Parūkę patenka į ligoninę: Vilniuje – jau 7 atvejai, kai el. cigarečių skystyje yra žiurkių nuodų

Vilniaus policija vien šiomis dienomis gavo net 7 tokius pranešimus. Užsienyje, Kinijos laboratorijose pagamintais, nelegaliais, uždraustais ir pavojingais skysčiais prekiaujama tiesiog internete.

Dar paskutinę savaitę sostinės pareigūnai sulaukė pranešimo iš Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos. Susirūpinę mokytojai Lietuvos ryto televizijai aiškino, kad gimnazijos mokiniai apsinuodijo neaiškiomis, galimai narkotinėmis medžiagomis.

„Vaikams, trims mokiniams pasidarė bloga, todėl buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, informuoti mokinių tėvai ir taip pat iškviesti į gimnaziją. Įvykio aplinkybėms nustatyti iškviesta policija“, – pasakoja direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Poškaitė-Genienė.

Gimnazijos administracija tėvams paskelbė žinią, kad pertraukų metų dalis mokinių palieka gimnazijos teritoriją ir garina elektroninių cigarečių skystį, kurio sudėtis neaiški: esą dalyje skysčių gali būti nuodų – psichoaktyvių medžiagų, pavyzdžiui, žiurknuodžių ar net antifrizo. O pagarinę panašių skysčių, trys gimnazijos auklėtiniai atsidūrė medikų rankose.

„Sudaryta darbo grupė, kuri padeda aiškinti įvykio aplinkybes, bendrauja su policija, bendrauja su tėveliais, padedam, kam reikalinga pagalba“, – kalba J. Poškaitė-Genienė.

Policija aiškina, kad problema – daug rimtesnė. Mat šis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos atvejis – ne vienintelis ir jų daugėja. Per 10 dienų sostinės pareigūnai gavo net 7 tokius pranešimus.

„Pradėtas keletas ikiteisminių tyrimų, pareigūnai norėtų tiksliau nustatyti, kokiomis medžiagomis galimai tie jaunuoliai apsinuodijo. Pagrindiniai, kiek teko domėtis, jaunimas taip nuo 12-os iki 16-os metų patys nelabai žinodami, ką įsigyja, surizikuoja, parūko ir matom, kokios pasekmės: kai kuris jaunimėlis net ligoninėje atsidūrė. Turėjom pranešimų iš Vilniaus rajono, kur nepilnametė mergaitė buvo apsinuodijusi, taip pat Vilniuje iš Fabijoniškių, Justiniškių mikrorajonų tokių pranešimų. Tikrai daugiau nei 3–4 mokyklos“, – komentuoja Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas.

Policija stengiasi išsiaiškinti, kaip pavojingi elektroninių cigarečių skysčiai nukeliauja iki vaikų rankų.

„Jaunimas, bent jau savo tėvams, pedagogams, yra pasakojęs, kad įvairiais būdais gali įsigyti pradedant naktiniais klubais, baigiant internetu“, – sako T. Bražėnas.

Legalias, sertifikuotas elektronines cigaretes ir jų skysčius pardavinėjančios bendrovės piktinasi, kad valdžia nesugeba pažaboti nelegalios rinkos, kur galima įsigyti Europos sąjungoje uždraustų prekių. Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose nelegaliai „stumdomi“ skysčiai, kuriuose nikotino kiekiai kartais viršija leistinas normas. Tokių skysčių saugumo patikrinti neįmanoma.

Šalia skysčių yra skelbimų, kuriuose nurodomi cheminių medžiagų pavadinimai. Dauguma jų sintetiniai kanabinoidai. Pirkėjai socialiniuose tinkluose dalijasi ir pirkinių įspūdžiais:

„Dažniausiai Lietuvoje nuodų privaro, o ne sintetikos.“

„Su atmintimi problemų neturėjau, bet, kai pabaigiau butelį, pasitraukimo simptomai pasirodė. Be nuotaikos buvau kokią savaitę.“

Teisėsauga pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl disponavimo draudžiamomis medžiagomis ir nežymaus sveikatos sutrikdymo.

„Už pardavimą gali būti ir laisvės atėmimas iki 12-os metų, o už sveikatos sutrikdymą tas laisvės atėmimas gali būti 1-eri metai“, – teigia T. Bražėnas.

„Elektroninė cigaretė arba elektroninis inhaliatorius yra tik tai prietaisas, prietaisą galima užpildyti tiek legalia medžiaga, tiek nelegalia“, – sako Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytoja toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė.

Toksikologė Gabija Laubner pasakoja, kad žiurkių nuodai sustiprina pavojingų medžiagų efektą.

„Kuomet sintetinių kanabinoidų pavartoję asmenys pradėjo kraujuoti, tai buvo išsiaiškinta, kad į sintetinius kanabinoidus buvo pridėta žiurkių nuodų, varfarinai, kurie sukelia kraujavimą. Tam, kad sustiprinti poveikį, yra pridedama nelegaliose laboratorijose, kur jie yra pagaminami. Tikrai grėsmė sveikatai, ne tik tai priklausomybė, bet ir įvairūs atminties sutrikimai, traukuliai, kraujo išsiliejimas, širdies veiklos sustojimas“, – aiškina G. Laubner-Sakalauskienė.

O ligoninėse narkotikais apsinuodijusių nepilnamečių apstu.

„2021-ais metais registruoti 96 atvejai ir 74 asmenys, kurie buvo atvežti į gydymo įstaigą dėl apsinuodijimo“, – tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Aušra Želvienė.

Buvęs, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tikina, kad valstybė privalo įdėti daugiau pastangų kovoje su nelegalia rinka ir jos gaminiais.

„Tarnybos, kurios turėtų kontroliuoti, matyt, žmonių per mažai turi ir dabar komitete buvo diskusija, kad vėl per mažai pinigų jiems skiriama. Ar iš tikrųjų mus reikia, kad jos būtų šalyje, nes čia bus daina be galo, kiekvieną žmogų sustabdžius, niekas ten nepritikrins, kas ten garuoja ir ko ten yra pripilta“, – sako A. Veryga.

Tačiau vien kovoti neužtenka. Pasak specialistų, reikia keisti ir gyventojų požiūrį. Mat dalis suaugusiųjų neprieštarauja, kai jų atžalos nelegaliai garina skysčius.

„Elektronines cigaretes kartais tėvai nuperka. Tai yra kenksmingi produktai ir jeigu dar iki galo nežinome kenksmingumo lygio, kad kenksminga tikrai žinome ir galime pasakyti“, – tvirtina A. Želvienė.

Anot toksikologų, pavojingi elektroninių cigarečių skysčiai ir kitos pavojingos medžiagos į Lietuvą atkeliauja iš laboratorijų Kinijoje.