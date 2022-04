Raimondas Kuodis: didžiausias leistinas greitis automagistralėje turėtų būti 90 km/val.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė tokį siūlymą ignoruoja ir ragina pačius vairuotojus sąmoningai rinktis mažesnį greitį, o ne įvedinėti naujus draudimus. Vairuotojai taip pat pageidauja patys spręsti, kokiu greičiu važiuoti, ypač automagistralėse.

Anot ekonomisto Raimondo Kuodžio, Lietuvoje turėtų būtų uždrausta važiuoti greičiau nei 90 km/val. net ir autostradose.

„Kiek vertas laikas ir degalai, kuriuos supleškiname lėkdami 130 km/val. autostradose? Mūsų sutaupytas laikas kelis kartus pigesnis“, – sako R. Kuodis.

Važiuodami ne 130, o 90 km per valandą greičiu, 100-ą kilometrų įveiktume apie 20 minučių ilgiau. Tačiau šis laikas, anot ekonomisto, turi per mažą vertę, palyginti su oro tarša ir papildomomis išlaidomis degalams. Pasak ekonomisto, įvedus bent 100 km/val. Maksimalų greitį šalyje, mažiausiai 100 mln. eurų per metus galėtų likti Lietuvoje, tad jis stebisi, kodėl Vyriausybė užuot mažindama greitį kelyje Vilnius- Kaunas, jį didina iki 130 km/val.

„Šalies ekonomikai nepaliekame šitų pinigų, juos siunčiame mordorui, kuris juos naudoja žudyti Ukrainą. Klimato kaita, tik aštrės šis klausimas, nušaunam du zuikius“, – tikina R. Kuodis.

Docentas Alfredas Rimkus patvirtina, kad važiuojant lėčiau degalų sąnaudos mažėja, o optimalus greitis – 70–80 km per valandą. Tai lemia variklių konstrukcija ir oro pasipriešinimas.

„Geriausia važiuoti tolygiu ir vidutiniu greičiu, kuris siektų 70–80 km/val. Būtų mažiausios sąnaudos“, – teigia A. Rimkus.

Tačiau siūlymas mažinti Lietuvos keliuose didžiausią leistiną greitį daugumai mūsų kalbintų vairuotojų nekelia susižavėjimo:

„Skeptiškai žiūriu į tokį planą. Autostradoje nėra žmonių, važiuoti sau ir važiuoji.“

„Baustume žmones baudomis, jie būtų nepatenkinti, sutaupymas ir taršos mažėjimas būtų praktiškai nereikšmingas.“

„Skubėt nėra kur, į aną pasaulį suspėsim.“

O krovinių vežėjai važiuoti iki 90 km/h greičiu sutinka – jie skaičiuoja, kad mažiausiai degalų sunaudoja važiuodami apie 80 km/h greičiu ir greičiau važiuoti savo vairuotojams nepataria.

„Mes niekur greičiau nenuvažiuosim važiuodami greičiau, bet susimokėsim brangiau. Veiksmingiausia, kai pažiūri pildamas į baką kurą, kiek išleidi“, – teigia „Linava“ prezidentas Zenonas Buivydas.

Tačiau Vyriausybė mažinti leistino greičio Lietuvoje nesirengia. Susisiekimo ministras teigia, kad vairuotojams reikia leisti patiems pasirinkti jiems patogų važiavimo greitį.

Be to, naftos kainos dedamoji degalų kainoje yra sąlyginai nedidelė, tad didžioji dalis išlaidų lieka Lietuvoje. O ir pagrindinė degalų tiekėja Lietuvai „Orlen Lietuva“ mažina Rusijos naftos naudojimą ir žada jos atsisakyti apskritai. Štai net ir aplinkos ministras Simonas Gentvilas pasisako prieš naujus greičio ribojimus ir laukia pačių vairuotojų sąmoningumo.

„Mažinti verslo kelionių ir komandiruočių, tas vyksta. Daug priemonių ir atleisti pedalą autostradose, bet jų mes Lietuvoje nedaug turime. Vidutinis greitis Lietuvoje yra 90–100 km/val“, – kalba aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Siekiant sumažinti degalų naudojimą ir Tarptautinė energetikos agentūra siūlo bent 10 kilometrų per valandą sumažinti važiavimo greitį, vietoje automobilio rinktis viešąjį transportą, dviratį ar eiti pėsčiomis.