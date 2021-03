Skvernelis apie įžeidžiančias frazes ant kelio jo namų link: „Mes patyrėme didelius išgyvenimus"

Tai paaiškėjo teisme išklausius vyrą sulaikiusių Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų parodymus. Jiems naktį sulaikius prieš tuometį premjerą protestuoti sugalvojusį vyriškį, šis, anot jų, prisipažino, ką padaręs, ir teigė norintis užrašyti dar ką nors. Be to, paaiškėjo, kad policijos pareigūnai jį sulaikė be pagrindo, o uždarę areštinėje uždarę laikė gerokai ilgiau, nei derėjo.

Pernai vieną birželio rytą ant Upės gatvės, vedančios link Sauliaus Skvernelio namų, atsirado užrašai „Skvernelis“ ir „vagies namas“, taip pat rodyklė su nurodomu 1 kilometro atstumu. Juos išpiešęs buvęs Dalios Grybauskaitės ir Roko Masiulio patarėjas buvo sulaikytas tik todėl, kad po paros naktį grįžo į įvykio vietą ir ketino paryškinti žodžius arba prirašyti naujų. Taip sakė teisme liudiję jį sulaikę Skvernelio namus saugoję pareigūnai.

„Čia buvo jų toks klausimas, aš sakau, galbūt taip, galbūt ne, visko gali būti, bet aš tą pačią naktį rašiau, kad galiu uždažyti. Aš pagalvojau, galbūt ar nuplovė lietus, ar nenuplovė, tiesiog pasižiūrėti, buvo geras oras, šilta labai, dieną per karšta važinėti, naktį kaip tik“, – sako kaltinamasis Gediminas Vaitkevičius.

Apsaugos darbuotojams jis prisipažino, kad užrašai – jo darbas. Norėjo atkreipti dėmesį į galimą korupciją.

„Norėjau tiktai taip paprotestuoti, spontaniškai. Jeigu galvočiau, kad pagaus, tai gal pabijočiau, nors dabar nebebijau, bet kažkas turi pasisakyti, negali visi tylėti. Tiesiog atlikau savo pilietinę pareigą ir tiek. Nesigailiu“, – pasakoja G. Vaitkevičius..

„Kiekvienas nusikaltėlis, kuris daro nusikaltimą, jis turi savo tikslus ir tuos tikslus, matyt, jisai pagrindžia vienokia ar kitokia forma. O tikslas labai paprastais, šmeižimas, nukreiptas į mane ir mano šeimą ir viešosios tvarkos pažeidimas“, – teigia buvęs premjeras Saulius Skvernelis.

Policija jį nuvežė į komisariatą ir pralaikė ten visą naktį, tačiau nesurašė sulaikymo protokolo, todėl vyriškis apskritai negalėjo būti sulaikytas. Be to, uždarę į areštinę laikė jį ilgiau nei 6 valandas. Policijos vidinis tyrimas atskleidė, kad tam nebuvo būtinybės.

REKLAMA

„Ar tikrai buvo tų duomenų ir reikalas tą žmogų laikyti naktį areštinėje. Mano supratimu, tokio pagrindo nebuvo, tapatybė buvo nustatyta, jisai savo veiksmų neneigė, jis viską pripažino, parašė pasiaiškinime ir per tą naktį neatliko, mano supratimu, tokių reikšmingų veiksmų, kurie leido jį laikyti sulaikytą areštinėje“, – kalbėjo kaltinamojo advokatė Dovilė Murauskienė.

Pats Skvernelis aiškina, buvo pažemintas kaip vyras ir tėvas. Patyrė dvasinių išgyvenimų ir jis, ir jo šeima.

„Mes patyrėme didelius išgyvenimus, didelius nepatogumus, tam tikrus ir moralinę žalą, tai, matyt, kiekvienas žmogus jaustųsi vienodai, jei būtų neteisėtai apšmeižtas, apmeluotas, paskleista dar tokiu viešu būdu“, – sako S. Skvernelis.

„Tai, kad jį ten pažemino, taip toliau, čia gynybinė taktika, bandymas kažkaip užpulti, pateisinti, kodėl jis parašė pareiškimą, kas yra visiškai nelogiškas dalykas“, – pasakoja G. Vaitkevičius.

„Mano supratimu, tai elementarus administracinės teisės pažeidimas, kuris ir turėjo šiuo atveju būti kvalifikuojamas, o kalbant apie šmeižtą, kuris taip pat inkriminuojamas ir būtent šmeižtas politikui, tai šioje vietoje teismas turės didelį iššūkį pasverti, kadangi čia tiek kalbėsime apie saviraiškos laisvės ribas, apie politiko kritikos ribas, kurios yra platesnės“, – teigia D. Murauskienė.

„Kritikuoti galima kaip tiktai nori, bet kritika negali būti daroma nusikalstamu būdu. Nusikaltimo padarymas nėra kritika“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Buvusį aukštų politikų patarėją griebtis vandalizmo paskatino tai, kad Vilniaus rajono valdžia papildomai keliams skyrusi 300 tūkstančių, beveik visą sumą nukreipė Upės gatvei, kurioje gyvena Skvernelis asfaltuoti.

Vilniaus rajoną valdanti lenkų rinkimų akcija tuo metu buvo ir koalicijos partneriai „valstiečių“ Vyriausybėje, nors sprendimą palaikė ir tarybos konservatoriai. O teisme liudijęs Skvernelio kaimynas aiškino, kad ant naujo asfalto paišyti gali tik idiotai.

Nepraėjus nė savaitei po Upės gatvės išpaišymo, Naujojoje Vilnioje ant pėsčiųjų tako buvo atsiradęs užrašas „Skvernelis durnelis“, o šalies biudžetas prilygintas vyriškam falui. Tada darbininkai šiuos užrašus užpurškė dažais.