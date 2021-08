Rusų karo olimpinėse varžybose – žadą atimantis vaizdas: gulbių ežerą šoko neįprastoje vietoje

Net ir visko matę Rusijos kariuomenės žaidynių gerbėjai buvo nustebinti, kai karo olimpinėmis varžybomis pravardžiuojamo tarptautinio renginio metu, savo pasirodymą pradėjo baltarusių delegacija. Tankų biatlono varžybų metu, iš šarvuotos technikos išsirangę du tankistai ant savo šarvuotos technikos su balerinomis ima šokti žymųjį gulbių ežerą.

Tuo metu už besisukančių porų, grakštumą demonstruoja ir įmantriai aplink važinėjantys keturi baltarusių tankai.

Pasirodymas nedelsiant sulaukė gausybės karštų komentarų ir įdomių palyginimų. Nuostabos šou neslepia ir Lukašenkos režimu nepatenkinti baltarusiai. Sovietų laikais gulbių ežeras buvo rodomas mirus komunistų partijos generaliniams sekretoriams.

Be to, šis pasirodymas vyksta vos kelios dienos po Sovietų Sąjungos griūtimi laikomo pučo Maksvoje 30-tųjų metinių. 1991-ais metais komunistams bandant nuversti Michailą Gorbačiovą per sovietų televiziją visą dieną buvo kartojamas būtent gulbių ežero pasirodymas. Baltarusiai internete juokauja, kal gal ir šis ant tankų sušoktas gulbių ežeras atneš pokyčių šalyje.

Juokas juokais, tačiau Vladimiras Putinas šioms tarptautinėms kariuomenės žaidynėms kasmet skiria itin daug dėmesio. Čia vyksta ne tik karių meistriškumo pasirodymai, bet ir didžiulė ginkluotės paroda. Tankų šokiais ir varžybomis Kremlius bando atkreipti dėmesį į rusišką ginkluotę, kurią vėliau tikisi parduoti kitoms šalim.