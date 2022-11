Propagandistės Olgos Skabejevos laidoje – nusivylimas rusų kariuomene: „Pasistumiame tris centimetrus per dieną“

Britų žiniasklaida skelbia, kad Rusija Iranui ne tik grynais pinigais atskraidina šimtus milijonų dolerių, bet ir perduoda mūšio lauke iš ukrainiečių pagrobtus vakarietiškus ginklus. Karštų naujienų iš Ukrainos yra ir daugiau. Per avariją žuvo Kremliaus statytinis Chersone Kirilas Stremousovas, o nepailstantis Ukrainos rėmėjas, amerikiečių aktorius Šonas Penas Zelenskiui įteikė savo „Oskaro“ statulėlę – kaip pergalės kare simbolį.

Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus Nikolajaus Patruševo nuotrauka Irano valstybinės žiniasklaidos puslapiuose. Režimas trimituoja apie šiandieninį N. Patruševo vizitą Teherane. Ir daro tai pabrėždamas, kad vienas iš karo Ukrainoje iniciatorių į Iraną atvyko prašyti pagalbos.

REKLAMA

O ta pagalba – tai dronai – kamikadzės ir raketos. Nors oficialiai skelbiama, kad N. Patruševas į Teheraną atvyko aptarti Rusijos ir Irano santykių, tikrasis jo kelionės tikslas gerokai kruvinesnis – tai balistinių raketų ir bepiločių orlaivių įsigijimo aptarimas. Esą šiomis dienomis Maskva ir Teheranas sukirto rankomis dėl 200 milijonų eurų sandorio.

Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad Iranui būtina skubiai pradėti taikyti naujas sankcijas, ypač dvigubos paskirties prekėms.

„Tikrai nekyla abejonių, kad dronai, kurie yra naudojami prieš Ukrainą, yra Irane gaminti. Dabar pasirodo informacija, kad tuos dronus gaminant yra naudojamos ir vakarietiškos technologijos. Tai reiškia, kad galima atsekti gamintojus, galima atsekti tas prekių tiekimo grandines ir stabdyti tokiu būdu bent jau trumpuoju ar vidutiniu laikotarpiu mažinant galimybes jiems gaminti tuos dronus“, – teigia užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

REKLAMA

REKLAMA

Beje, britų „Sky News“, remdamasi saugumo šaltiniu, skelbia, kad bent jau už pirmąją 160-ies dronų siuntą Maskva Teheranui atsiskaitė labai dosniai. Esą rugpjūčio 20-ąją karinis Rusijos lėktuvas Iranui nuskraidino ne tik 140 milijonų eurų grynais, bet ir britiškų bei amerikietiškų ginklų, kuriuos okupantai iš ukrainiečių perėmė mūšio lauke – prieštankinių raketų NLAW ir „Javelin“ bei priešlėktuvinių gynybos kompleksų „Stinger“. Tai esą suteikė galimybę Iranui ne tik išstudijuoti Vakarų technologijas, bet ir jas kopijuoti.

Žuvo Maskvos statytinis

Dar viena karšta šiandienos naujiena – Kremliaus statytinio Chersone, Kirilo Stremousovo mirtis, kuris niekada nepraleisdavo progos juodinti ir naciais vadinti ukrainiečių.

Skelbiama, kad 45-erių K. Stremousovas užsimušė per avariją. Ar tai nelaimingas atsitikimas, ar žmogžudystė – dar nežinia. Už tėvynės išdavystę K. Stremousovą medžiojo Ukrainos pareigūnai.

Dar rugsėjį jis išgyveno pasikėsinimą, kai į jo biurą atskriejo raketa. Tačiau supykdyti K. Strmousovas galėjo ir Rusijos gynybos ministrą, kai spalio pradžioje viename savo vaizdo pasiūlė S. Šoigu nusišauti dėl jo nesėkmingo vadovavimo karui.

REKLAMA

REKLAMA

Fronte ukrainiečių kariai okupantų pozicijas apšaudo iš lenkiškų haubicų „Krab“. Ukrainiečiai smūgiuoja vietovėje, kur ribojasi Donecko ir Luhansko sritys ir vyksta nuožmiausi mūšiai.

„Padėtis sudėtinga visame fronte. Kai kuriose srityse, kaip ir anksčiau, tęsiasi žiaurūs poziciniai mūšiai, o ypač sunku – kaip ir anksčiau – Donecko srityje“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Tačiau čia kovojantys ukrainiečiai sako, kad okupantų puolimas ir ten pradeda strigti.

