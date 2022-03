Rusų kariai išsiduoda artimiesiems: „Vadas davė leidimą šaudyti, nesvarbu, kas ten: vaikai, ne vaikai... Visus“

Maskva garsiai skelbia apie pasiekimus – visiškai kontroliuojamą pietinę Chersono sritį. Bet nuotaiką ir ryžtą kelia ir Kyjivas – skelbia apie sunaikintus priešus ir jų tankus prie apsupto Mariupolio. Ukrainos prezidentas ragina rusus pasiduoti.

Rusų okupantai antrą dieną iš eilės taiko tiesiai į Kyjivo centrą. Šiaurės vakariniame Podolskio, pietvakarių Osokorkio ir vakariniame Sviatošinskio rajonuose rytiniai bombardavimai vyko nuo maždaug 4.30 val. ryto iki beveik 6 val.

Podolskio rajone, už vos kelių kilometrų nuo Kyjivo geografinio centro – raketoms pataikius į dešimties aukštų daugiabutį žuvo mažiausiai 2 žmonės: „Draugai, tai Kyjivas, tai Europa. 21 a. Putinai, tu išlaisvinai žmones nuo jų namo? Pažiūrėkite, kas darosi. Tiesiog pažiūrėkite. Sprogimo banga buvo stipri – pažiūrėkite į automobilius. Ir dabar dega namas. Draugai dar kartą – tai Kyjivas, mūsų megapolis. Jis tiesiog žudo žmones. Tai tiesiog teroras prieš žmones.“

Raketos pataikė ir į beveik pačiame Kyjivo centre esančią amunicijos gamyklą „Artiom“ ir į sostinės vakaruose esantį „Lavina Mall“ prekybos centrą.

„Rusijos kariai puola Kyjivą, miestiečius. Sugriauti keturi gyvenamieji namai. Iki šiol vyksta paieška griuvėsiuose. Šiai valandai žinoma apie penkis žuvusius. Kyjive. Pasakysiu rusiškai: mūsų sostinėje. Mieste, kurį jūs patys vadinote: Rusijos miestų motina. Kuris pavertė mūsų tautas istorinėmis. Ir kurį jūs šiandien bombardavote. Tiesiog žmones. Gyvenamus rajonus“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rytiniais okupantų taikiniais tapo Kyjivo rajonai. Be šių barbariškų bombardavimų priešas aktyvesnių Kyjivo puolimų šiuo metu nevykdo. Vyksta pozicinės kovos miesto pakraščiuose. Šiaurės vakarų kryptimi priešas užstrigo ties Hostomelio oro uostu. Pavojingiau situacija atrodo rytuose ties Brovarais. Anot Ukrainos kariuomenės, rusai jau kurį laiką blokuoja greitkelį iš Černihivo, telkia pajėgas ir galimai ruošiasi naujam puolimui.

Antrą pagal dydį Ukrainos miestą Charkivą okupantai intensyviau bombarduoti pradėjo vakar vakare. Per paskutinę parą Charkrive nuo okupantų bombardavimų žuvo mažiausiai 7 niekuo dėti žmonės. Penkiaaukštis daugiabutis, kokių būna ir mūsų miestuose. Po pataikymo vietoje dviejų viršutinių aukštų liko tuščia vieta. Įsidienojus gelbėtojai iš apgriautų butų traukia žmones ir netrukus visi sužiūra į dangų. Parskrieja bombos.

Apart civilių žudymo – Charkivo srityje rusai kol kas nevykdo jokių aktyvių puolamųjų veiksmų. Ukrainos kariuomenė skelbia, kad priešas čia toliau telkia pajėgas. Naktį rusų raketos smogė ir oro uostui Dnipre. Ir televizijos bokštui Rivnėje šalies Vakarinėje dalyje.

„Praėjusią naktį visoje mūsų šalies teritorijoje gaudė oro sirenos. Raketų smūgis susprogdino oro uostą Dnipre. Charkive rusų aviacinės bombos krito į gyvenamus kvartalus. Ir artilerija, ir minosvaidžiai. Kovos vyksta ir srityje: Iziume, Čiugujeve. Dabar apieškome griuvėsius Rivnėje, po raketų smūgio į televizijos bokštą. Šiai valandai žinome apie 19 žuvusių“, – sako V. Zelenskis.

