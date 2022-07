Rusijos vaizdo įrašai neįtikino net pačių rusų: pasipylus komentarams, „Russia Today“ juos išjungė

Okupantų desperacija skverbiasi ir dar giliau: Dūma skubos tvarka priėmė įstatymus, kurie įpareigoja verslus tiekti prekes ginkluotosioms pajėgoms, o darbuotojus – dirbti viršvalandžius. Savo ruožtu Ukraina tvirtina, kad Vakarų ginkluotė pagaliau duoda rezultatų. Esą per savaitę pavyko sunaikinti net 11 Rusijos ginklų sandėlių. O legendinėje Gyvačių saloje ir vėl iškelta Ukrainos vėliava.

Rusų okupantai ir toliau su žeme lygina Charkivą – vieną labiausiai per šį karą nukentėjusių miestų. Praėjusią naktį „orkai“ nusitaikė į regėjimo negalią turinčių vaikų internatinę mokyklą.

REKLAMA

Trečiadienį – į pedagoginį Charkivo universitetą. Žuvo vienas žmogus, trys sužaloti. O iš mokslo židinio teliko griuvėsių krūva. Okupantų smūgis sunaikino fakultetus, bibliotekas, universiteto muziejų.

„Tik priešas civilizacijos ir žmonijos gali daryti tokius dalykus – smogti raketomis į universitetą, pedagoginį universitetą“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelensky.

Tačiau Rusija ir toliau meluoja. Esą Charkive smogia kariniams, o ne civilių objektams ir net aiškina, kad jau sunaikino dvi amerikiečių Ukrainai perduotas „HIMARS“ raketų sistemas.

Tačiau propagandiniai neva šios operacijos vaizdo įrašai neįtikino nė pačių rusų. Neaišku nei ką, nei kur rusai naikina. Tad pasipylus komentarams su abejonėmis, „Russia Today“ net išjungė šios naujienos komentarus.

Savo ruožtu Ukraina griežtai neigia Rusijos pareiškimus apie „HIMARS“ sunaikinimą, o V. Zelenkis džiaugiasi, kad Vakarų artilerija mūšio lauke pagaliau duoda reikšmingų rezultatų. Esą per savaitę Ukrainai pavyko sunaikinti net 11 Rusijos ginklų sandėlių.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai gerokai sumažina Rusijos kariuomenės puolamąjį potencialą. Okupantų nuostoliai kas savaitę tik didės“, – tikina V. Zelensky.

Beje, pasak Kyjivo, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Ukrainos pajėgos jau nukovė beveik 37 tūkstančius rusų okupantų. O Rusija pirmą kartą nuo karo pradžios nepaskelbė apie jokius teritorinius laimėjimus. Apie tai, kad Rusijos pajėgos išsekusios ir nesugeba vykdyti didelio puolimo kalba ir karo analitikai. Kad rusų padėtis fronte prasta įrodo ir perimti rusų karių pokalbiai su artimaisiais:

„Tai visam gyvenimui. Visam gyvenimui. Aš visam gyvenimui sužalotas. Žinai, kiek lavonų aš mačiau? Tokių, kokių tu niekada gyvenime nematei. Be galvų, be kojų, be kūno, be nieko. Aš niekada neatsigausiu. Čia mėsa. Čia ***.“

Galbūt dėl to Rusijos gynybos ministerija šiandien oficialiai paskelbė apie kovos veiksmų pertrauką. Skelbiama, kad kariams suteikta galimybė gauti siuntinius, pailsėti, tvarkyti karinę techniką. Tik dar neaišku, ar tuo galima tikėti, mat Kremlius jau ne kartą įrodė, kad sako viena, o daro kita.

REKLAMA

REKLAMA

Beje, simboliška tai, kad apie kovos veiksmų pertrauką Rusija skelbia kaip tik tą pačią dieną, kai karo simboliu tapusioje Gyvačių saloje, kurios gynėjai ant trijų raidžių pasiuntė rusų karinį laivą, šiandien vėl iškelta Ukrainos vėliava. Ir ne bet kokia, o su užrašu: „Atmink, „rusų karini laive“, Gyvačių sala yra Ukraina!“

Tiesa, desperacijos ženklų Rusijoje vis daugėja. Vakar Dūma skubos tvarka priėmė du įstatymo projektus, įvedančius griežtą ekonomikos kontrolę. Jie įpareigoja verslus tiekti prekes ginkluotosioms pajėgoms ir kai kurių įmonių darbuotojus dirbti viršvalandžius. O Dūmos pirmininkas dar ir ėmė grasinti Jungtinėms Valstijoms, kad už Rusijos turto įšaldymą atsiims Aliaską.

„Amerika turėtų visada atsiminti. Yra dalis teritorijos – Aliaska. Ir kai jie pradeda bandyti disponuoti mūsų ištekliais užsienyje, prieš tai darydami tegul pagalvoja. Mes irgi turime ką susigrąžinti“, – teigia Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas.

Rusija Amerikai keršija ir kitais būdais. Šiandien Maskvoje vyko antrasis vienos geriausių amerikiečių krepšininkių, 31-erių Brittney Griner teismo posėdis. Krepšininkė vasario 17-ąją Maskvos oro uoste sulaikyta, kai pareigūnai jos daiktuose neva rado mažiau nei gramą hašišo aliejaus. Rusijoje tai yra draudžiama medžiaga, tad krepšininkei už tai gresia 10 metų nelaisvės.