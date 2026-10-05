Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Video > Video naujienos

„Realiai žmogus taip yra net apgaunamas“: bedė pirštu į dar didesnes problemas sostinėje nei spūstys

2026-10-05 11:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 11:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nauji gyvenamieji kvartalai sostinėje atsiranda vienas po kito. Tačiau dalis ekspertų įžvelgia, kad ne visuomet pasirūpinama tuo, ko labiausiai reikia – darželiais ir mokyklomis.

Nauji gyvenamieji kvartalai sostinėje atsiranda vienas po kito. Tačiau dalis ekspertų įžvelgia, kad ne visuomet pasirūpinama tuo, ko labiausiai reikia – darželiais ir mokyklomis.

REKLAMA
1

Dėl pastarosios priežasties tėvams neretai tenka savo vaikus vežti į ugdymo įstaigas, esančias kituose miesto rajonuose. O tai neabejotinai prisideda ir prie vis didesnių spūsčių sostinėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas turėtų prisiimti atsakomybę, kad kartu su naujais namais atsirastų ir reikalinga infrastruktūra, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo KRS vadovas Paulius Grigas ir Lietuvos statybos konfederacijos prezidentas Dalius Gedvilas.

REKLAMA
REKLAMA

 

Kita dažnai akcentuojama tema susijusi su ugdymo įstaigomis ir jų plėtra. Ir dažnai akcentuojama, kad jeigu šalia nėra ugdymo įstaigų, darželių, mokyklų, tai irgi vienas iš veiksnių, kuris didina spūstis miestuose.

REKLAMA

Tad keliamas amžinas klausimas: kas turi prisiimti atsakomybę – savivalda ar vystytojai, planuodami ir siūlydami įgyvendinti projektus gyvenamuosiuose kvartaluose?

P. Grigas. Žiūrėkite, čia yra didžiausia problema, jeigu pradėtume ant vystytojų užkrauti tai, kas jiems nepriklauso. Vis dėlto žmonės moka mokesčius ir jie tikisi už tai kažko. Jeigu Konstitucijoje yra garantuotas nemokamas mokslas, tai aš to ir tikiuosi. 

REKLAMA
REKLAMA

Ir jeigu savivalda ar šalies valdžia, vadovai leidžia kažką, neišspręsdami tos problemos, tai kodėl vystytojas ar tuo pačiu žmogus turi tą problemą kažkaip savo sąskaita spręsti?

Daugelyje vietų nėra elementarios mokyklos, darželių. Žmonės yra priversti vežti vaikus, tai jie gaišta savo laiką, tai kainuoja. Galiausiai atsiranda spūstys ir visiems nuo to blogiau. Kitas yra dalykas – gal apskritai nėra mokyklos arba net vietų nėra valstybinėje mokykloje. Žmonės yra priversti leisti vaiką į privačią, mokamą mokyklą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai realiai žmogus taip yra net apgaunamas, nes valstybė jam garantuoja nemokamą mokslą, jo vaikui. Ir jeigu jis turi mokėti, jis yra priverstas, nes nėra vietų arba jis negali ten nuvežti, arba net yra, aišku, kokybės klausimų. Kas tai yra? Tai realiai neužtikrinama jo konstitucinė teisė. Ir tai yra daug gilesnė problematika.

REKLAMA

Ir aš manau šitoje vietoje, kai mes kalbame apie rajono projektavimą, turi būti aiškiai pasakoma: mokyklos – tai savivaldos ar valstybės klausimas? Darželiai – tas pats, poliklinikos – tas pats. Ir tai neturi būti tik, kad čia mokykla. Ne. Vietų skaičius, galimybė ten patekti ir, aišku, kokybės klausimas – turi būti užtikrintas kokybės lygis.

Ir tas pats su medicina. Tai turi būti ne taip, kad ten 3 mėnesius lauki eilėje. Ne.Tai turi būti tokia paslaugų pasiūla, kad ten žmogus galėtų jas gauti, kad jam vėl nereikėtų eiti į privačią gydymo įstaigą, kai jam Konstitucija garantuoja nemokamą gydymą.

REKLAMA

Ar iš tiesų pradedama, liaudiškai tariant, ne nuo to galo, vertinant ugdymo įstaigų plėtrą? Galbūt, žvelgiant į dabartinę situaciją, matome apgyvendintus kvartalus, tačiau mokyklos ar darželiai dažnu atveju yra gerokai toliau. 

Ar nėra būtinybės galų gale koreguoti įstatymus ir pabrėžti, kad čia reikėtų pirmiausia įrengti ugdymo įstaigas, o tik paskui imtis didelių projektų, susijusių su gyvenamuoju kvartalu?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Gedvilas. Pasakysiu atvirai, nesu švietimo srities specialistas ir nepavydžiu Švietimo ministerijos vadovams, Seimo komiteto vadovams, nes valstybėje šiandien matome didžiulių iššūkių, kiek tai susiję su švietimu. 

Matome, kad yra problema dėl mokytojų trūkumo. Matome demografinę situaciją – gimstamumas mažėja. Ir kai tau susideda daug kintamųjų, klausimas dar, ko mokyti, kokias studijas siūlyti, dar atsiranda užsieniečių – kokiomis kalbomis mokyti. Tai labai daug kintamųjų. Lygtis su daug nežinomųjų darosi sudėtinga.

REKLAMA

Klausimas, koks yra mokyklų ploto poreikis, koks darželių poreikis. Turi sociologai, matyt, numatyti, planuoti ir skaičiuoti, kiek bus tų mokinių, kiek reikės mokytojų. Ir, aišku, tada turėtų būti klausimas, o kur mokysis, kur ten, sakykime, darželiuose vaikai bus ugdomi?

Aš manau, kad miesto planavime, bendrajame plane, detaliuosiuose planuose jau yra kažkokios vietos numatytos būtent švietimo, mokymo įstaigoms.

REKLAMA

Tai nėra nieko statiško. Visą laiką gyvenimas keičia tuos planus, reikia peržiūrėti, reikia, matyt, pasidaryti tam tikrą auditą ir bet kokį didesnį kvartalą vystant pasižiūrėti, kur ten tie klausimai bus sprendžiami. Aš tai manau, kad labai daug yra kintamųjų. 

Labai sudėtinga lygtis. Dabar numatyti, kiek viename ar kitame kvartale jaunų žmonių gyvens, labai sudėtinga, nes demografinė situacija yra, sakykime, šiandien gluminanti Lietuvoje, ir planuoti dabar į priekį, kad čia reikia pastatyti mokyklą, tai nežinau. Nežinau, čia tikrai sociologų klausimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aš už tai, kad būtų statomos mokyklos. Man, kaip žmogui, tai tikrai yra šventė, kada matau, atidarome mokyklą, kerpa juostelę, bet dėl tokių įstaigų planavimo tikrai neturiu kompetencijų, žinių ir negalėčiau nieko pakomentuoti. 

Bet nėra abejonės, kad miesto bendrajame ir detaliuosiuose planuose tokie objektai turi būti suplanuoti, pažymėti ir jiems paliktos vietos, būtent žemės, aš turiu omenyje sklypų plotus, kuriuose juos būtų galima įrengti atsiradus poreikiui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų