Rasa Kaktytė viešai prakalbo apie skyrybas: „Aš labai džiaugiuosi, kad jis turi naują moterį“

Moteris po 10 metų trukusios santuokos išsiskyrė su savo vyru. Atrodytų, tai neįmanoma, nes dar keli mėnesiai prieš skyrybas Rasai vyras, jos gimtadienio proga, pasipiršo antrą kartą.

„Vasario 1 d. būtų 11-kos metų vestuvių sukaktuvės, bet nėra buvusių vyrų ir nėra buvusių žmonų. Tai yra mano gyvenimo dalis, aš negaliu išmesti skyriaus iš savo gyvenimo knygos. Aš esu labai dėkinga už tą skyrių.

Ačiū Donatui, kad buvo mano gyvenime, be jo aš nebūčiau tokia, kokia esu, be jo nebūčiau turėjusi dukrytės, be jo nebūčiau turėjusi tokių patirčių. Aš labai džiaugiuosi, kad jis turi naują moterį, ir noriu, kad ji juo rūpintųsi, jį saugotų, globotų. Linkiu jam viso, ko geriausio“, – kalbėjo R. Kaktytė.

Moters skyrybos įvyko labai tyliai, nors likus metams iki skyrybų įvyko antrosios piršlybos ir apie šį įvykį rašė visi. Tada Rasa mielai pasakojo, kaip jos vyras jai padarė staigmeną.

„Gal jis kažką, kažkaip suprato, įsimylėjo iš naujo ir vėl pasipiršo, ir limuziną man užsakė“, – juokėsi moteris.

Apie skyrybų priežastis moteris nėra linkusi atvirauti.

„Viskas jau praeityje. Aš visą laiką sakau, kad nebijokite nieko paleisti, nes dievas jums yra paruošęs kažką kito. Mūsų skyrybos buvo susitarimo reikalas, bet inicijavau aš. Nebuvo jokių įvykių, aš tiesiog... Tiesiog.

Mes labai daug kalbėdavomės, mes esame labai geri draugai, mes esame viską išsikalbėję, absoliučiai viską. Mes draugai iki šiol, ir dabar pasiskambiname“, – sakė R. Kaktytė.

Apie kitą moters gyvenimo sukrėtimą – dukrelės mirtį, sužinokite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

