gaisras kilo, kai naktį Ukrainos pajėgos į miestą neva pasiuntė šešias raketas.

Apie galingus sprogimus okupuotame Donecke paskelbė ir Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, juokais klausdamas, ar „kažkas vėl rūkė netinkamoje vietoje?“

Aukų išvengti pavyko, tačiau gaisrą Donecke gesinti teko iki pat paryčių.

Siverskas yra už pusantro šimto kilometrų nuo Donecko ir vos už kelių kilometrų nuo fronto linijos. Ten geriau nei kur kitur matyti, kad Rusijos pajėgų taktika – sunaikinti viską, absoliučiai viską. Po okupantų smūgių iš miesto nebeliko beveik nieko, tad Siverskas virto vaiduokliu. Kaip vaiduokliai atrodo ir pavieniai jo gyventojai.

„Viskas pasikeitė. Viską subombardavo, štai kas pasikeitė. Iki tol viskas buvo gerai, o dabar į ką tai panašu? Į ką panašu?“, – kalba Siversko gyventoja Lydia.

60-metė Valentina sako, kad jos daugiabutį okupantai apšaudė dar vasarą. Namas apgriuvęs, jame nesaugu, o ir šalta, nes po smūgio išlėkė langai. Kuo juos uždengti Valentina neturi.

„Pusę metų mes gyvename be elektros, be vandens, be dujų...“, – pasakoja Valentina.

Tad tolumoje nuolat aidint šūviams ir sprogimams, slėptis moteris eina į rūsį. Sako, ten praleidžia daugiausia laiko, tačiau prie gyvybę jai kainuoti galinčių sprogimų vis dar nepripranta.

„Kiekvieną kartą širdis stoja. Taip ir gyvename“, – sako Valentina.

O, pasak V. Zelenskio, elektros Kyjivo ir šešiuose kituose regionuose vis dar neturi daugiau nei puspenkto milijono ukrainiečių. Kyjivo pareigūnai sako, kad jei Rusija ir toliau naikins infrastruktūrą padariniai gali būti katastrofiški – Ukrainos sostinėje gali visiškai nutrūkti elektros tiekimas, tad miesto valdžia pradėjo planuoti trijų milijonų Kyjivo gyventojų evakuaciją. Nors Kyjivo valdžia įspėja žmones ruoštis blogiausiam, vilties įžiebti bando V. Zelenskis.

„Kad ir ko norėtų teroristai, kad ir ko jie siektų, turime ištverti šią žiemą, o pavasarį būti dar stipresni nei dabar, būti dar labiau nei dabar pasiruošę visos savo teritorijos išlaisvinimui“, – kalba V. Zelenskis.

Tiesa, Ukrainos žvalgyba skelbia, kad Rusija, atakuodama Ukrainą, jau esą sunaudojo apie 80 procentų savo modernių raketų ir kad V. Putinui teliko apie 120 raketų „Iskander“, tačiau jau netrukus Kremliaus arsenalą gali papildyti Irano raketos. Kaip Iraną nuo to atgrasyti, vakar V. Zelenskis tarėsi su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen.

Tiesa, Kyjivas skelbia jau gavęs oro gynybos sistemas NASAMS ir „Aspide“. Už jas šalies gynybos ministras padėkojo Amerikai, Norvegijai ir Ispanijai. Belieka, tikėtis, kad jos veiksmingai Ukrainoje numušinės rusų ir iraniečių raketas.

„Irano režimas padeda Rusijai tęsti šį karą ir palaiko grėsmes pasauliui, kurias išprovokavo Rusijos karas. Jei ne Irano ginklų tiekimas agresorei, šiandien būtume arčiau taikos“, – tvirtina V. Zelenskis.

O jei ne V. Putinas, galbūt ašarų lieti nereikėtų ir motinai bei jos sūnui, į Donecko sritį grįžusiam po karo belaisvių mainų: „Viskas bus gerai, zuikeli.“

Blogiausia, kad Kremliaus statytinių valdžia iš žmonių skausmo čia daro spektaklį ir rodo, kaip su gėlėmis ir vaišėmis sutinka tuos, kuriuos patys pasiuntė myriop. Visgi jie gavo antrą šansą.

„Iki šiol nesitiki, kad namie. Neduok Dieve, tai kam nors iškęsti“, – sako išlaisvintas separatistas Maksim.

Jei ukrainiečių pateikiama informacija teisinga, vien šiomis dienomis Luhansko ir Donecko srityse žuvo per 800 okupantų.

Tad Kazanėje mobilizuoti rusai „ant trijų raidžių“ siunčia savo vadovybę. Dėl to, kad negavo žadėtų išmokų. Ir tai nebe pirmas atvejis, kai myriop siunčiami rusai dar bando išsikovoti tai, kas jiems žadėta.

O Kremlius ir toliau žadina patriotines rusų nuotaikas. Raudonojoje aikštėje šiandien vyksta Antrojo pasaulinio karo metais naudotos karinės technikos paroda.

Autentiškomis tų laikų uniformomis apsirengę ir spektaklio dalyviai. Tik matyti, kad žmonių čia susirinko ne tiek jau ir daug.

Savo ruožtu Rusijos žiniasklaida skelbia, kad į šalį grįžo prieštaringai vertinama Rusijos opozicijos veikėja, žurnalistė Ksenija Sobčiak, kuri prieš 12 dienų pėsčiomis kirto Lietuvos sieną. Anot Rusijos propagandistų, K. Sobčiak su vyru Rusijos sieną sekmadienį kirto su Latvija besiribojančioje Pskovo srityje.

K. Sobčiak iš Rusijos pabėgo dėl jai iškeltos baudžiamosios bylos dėl turto prievartavimo ir grėsusio sulaikymo. Kur ji dabar ir ar areštuota, kol kas neaišku.