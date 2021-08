Prakalbo, kad reikia nutraukti baltarusiškų trąšų tiekimą per Lietuvą: tai kainuotų šimtus milijonų eurų

Kol politikai viešai džiaugiasi Europos įvestomis sankcijomis Lukašenkos rėžimui, riebus režimo pajamų šaltinis – trąšos – per Lietuvą keliauja, kaip keliavusios. Per dieną – po maždaug tūkstantį vagonų. O Klaipėdos uoste baltarusiškų trąšų krova net didesnė nei pernai. Viso to vertė – šimtai milijonų eurų. Valdantieji jau prabilo, kad rudenį vėl bandys derėtis su Europos Sąjunga režimo trąšų tranzitą per Lietuvą išvis nutraukti. Tačiau garantijų, kad pavyks, nėra. Ekspertai ragina paskubėti, nes kartu su trąšomis režimas per Lietuvą gali pasiųsti ne tik kontrabandos, kurią tuojau išvysite, bet ir provokatorių.