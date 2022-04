Šiltnamį savo balkone gali turėti kiekvienas: Algirdas Amšiejus patarė, ką būtina žinoti kiekvienam

Pasak patyrusio sodininko, labai svarbu, į kokią pasaulio pusę yra balkonas, nes nuo to didžiąja dalimi priklausys ne tik jūsų išaugintų vaisių ir daržovių dydis, bet ir skonis.

„Jei mes turime balkoną į rytus arba vakarus, tai yra labai gerai, pasakiška. Šiaurės balkone, jeigu net vakarinė, rytinė saulė nelabai šviečia, namas kampu eina, praktiškai negauni jos, tai siūlyčiau nieko neauginti. Dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, tai lapinės daržovės turės daugiau nitratų, nes saulės nėra. Augalas pats augina savo kūną, kaupia nitratus, jei jam trūksta šviesos. Išblykšta, išbala ir tose išbalusiose, išblyškusiose daržovėse visą laiką daugiau nitratų ir čia reikėtų jau atsargiai. Jeigu kalbame apie uogas, tai uogos bus rūgščios“, – patarimais su laidos žiūrovai dalijosi A. Amšiejus.

Į pietinėje namo pusėje esantį balkoną visą dieną šviečia saulė, todėl jame augančius augalus reikės labai dažnai laistyti.

„Yra įvairiausios užuolaidos, žaliuzės, kitas būdas – iš vidaus nupurkšti kalkių pienu, bet kaip tu atrodysi, juk estetika mieste labai svarbu. Bet pietiniuose balkonuose galima auginti, ypač jeigu ten yra geras vėdinimas“, – teigė sodininkystės ekspertas.

A. Amšiejus pasakoja, kad yra matęs ir labai originaliai įrengtų balkonų, kurie pritaikyti vaisių ir daržovių auginimui.

„Mačiau balkone buvo pakabintas plastmasinis vamzdis, į jį prigręžtos skylės, pridėta žemės ir tose skylėse pasodintos braškės. Net to vamzdžio nesimato, lapai gražiausi, uogos kabo ant to vamzdžio, o jis jas laisto per viršų. Taip pat su žemuogėmis galima. Čia nereikia fantazijos net, reikia tik noro“, – šypsojosi A. Amšiejus.

