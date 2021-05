RT kanalo propagandistas ragina Baltarusijos opozicionierius nuodyti Vilniaus restoranuose

Vilniuje įsikūręs S. Cichanouskajos patarėjas Franakas Viačiorka sako, kad nepriklausomo naujienų kanalo „Nexta“ redaktoriaus R. Pratasevičiaus sulaikymas – kerštas jam ir žinutė Vakarams.

„Visų pirma, tikslas – nubausti Ramaną, nes jis yra asmeninis A. Lukašenkos priešas. Antra, pasiųsti žinutę Vakarų bendruomenei apie save, kad aš esu Alfa vyras, kad man nerūpi, ką jūs galvojate, aš galiu laužyti visas taisykles, visas normas ir nuostatus, su savo oponentais galiu daryti, ką noriu“, – sako S. Cichanouskajos patarėjas Franakas Viačiorka

Tačiau nuo pirmadienio, kai režimas paviešino sužaloto R. Pratasevičiaus vaizdo įrašą, apie žurnalisto likimą nieko negirdėję kolegos ir draugai baiminasi jau ne tik dėl jo, bet ir dėl savo gyvybių.

F. Viačiorka sako: „Tai žinutė ir S. Cichanouskajai, kuri skrido tuo pačiu skrydžiu savaitę prieš Ramano incidentą. Taip pat visiems pabėgusiems iš Baltarusios, kad aš jus surasiu kur bebūtumėte, kad mano KGB žmonės yra visur. Taigi dabar turime galvoti apie apsaugą, turime būti atsargūs, esame sunerimę dėl mūsų komandos saugumo.“

Žibalą į ugnį pila ir viešais grasinimais susidoroti svaidosi ir Kremliaus propagandistai. Štai baltarusis Konstatinas Pridybaila ne tik glaudžiasi prie diktatoriaus, bet ir dirba propagandiniame Rusijos kanale RT. Anot jo, R. Pratasevičius yra „gyvulys, kuris turi mirti“ ir kalba pie Vilniuje ir Varšuvoje gyvenančių Baltarusios opozicijos atstovų nuodijimą.

RT propagandistas K. Pridybaila: „.Jeigu atvirai, aš esu dar kruvinesnis tironas, nei A. Lukašenka. Aš tiesiog… Aš paprasčiausiai žinau, kuriose vietose jie gyvena Vilniuje ir Varšuvoje. Aš net žinau jų mėgstamus restoranus. Būtų mano valia, tai aš jiems ten nuodų paberčiau tuose restoranuose.“

Kaip R. Pratasevičiaus tėvai, taip ir jo bendražygiai sako, kad šį vaizdo įrašą A. Lukašenkos pareigūnai išgavo prievarta.

„Tai – labai gąsdinantis vaizdo įrašas. Tai – ne jo žodžiai, ne jo balsas. Jo balsas įraše dreba. Ir nepaisant to, kad jie užtepė daug pudros ant jo veido, matome, kad jis žiauriai sumuštas. Be to, ant kaklo ir ant veido yra po randą. Akivaizdu, kad jis buvo mušamas ir tikriausiai kankinamas psichologiškai“, – teigia R. Pratasevičiaus draugas Dzianis Kučinskij.

R. Pratasevičiaus kolegos sako, kad jis žinojo – skristi virš Baltarusijos nesaugu. O dar Atėnuose, likus kelioms valandoms iki lemtingo skrydžio, R. Pratasevičius įspėjo bendražygius, kad jį seka.

S. Cichanouskajos patarėjas F. Viačiorka sako: „Bet niekas į tai rimtai nesureagavo. Eik jau – Atėnai, Graikija, tu atostogauji, kas tave seka? Tau paranoja, pailsėk, Rama, pamiegok. Ir staiga po kelių valandų išgirstame naujienas apie į Minską apsuktą lėktuvą. Mes tą pačią akimirką supratome, kad tai dėl Ramano.“

„NEXTA“ įkūrėjas Stsiapan Putsilo teigia: „Labai gaila, kad Ramanas padarė tokią klaidą. Bet, žinoma, niekas to nesitikėjo. Niekas negalėjo pagalvoti, kad moderniame pasaulyje įmanomas toks dalykas, kai nepaisant visų tarptautinių normų priverčia lėktuvą nusileisti.“

Kartu su R. Pratasevičiumi sulaikyta ir Vilniuje studijavusi 23-ejų Sofia Sapega. Tarptautinė bendruomenė ragina A. Lukašenką ragina kuo skubiau išlaisvintą ir ją su R. Pratasevičiumi, ir daugiau nei 400 per masinius protestus sulaikytų politinių kalinių.