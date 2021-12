Seneliai nesuprastų: šventėms tautiečiai užsisako maistą į namus – negaili ir kelių šimtų eurų

Kai kurie restoranai jau net nebeturi vietų rezervacijoms nei Kūčioms, nei Kalėdoms ir sako, kad pirmieji užsakymai pradėjo plūsti dar prieš pusantro mėnesio.

REKLAMA

REKLAMA

Šiauliuose įsikūrusio restorano „Avenue Brasserie“ virtuvėje – įtempti pasiruošimo darbai. Virtuvės meistrai turės paruošti 100 Kūčių vakarienių, kurias žmonės užsisakė į namus.

„Mes padarėm tokį 12 patiekalų, plius duonelė dovanų. Tai, kad pas mumis jau yra stabilus, tas pastovus meniu“, – sako virtuvės šefas Algirdas Matačiūnas.

Kūčių vakarienės meniu – ir silkė su kelmučiais ar kūčiukai su aguonų pienu, ir mums neįprasti lašišos kroketai ar tuno tataki. Nors vakarienė – ir ne visai tradiciška, žmonių susidomėjimas, esą, didžiulis.

„Pirmi žmonės pradėjo užsisakinėti prieš kokias 6–7 savaites. Buvom dar nepaskelbę, kai gavom užklausimų“, – tikina A. Matačiūnas.

Tokios vakarienės kaina asmeniui – 49 eurai. Anot virtuvės šefo, kai kurios šeimos užsisako ir vakarienę 9 asmenims, tad ji atsieina bene 450 eurų. Panašias sumas teks išleisti ir tiems, kurie šventes nusprendė švęsti ne namuose, o restorane. „Grand Hotel Kempinski Vilnius" savo restorane jau ruošiasi priimti svečius šventinėms vakarienėms.

REKLAMA

REKLAMA

„Ką pastebėjome, tai, kad daugelis mūsų tautiečių taip pat rezervuojasi nakvynę viešbutyje ir rezervuojasi vakarienę. Tai turbūt galbūt žmonės nori pakeisti tą tokį standartinį šventimą“, – teigia maisto ir gėrimų skyriaus vadovė Laura Balčiūnienė.

Viešbučio restoranas siūlo ne tradicinius, o prabangius, europietiškus patiekalus, pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos elnieną ar troškintą omaro uodegą. Tad vien pagrindiniai patiekalai keturių asmenų šeimai gali kainuoti bene pustrečio šimto eurų. O užsisakius, pavyzdžiui, ikrų kaina gali šoktelėti ir iki pusės tūkstančio eurų. Tačiau tokios sumos žmonių negąsdina – Kūčių ir Kalėdų dienomis vakariene mėgausis dešimtys lietuvių. Be to, šiemet žmonės domisi ne tik vakarienėmis, bet ir kitomis kalėdinėmis pramogomis.

„Popietės arbatėlės ceremonija iš tikrųjų yra labai populiari, gana sunku iš tikrųjų ir gauti vietą pas mus. Į popietės arbatėlę įeina mūsų konditerių gaminti išskirtiniai saldėsiai, taip pat sumuštinukai ir mūsų didelio pasirinkimo „Ronnefeld“ arbata“, – sako L. Balčiūnienė.

REKLAMA

REKLAMA

Tokio kalėdinio ritualo kaina svyruoja nuo 25 iki 35 eurų – priklausomai, ar žmogus nori pasimėgauti taure šampano. Kalėdinių vakarienių rezervacijų daug sulaukė ir savo desertais garsėjantis restoranas „Sugarmour“. Esą vilniečiai ir miesto svečiai domisi ne tik šiais skanėstais, bet ir šventiniu meniu. Tiesa, jis – taip pat ne visiškai tradicinis.

„Karštų patiekalų yra arba triušis, arba dorada, o iš užkandžių krevečių karpačio, yra užtepėlės, ir salotų turime įvairių. Kūčių stalui paruošim lašišą pataluose“, – kalba restorano administratorė Brigita Griškevičiūtė.

O kartu lietuviai pasimėgauja ir saldumynais – kalėdinių pyragaičių restoranas siūlo 5 rūšis, kurias visas, esą, gyventojai ir bando išragauti. Tokiems gardėsiams lietuviai išleidžia ir 40, ir 50 eurų. O ar per šventes maistą į namus užsisakinės gatvėje sutikti vilniečiai? Štai, ką jie pasakoja:

REKLAMA

REKLAMA

„Neužsisakom, ne, mes patys gaminamės maistą, va, laukiam eilėse, apsipirkinėjam mažose parduotuvėse ir gaminam.“

„Užsisakysim. Tai nu, ir sutaupo laiko, arba tėvams nuvežti.“

„Gal per naujus metus, bet ne per Kalėdas, ne per Kūčias. – Mes su šeima dažniausiai namie, jaukiai. – Visi kartu gaminam.“

Pasikeitusias lietuvių tradicijas liudija ir plušantys „Sushi Express“ darbuotojai – egzotiškuosius sušius jie ruoš žmonių Kūčių stalui.

„Kelinti metai jau iš eilės yra tai, kad sušiai tampa vienu iš Kūčių stalo patiekalų, vienas dalykas, kad tai yra skanu, kitas dalykas, kad tai yra patogu. Tie žmonės, kurie negali ar neturi laiko pasigaminti, tai jiems puikus sprendimas Kūčių stalui“, – tikina vadovas Valdas Meržvinskas.

Anot virtuvės šefo Tomo Rimydžio, jų restoranas „Ertlio namas“ stalus nenuilstamai dengia visą gruodžio mėnesį – žmonės atkeliauja švęsti tiek su šeimomis, tiek su kolegomis. Esą užsakymai gruodžio mėnesiui pasipylė dar lapkričio pradžioje. Restoranas siūlo tradicinius, tačiau modernizuotus patiekalus, tokius kaip barščiai su džiovintų baravykų ausytėmis ar jautis su meduoliais, salierų koše ir džiovintų obuolių padažu.

REKLAMA

REKLAMA

„4 patiekalai 40 eurų, 6 patiekalai 50 eurų asmeniui. Jeigu dar žiūrėsim vynų, tai kažkas panašaus kiek ir maistui, tiek ir vynui prisideda. Tai yra iki 100 eurų asmeniui“, – sako virtuvės šefas Tomas Rimydis.

Šiuo metu restorane laisvų vietų nebėra – žmonės šventinėms vakarienės vietas jau rezervuojasi sausio antrajai savaitei.