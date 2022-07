Saulius Skvernelis: „Dažnai bandome būti svarbesniais už kitus, bet atrodome kaip išsišokėliai“

Pokalbis su S. Skverneliu – TV3 žinių „Dienos komentare“.

Žiniasklaidoje pranešama, kad Europos Sąjunga ir Rusija vis dėlto susitarė dėl tranzito į Kaliningradą ir tas susitarimas lyg ir pažeidžia visą tai, ką mums žadėjo valdantieji – kad to susitarimo nebus. Jis pasiektas – bent jau nieko apie tai neviešinta – derantis Lietuvos ir Briuselio atstovams, galbūt tos derybos buvo kažkokios slaptos. Šiaip ar taip, Lietuva nepatvirtino kaip nors dalyvavusi rengiant tą susitarimą su Briuseliu pastarąsias kelias savaites. Kas jums yra žinoma šiuo klausimu? Dalyvavo Lietuvos atstovai ar ne?

Nieko daugiau nei skelbia žiniasklaida nėra žinoma. Bet kiek suprantu, tai turbūt kažkokio naujo susitarimo net ir nėra. Tiesiog yra tos sankcijos, kurios yra taikomos, buvo Lietuvos interpretacija, o dabar, matyt, bus paaiškinimas, kažkoks detalizavimas. Bet, matyt, dauguma tiek ir mūsų žmonių, tiek ir užsienio valstybių puikiai suprato, kokia išimtis padaryta ir tą išimtį reikėjo taikyti.

Bet šiuo metu ji nebuvo taikoma. Tai mes dabar turėsime atšaukti jau atskirą Lietuvos sprendimą?

Mes dažnai bandome būti galbūt greitesniais, svarbesniais už kitus, bet atrodome kaip tam tikri išsišokėliai. Jeigu iš tikrųjų bus toks sprendimas ir toks išaiškinimas, kad tos sankcijos tikrai neapima tranzito iš Kaliningrado į Rusiją, iš Rusijos į Kaliningradą, jeigu tai nėra taikoma eksportui, tai atrodysime vėl nelabai kaip.

Kaip čia viskas buvo? Ar tikrai visi valdančiųjų atstovai tiesiog gulėsi kryžiumi ant bėgių į Kaliningradą ir buvo griežtai vertybiškai prieš išimtis tranzitui, ar dalis jų tuo metu, kai kiti gulėsi ant bėgių, iš tikrųjų derėjosi su Briuseliu?

Jeigu buvo vykdomos kažkokios slaptos derybos iš Lietuvos valstybės institucijų, tai visuomenė turėtų tai žinoti. Nes tikrai dar blogiau prie viso to, kas padaryta, jeigu kažkur po stalais buvo padaryti kažkokie slapti susitarimai.

Tai kaip čia išeina? Derybos vyko, bet apie jas tiesiog nebuvo skelbiama ir dabar mes tiesiog pasakysime, kad viskas gerai, tranzitas toliau tęsiasi?

Na, nepasakys, kad viskas gerai. Jau vieną kartą po Taivano istorijų bandėme pasakyti, kad viskas gerai, tai dabar, jeigu iš tikrųjų bus toks akibrokštas, tai manau, kad kažkas turėtų šioje šalyje prisiimti atsakomybę už tokią bravūrišką užsienio politiką.

Kokia ta atsakomybė turėtų būti, jūsų akimis?

Manau, kad tai yra politinės atsakomybės klausimas, jeigu taip bus. Svarbiausia yra atsakyti į visuomenės klausimus. Mes labai dažnai matome, kad užsienio politikoje vyksta kažkas, ką mes sužinome, po to interpretacijos, po to uždengiama slaptumo šydu, o po to išeina kažkoks sprendimas ir pasirodo, kad Europos Sąjungos nuomonė buvo kitokia arba tokių diskusijų nebuvo. Tai kiek tai gali tęstis? Tai politika, kuri nėra atsakinga.

