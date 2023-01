Rinkimai artėja – dramos daugėja: Zuokas kreipėsi į policiją, Gražulis ėmė rėkti VRK

Vyriausioji rinkimų komisija iš rinkimų pašalino net pusę tūkstančio kandidatų – daugiausia dėl to, kad į valdžią pakliūti užsimanę žmonės nesugebėjo net teisingai užpildyti anketų. Pašalintas ir Petras Gražulis bei dar apie pusantro šimto jo partiečių. Pats Gražulis, atėjęs prieš posėdį, komisijos narius tiesiog aprėkė.

Viename iš Vilniaus barų penktadienį buvęs kandidatas į Vilniaus merus Artūras Zuokas prisipažino, kad norėtų primušti žmogų: „Turėčiau šitą primušti, bet negaliu! Aš labai norėčiau, labai norėčiau!“

Anot Zuoko, prie jo pristojęs žmogus „po politinių paskaitų“ prie Zuoko pradėjo fiziškai kabinėtis, provokuoti konfliktą. Keikėsi ir rodė necenzūrinius gestus. Galiausiai Zuokui padėjo baro apsauga, o vaizdo įraše matyti, kad greičiausiai girtas vyras grasina ne tik Zuokui.

Anot Zuoko, išprašytas iš baro, vyras dar penkias minutes per langą rodė vidurinį pirštą. Zuokas su žmona dėl tokio elgesio parašė pareiškimą policijai. Savo versiją šiandien pateikė ir aršiai nusiteikęs vyras. Jis sako, kad su Zuoku diskutavo korektiškai, tačiau vėliau Zuokas pats pasidarė agresyvus ir ištarė kelis riebesnius žodžius. Esą net pirštą bandė išsukti.

Paaiškėjo, kad šis Zuoką užpuolęs vyras yra komunikacijos agentūros „Bosanova“ akcininkas ir vadovas Vytautas Matulevičius, jo buvęs verslo partneris dabar tiesiogiai dirba Šimašiui. Matulevičius kitus už pinigus moko, kaip tinkamai komunikuoti. Feisbuke viešai džiaugėsi dabartinio mero reitingais ir rinkimų rezultatais. O dėl konflikto, panašu, kad kaltas nesijaučia.

O prieš savivaldos rinkimus nemalonumų turi ne tik Zuokas. Šiandien Vyriausioji rinkimų komisija išmetė net pusę tūkstančio kandidatų.

„Čia didžiausias skaičius per visų mūsų rinkimų istoriją, kiek šalinama? — Na, man, kaip visada, tenka pirmas kartas, tai taip“, – sako Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Jolanta Petkevičienė.

„Dar kartą primenu visiems – čia, už Lietuvą be gaidukų, daug kas nežino, kas yra gaidukai, nu tai tie žydrieji gaidukai, nes tikrai manęs klausia, antras dalykas – be kanapės, tai narkotikai, be narkotikų, nu gal dar reikėtų užrašyti „be konservatorių“, – kalbėjo P. Gražulis.

Bet rinkimai bus be pačio Gražulio. Jis taip pat pašalintas, nors norėjo kandidatuoti ir į Vilniaus merus ir į Vilniaus tarybą. Dėl to prieš posėdį atėjęs dar visą komisiją gerokai aprėkė.

„7 kartus kandidatavau į Seimą, mokėjau užpildyti, 8 kartą, atėjus konservatoriams ir suformavus savo komisiją, aš nemoku užpildyti popierių. Putinizmas, daugiau niekas! Dėl kablelio ir taško išmestas buvo, žinot kas? Navalnas!“, – sako P. Gražulis.

Gražulis turėjo sumokėti dvigubą užstatą, prieš kandidatuodamas į Vilniaus tarybą – tai jam reikėjo padaryti, nes yra Seimo narys.

„Vienas VMDU, o reikėjo 2, tai vienas VMDU yra 1598 eurai“, – teigia J. Petkevičienė.

Užstatas už visą sąrašą sumokėtas, bet Gražulis dėl savęs jo nepadvigubino. Dėl to komisija jį išmetė iš kandidatų sąrašo. O varžytis dėl mero posto jis negalės, nes nesugebėjo pateikti savo biografijos, nors tą padaryti privalėjo.

„Ar jūs nežinot mano biografijos? Mano pateikta! Jus žinot, kada guluos, kada keliuos, su kuo gulu, su kuo keliu, ko apie mane žmonės nežino?“, – piktinasi P. Gražulis.

Išsirėkęs Gražulis nusprendė posėdyje net nedalyvauti – apsisuko ir išėjo: „Ne ten einat, Petrai! Čia! — Kur? — Tai gal dar sugrįšit? — Ne, negrįšiu, ką aš čia grįšiu.“

Vis tik vėliau, prie posėdžio dar prisijungė nuotoliniu būdu: „VRK dalyvauja rinkimuose, tik ji neišsitraukė numerio. Tai akivaizdu. Lietuva, kur tu eini? Kur tu nuėjai? Tu ne tik suhomoseksualėjai, bet ir sudiktatūrėjai.“

Iš rinkimų pašalinti ir Gražulio bendražygiai – apie 50 jų, vietoj savo nuotraukų į sistemą įkėlė gėlių, mašinų ir gamtos vaizdus. Dėl to kandidatuoti jiems buvo neleista. Kai kurie jų, kaip ir pats Gražulis, pašalinti, nes nesugebėjo užpildyti savo biografijos anketų.

„Tautybė, gimimo vieta, kur gimęs, išsilavinimas, pomėgiai, šeiminė padėtis, visuomeninė veikla“, – kalba J. Petkevičienė.

Iš viso VRK iš rinkimų išmetė per pusantro šimto Gražulio partijos narių. Nors tokių bausmių sulaukė beveik visos politinės partijos. Dėl įvairių pažeidimų pašalinta pusė tūkstančio kandidatų. Daugiausia dėl neužpildytų biografijų – apie 400 kandidatų nesugebėjo pateikti informacijos apie save.

„Daug kuriozų buvo tokių, kad skambina, negaliu prisijungti, kas neveikia sistemoje, o kur jūs esat, pasako maždaug, o viršutiniame kampe, dešinėje, kokį užrašą matote? Prisijungti. Tai paspauskit! Nu tai suprantat, nu...“, – pasakoja J. Petkevičienė.

Komisija posėdžiavo beveik 5 valandas – diskutavo, ar biografijos neužpildymas pakankamas pagrindas šalinti kandidatus iš rinkimų. Beveik 70 kandidatų neteko „darbiečiai“, bet sako sprendimą skųs teismui.

„Iki šiol buvo savivaldos rinkimuose biografija, anketiniai duomenys buvo, kaip papildoma informacija, o ne kaip privaloma ir būtina“, – tvirtina Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Kai kur dėl išbrauktų kandidatų, griūva ir visas politinės jėgos sąrašas, nes nelieka minimalaus kandidatų į tarybą skaičiaus.

„Šiandien VRK posėdyje netgi tie nariai, kurie balsavo už atskirų kandidatų šalinimą, pripažino, kad yra ir trūkumų, ir informacinė sistema blogai dirbo, ir kursuose, mokymuose ne tas buvo pasakyta, kad paskui iš tiesų buvo įgyvendinta“, – sako A. Mazuronis.

Nors pusė tūkstančio kandidatų nesugebėjo užpildyti anketų, ar neteisingai nurodė duomenis, bet didžioji dalis, apie 13,5 tūkstančio kandidatų tą padarė sėkmingai.