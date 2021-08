Raskevičius apie sprendimą nelegalus stabdyti naudojant jėgą: „Nėra vertinami jų individualūs poreikiai“

Šūksniai, nepasitenkinimas ir pareigūnų ašarinės dujos. Tuomet lengvas atsitraukimas ir dar garsesnis nepasitenkinimas. Taip atrodė pačių nelegalų Rūdninkuose vakar sukelti neramumai.

Kol vieni migrantai bandė priešintis pareigūnams, kiti pradėjo vartyti teritorijoje pastatytas tvoras.

O šiandien aistros jau nurimusios. Patys nelegalai rodo, kad padeda mūsų pareigūnams statyti naujas palapines. Vienas iš pagrindinių vakarykščių įvykių dalyvių šiandien už kadro pasakoja, kad sulaikyti nelegalai yra ramūs žmonės.

„Matote, mes esame taikūs žmonės, bet vakar mus užpuolė.“

Vidaus reikalų ministrė matydama, kad su svetimšalių srautas tik auga, o sulaikytieji jau kelia neramumus, vakar nusprendė įpareigoti pasienį saugančius pareigūnus neįleisti atvykėlių į šalį apskritai. Dar prieš savaitę viešumoje pasklido vaizdo įrašas, kaip pasienį saugantys pareigūnai šaukia nelegalams, kad šie eitų atgal į Baltarusiją, tačiau šie vis tiek ateina į Lietuvos pusę. O dabar tokia taktika turėtų būti naudojama visuomet. Sieną kertančių nelegalų pasieniečiai nebeįsileis, net jei jie ir šauktų apie prieglobsčio prašymą. Juos stabdyti bus galima naudojant jėgą, o jei prireiks – ir ginklus.

„Asmenys, kurie bando nelegaliai atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją būtų neįleidžiami ir nukreipiami į artimiausią veikiantį tarptautinį pasienio kontrolės punktą“, – sako pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.

Ir tą galės daryti ne tik pasieniečiai, bet ir pasienyje esantys Lietuvos kariai. Jau parengtos įstatymų pataisos, jos turi būti priimtos kitą savaitę, kai į neeilinį posėdį susirinks Seimas.

„Įgytų teisę duoti privalomus nurodymus fiziniams asmenims, persekioti ir sulaikyti asmenis, kurie nevykdytų jų nurodymų ir vykdytų teisės aktų pažeidimą. Taip pat galėtų naudoti specialiąsias priemones, t.y. neletalinė ginkluotė, o specialiąsias priemones, kaip ir teisėsaugos pareigūnai siekdami sulaikyti civilius asmenis“, – aiškina Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Naudoti spec. priemones, bet ne šaunamąjį ginklą. O jeigu Baltarusijos pusė panaudotų kažkokias provokacijas, arba šaunamąjį ginklą, tai tikrai yra specifiniai atvejai, o jeigu būtų pažeidimas Lietuvos Respublikos sienos ir ginklo panaudojimas, tikrai būtų pereinama į kitą režimą“, – teigia Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys.

Šių priemonių reikalingumą pabrėžia ir prezidentas Gitanas Nausėda: „Tai yra reikalinga tam, kad įgalinti karius padėti stabdyti nelegalią migraciją dabartinėmis ekstremaliosios situacijos sąlygomis.“

Tokį sprendimą Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius vadina nors ir būtinu šiandienos sąlygomis, tačiau keliantį klausimą ar nepažeidžiamos migrantų teisės.

„Taikant apgręžimo praktiką, yra vykdomas kolektyvinis žmonių išsiuntimas, tai reiškia, kad nėra vertinami jų individualūs poreikiai, neatsižvelgiama į pažeidžiamų asmenų ir grupių tam tikrus jautrumus, ir visų antra, visa tarptautinė migracijos teisė yra grįsta taip vadinamu negrąžinimo principu“, – kalba jis.

Pasieniečiai jau šią naktį į šalį neįleido maždaug 180 migrantų.

„Mano žiniomis nebuvo panaudotos specialiosios priemonės, vykdant šitas operacijas“, – sako R. Liubajevas.

Tačiau dar tiek pat nelegalų sulaikyta šalies viduje. Pasieniečiai sako, kad kartais pakanka ir akių kontakto. Panašiai, kaip čia, kuomet prieš savaitę nelegalai ir mūsų pasieniečiai bei kariai stovėjo ir daugybę valandų žiūrėjo vieni į kitus, būdami skirtingose valstybėse. Bet nelegalams palikta galimybė prašytis prieglobsčio Lietuvoje.

„Jeigu mes nustatome, kad norint migrantams civilizuotai pereiti sieną, reikia tai daryti arba mūsų ambasadoje Minske, arba specialiuose punktuose, kurie yra patvirtinti. Kiti sienos kirtimo atvejai laikomi teisės pažeidimu ir mes turime teisę nuo tokių pažeidimų gintis“, – aiškina G. Nausėda.

Nuo metų pradžios Lietuvoje jau iš viso sulaikyta per 4 tūkstančiai nelegalų.

Lietuvai į pagalbą atskubėjusių Frontex pareigūnų užfiksuoti vaizdai iš sraigtasparnio. Baltarusijos teritorijoje matyti žmonių grupė ir visureigis. Jis toks pat, kokius naudoja baltarusių pasieniečiai. Tai mūsų valdžia pateikia, kaip įrodymą, kad nelegalų srautus organizuoja Lukašenkos režimas.

„Galimai tuose automobiliuose galėjo būti tiktai Baltarusijos pasienio komiteto pareigūnai, akivaizdžiai matoma specialioji įranga, kuri naudojama tiktai specialiųjų tarnybų“, – tikina R. Liubajevas.

Savo žodį šiandien tarė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji ragina kuo greičiau, 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę statyti tvorą, nebijant didesnių išlaidų. Atidžiai tikrinti, ar net stabdyti baltarusių krovinių gabenimą per Lietuvą, ir įgėlė Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui, pasiūliusi nepozuoti prie tvoros, kurios praktiškai neturime.