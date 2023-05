Radiacinės saugos centras apie plintančią žinią dėl radioktyvaus debesies: „Kalio jodido gert jokiais būdais nereikia“

„Facebook'e“ šia melagiena dalinasi už šnipinėjimą Rusijai kalėjime sėdinčio Paleckio bendražygiai. Radiacinės saugos centras praneša, kad pasipylė ir įbaugintų žmonių skambučiai su pasiteiravimais, ar jau verta pradėti gerti kalio jodido tabletes. Tačiau centro laikinoji vadovė ramina – radiacinis fonas Lietuvoje nėra pakitęs.

Vaizdo įrašu, kuriame matyti sprogimas Ukrainos Chmelnickio mieste, dalijasi jau ne kartą Rusijai palankias melagienas skelbiantis portalas – bukimvieningi.lt.

REKLAMA

REKLAMA

Melagienos autoriai teigia, kad, įvykus sprogimui Ukrainoje, radioaktyvus debesis uždengė Lenkijos, Liublino vaivadiją ir neva slenka į Lietuvos pusę. Visi straipsnio teiginiai apie neva Ukrainai Britanijos siųstų ginklų bazės sprogimą su nusodrintu Uranu nukopijuoti iš Rusijos propagandinės žiniasklaidos puslapių.

REKLAMA

Melagienomis dalijasi ir sukelti visuomenės paniką bando Rusijai tarnaujantys propagandistai, kalėjime už šnipinėjimą sėdinčio Paleckio bendražygiai. Kai kuriems jų, beje, jau taip pat pradėtos bylos už veikimą prieš Lietuvos valstybę. Štai „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ aktyvistė Erika Švenčionienė ragina sekti radiacinį foną ir skelbia, kad sprogimas Ukrainoje prilygo mažakalibrei atominei bombai.

Publikacija dalijasi šimtai ir tikrų, ir neegzistuojančių žmonių profiliai, botai, o juos mato tūkstančiai žmonių. O vieno veikėjo vaizdo įrašas apie Lietuvai neva gresiantį radiacijos pavojų per dieną surinko jau daugiau kaip 10 tūkst. peržiūrų: „Pataikė į sandėlius raketos, kuriose, matyt, buvo nusodrinto urano sviediniai, kuriuos Ukrainai tiekia Didžioji Britanija. Sprogimas buvo toks galingas, kad video, kuris vaikšto per internetą, matosi, kad iškilo grybas, kuris visai kaip per branduolinį sprogimą.“

REKLAMA

REKLAMA

Pseudoekspertas ragina lietuvius gerti ir kalio jodido tabletes, skirtas radiacijai neutralizuoti: „Nežinau, ar Lietuvoje galima nusipirkti kalio jodido tablečių. Kaip sakoma, blogiausiu variantu, bet nežinau kiek jos ilgai padeda. Jų ten daug neprigersi.“

Radiacinės saugos centro laikinoji vadovė Ramūnė Stasiūnaitienė sako, kad šias kelias dienas, kai šios melagienos plinta, sulaukia nemažai skambučių. Žmonės teiraujasi, ar vertėtų sunerimti, gerti kalio jodido tabletes. Tačiau vadovė ramina, sako, kad jokio radiacinio pavojaus nėra.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Veikiančios 48 ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo stotys nerodė ir nerodo jokio gamtinio fono padidėjimo Lietuvoje“, – tvirtina centro laikinoji vadovė Ramūnė Stasiūnaitienė.

Esą jei kažkokia radiacijos grėsmė apskritai iškiltų – centras iškart gautų informaciją iš tarptautinių organizacijų bei Tarptautinės atominės energijos agentūros.

„Tai tikrai yra melagiena ir kalio jodido gert jokiais būdais nereikia“, – teigia R. Stasiūnaitienė.

REKLAMA

Anot politologo Nerijaus Maliukevičiaus, tyrinėjančio Rusijos dezinformaciją, eilinės Rusijos atakos Ukrainoje vaizdai buvo paprasčiausiai traktuojami formuojant Kremliui palankų naratyvą.

„Buvo dar viena ataka Rusijos prieš kažkokį taikinį, kažkokie kadrai paimti ir išnaudojami tokiems tikslams“, – kalba N. Maliukevičius.

Anot Maliukevičiaus, tokie purvini žaidimai, norint sukelti visuomenės paniką, palaužti pasitikėjimą valdžia yra Rusijos karo manipuliacijų klasika, iššaukianti vieną stipriausių žmogaus emocijų – baimę.

REKLAMA

„Mes turime vėlgi užaštrintą atominio karo temą ir, jei pasižiūrėtume, šiaip šitą žinutę pametėjo valstybinės Rusijos žiniasklaidos priemonės ir atitinkamai, kas tarpsta tam informaciniam burbule, pasigavo šitas žinutes, ir kaip aidas kartoja. Turim tokių veikėjų Lietuvoje, aš pasižiūrėjau, kad tokių yra ir Latvijoje, kur jie soc. tinkluose tai atkartoja“, – kalba N. Maliukevičius.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad tokius melagienų ir panikos skleidimus būtų galima traktuoti kaip veikimą prieš Lietuvos valstybę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Iš tokių pirminių vertinimų galima sakyti, kad bruožų tokių yra“, – tvirtina Seimo narys, konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

O esą prieš kai kuriuos Paleckio bendražygius jau pradėtos bylos.

„Nemažai teisminių procesų prasidėjo. Bet kadangi jie vis dar laisvėje, turi prisijungimus prie savo „Facebook“, tai toliau gali tęsti savo veiklą. Tokia jau yra ta demokratinė valstybė“, – teigia L. Kasčiūnas.

Kasčiūnas kreipėsi į „Facebook“ bendrovę „Meta“. Tad kai kurie melagingi įrašai jau užblokuoti ir pažymėti prierašu „netikra informacija“.