„Puolimo intensyvumas šiek tiek didesnis iš mūsų pusės. Iš priešo pusės, atvirkščiai, jo vis mažiau. Galbūt tai dėl šaudmenų trūkumo, dėl logistikos problemų. Aš kovoju Luhansko regione ir mes čia į priekį stumiamės kiekvieną dieną. Kasdien pajudame po porą kilometrų“, – tikina Ukrainos karys Artiomas.

Pykstama net propagandistės laidoje

Apie tai, kad okupantai negali pasigirti didelėmis pergalėmis nuskamba ir rusų propagandistės Olgos Skabejevos laidoje:

REKLAMA

REKLAMA

„Kalbant apie gyvenamas vietoves, ar yra kokių, kuris galime užimti artimiausiu metu? Ar savo sėkmes skaičiuojame tik metrais ir kilometrais, stumdamiesi labai lėtai? – Pacituosiu savo draugą snaiperį, kuris daug mėnesių Maryjinkoje, dirba Donecke. Maryjinkoje, Aleksandrivkoje, Avdijivkoje, Piskuose. „Mes pasistumiame tris centimetrus per dieną“ – jo frazė. Be komentarų. – Supratau.“

O ir Pentagonas skelbia, kad rusai per beveik devynis mėnesius trunkantį karą Ukrainoje jau neteko pusės savo tankų ir beveik išnaudojo visą modernią ginkluotę. O tai – milžiniška karinė ir strateginė nesėkmė.

Tad kas belieka V. Putinui? Kai nebėra modernios karinės technikos, šis dairosi į Antrojo pasaulinio karo lėktuvus ir karo mašinas. 80 metų skaičiuojančios technikos Rusija dar turi ir demonstruoja ją Raudonojoje aikštėje.

O patriotiniams V. Putino jausmams sustiprinti čia skamba ir karo dainos. Puikus propagandos spektaklis. Dar vienas spektaklis – Rusijos gynybos ministerija dalijasi propagandiniu vaizdo įrašu, kuriame neva į Ukrainą atvykęs Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu. Jis ordinais apdovanoja rusų karius ir jiems dėkoja: „Sveikinu jus ir dėkoju už jūsų tarnybą. Ačiū.“

REKLAMA

REKLAMA

Ar šis vaizdo įrašas tikrai darytas Ukrainoje, neaišku. Kur tiksliai ministras lankėsi, Rusijos gynybos ministerija neskelbia, tačiau atskleidžia, kad naujasis ir žiaurumu garsėjantis Rusijos dalinių Ukrainoje vadas Sergejus Surovikinas su S. Šoigu aptarė karinę situaciją, mūšius fronte bei mobilizuotų rusų užduotis.

Moterys prašo grąžinti mobilizuotus vyrus namo

Tačiau anot mobilizuotų rusų artimųjų, vienintelė į karą išsiųstų vyrų užduotis – beprasmiškai mirti. Tad prašo savo valdžios: „Grąžinti mūsų mobilizuotus vyrus iš pirmos fronto linijos, kurie buvo pakviesti spalio 14–15 d. iš Kursko srities.“

Moterys skundžiasi, kad karo vadai naujokus į nuožmiausius mūšius meta ir be tinkamo paruošimo – esą jokių dviejų savaičių žadėtų mokymų nebuvo – ir be įrangos: „Prašome imtis kokių nors veiksmų, sugrąžinti mūsų vyrus ir nesiųsti priešakines linijas be tinkamo paruošimo.“

Rusių ašaros liejasi ir kituose Rusijos miestuose: „Kaip galima kovoti be ginklų? Kaip?“

O Ukrainos prezidento rūmuose nuotaikos visai kitokios. Karo metu čia jau trečią kartą lankosi nepailstantis Ukrainos rėmėjas, amerikiečių aktorius Seanas Pennas ir visų nuostabai įteikė V. Zelenskiui savo „Oskaro“ statulėlę. Tiesa, S. Pennui tenka įtikinti V. Zelenskį dovaną priimti:

REKLAMA

REKLAMA

„Tai – tik simbolinis, nereikšmingas dalykėlis, bet žinodamas, kad statulėlė – su jumis, jausiuosi geriau.“

Galiausiai V. Zelenskis pasižada po pergalės parvežti „Oskarą“ S. Pennui į Malibu.

Vakar Vilniuje vyko Rusijos superžvaigždės Maksimo Galkino koncertas. Jame Rusijos išdaviku laikomas M. Galkinas uždainuoja lietuviškai.

Tiesa, ne tik dainavo, bet ir kalbėjo su publika jis lietuviškai. Ir vakaro metu ne kartą įkando Rusijos valdžiai, ypač V. Putinui, taip išreikšdamas palaikymą Ukrainai.