Smėliavalgė Stanislava jaunystės ir sveikatos paslaptį atrado po pušimi

TV3 televizijos laidos „Prieš srovę“ komandos aplankyta Stanislava gyvena Žemaitijoje, netoli Varnių. Pamiškėje esančioje trobelėje kartu su mama gyvena ir jos sūnus Stanislovas. Vyras prisiminė, kaip jų namuose nuolat lankydavosi žurnalistai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio, net Japonijos ir Korėjos.

„Iš pradžių čia būdavo daug (žurnalistų – red. past.), dabar tai labai mažai. Protingi supras, durni pajuoks – Henrikas Vaitiekūnas“, – jo mamą atradusio žurnalisto žodžius citavo Stanislovas.

Anot Stanislavos, net dietologė jai pasakojusi apie smėlio, kurį ji valgo jau nuo 1999 metų, naudą žarnynui.

„Kada noriu valgau, kada nenoriu nevalgau, kai neturiu laiko nevalgau. <...> Čia ir akmenukų pasitaiko. Kur didesnis – ištraukiu, kad gerklėje neįsiveltų, o kur mažesnis, tai praryju“, – juokėsi moteris ir sakė, kad kiti žmonės smėlio nevalgo, nes nemoka jo praryti, o jei mokėtų – prie smėlio karjerų stovėtų eilės.

Stanislava smėlį valgyti pradėjo, kai medikai jai diagnozavo vėžį. Moteris tikino, kad būtent smėlio dieta padėjo jai įveikti baisius ligos keliamus skausmus.

„Aš niekur ir nebėjau, iš ligoninės pabėgau, 45 kilometrus parėjau per naktį. Turėjau prie savęs drabužius, buvo pavasaris, per langą išlipau ir parėjau. Ir nuo to karto, į ligonines daugiau neinu“, – pasakojo Stanislava.

Moteris pasakojo, kad valgant smėlį, jai daug kito maisto nereikia. Namuose ji laiko vos kelias bulves ir kitas daržoves, o sūnų siunčia į miestą valgyti čeburėkų.

„Šiandien ketvirtadienis. Pas jus miestiečius – žuvies diena, o pas mane – smėlio“, – šmaikštavo Stanislava ir nešina kastuvu patraukė link savo per metų metus išrausto urvo.

Pasak moters, pastovėjęs smėlis ne toks skanus, juo galima užspringti, tad ji mėgaujasi šviežiu, dar drėgnu smėliu iš po pušies.