Aktyvesni kariniai veiksmai šiuo metu vyksta šalies pietuose ir rytuose. Okupantai nesėkmingai bando užimti Mariupolį, tačiau laiko jį visiškai apsupę ir bando užsitikrinti sausumos koridorių iš Donbaso į Krymą ir visą Ukrainos pietinę dalį.

Ukrainos gynėjai Mariupolyje skelbia per paskutinę parą srityje sunaikinę daug priešo technikos. Mažiausiai du tankus, kelias šarvuotas transporto priemones ir apie 150 karių. Tačiau situacija šioje teritorijoje itin sudėtinga. Aukščiau Mariupolio – iš Volnovachos okupantai platina vaizdą kaip tiesiog smaginasi griaudami miestą. Be to, Kremlius jau giriasi visiškai užsitikrinęs pietinės Chersono srities kontrolę.

„Rusijos ginkluotos pajėgos pilnai kontroliuoja Chersono sritį. Donecko liaudies respublikos kariai tęsdami puolimą pralaužė Ukrainos nacionalistų gynybą ir perėmė Pantilimonavkos kontrolę ir išėjo prie Verchnetarecko Novosiolovkos pakraščio“, – sako Rusijos kariuomenės atstovas Igor Konašenkov.

Kremliaus propaganda, žinoma, nesako ir nerodo rusams ką svetimoje žemėje išdarinėja okupantai. Bet Ukrainos saugumo perimtuose karių pokalbiuose su artimaisiais paslapčių nelieka:

„Civiliai į kelią išbėgo. Pirma granatsvaidžiu dėjo į mašiną, o paskui kulkosvaidžiu pribaigė. – Šakės. Bet sako jums civilių neliesti… – Mums nusispjauti. Man Liocha – vadas, davė leidimą šaudyt. Pas mus sunkvežimyje liukas. Sako atidarinėk, stokis ir šaudyk. Nesvarbu kas ten: vaikai, ne vaikai… Visus.“

„Mes girdime perimtuose jūsų pokalbiuose, ką jūs iš ties galvojate apie šį karą, apie šią gėdą ir apie savo šalį. Jūsų tarpusavio pokalbiai, jūsų skambučiai namo – viską girdime. Mes darome išvadas, mes žinome, kas jūs tokie. Todėl siūlau jums pasirinkimą. Ukrainos tautos vardu suteikiu jums šansą. Šansą išgyventi. Jei pasiduosite mūsų pajėgoms, mes elgsimės su jumis taip, kaip ir dera elgtis su žmonėmis. Su žmonėmis, padoriai. Kaip su jumis nesielgė jūsų kariuomenė. Ir kaip jūsų kariuomenė nesielgia su mumis. Rinkitės“, – kalba V. Zelenskis.

JAV generolas Benas Hodgesas prognozuoja, kad Rusija jau po 10 dienų neturės galimybių pulti Ukrainą. Esą rusams baigiasi šaudmenys, stringa logistika. Pentagono skaičiavimais – Maskva jau panaudojo 100 proc. anksčiau invazijai suplanuotų pajėgų. Ukrainos prezidento patarėjas bando pakelti ūpą ir dalinasi optimistine prognoze, esą aktyvus karas vargu ar truks ilgiau nei porą mėnesių.

„Manau, kad ne vėliau nei gegužę, gegužės pradžioje jau turėsime taikos susitarimą. O gal ir gerokai anksčiau. Pamatysime. Kalbu apie vėliausias datas. Dabar du keliai: arba bus greitai, per savaitę ar dvi, susitarta dėl taikos su visais karių išvedimais. Arba bandys pritraukti, sakykime, sirų antram raundui. Kai ir juos pašalinsime – susitarimas gali būti balandžio vidury ar pabaigoje“, – teigia V. Zelenskio patarėjas Oleksiy Arestovich.

Tiesa jau balandį Rusijoje prasidės jaunuolių šaukimas į kariuomenę. Tad Putinas dar gali sugalvoti visiškai nepatyrusius, vos ginklą į rankas gavusius kareivukus mesti į Ukrainą.

Beje, šiandien paaiškėjo, kad atvykimu į Kyjivo sritį gyręsis Čečėnijos vadas Ramzanas Kadyrovas, už kurio galvą Ukrainiečių kariams turtingi politikai žadėjo premiją – jau ne Ukrainoje. Arba suskubo iš jos išvažiuoti, arba išvis joje nebuvo. Grozne jis pasitiko ir iš oro uosto pavežėjo į savo rūmus Putino patikėtinį Saugumo taryboje Nikolajų Patruševą.